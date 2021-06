Donald Trump on kertonut saaneensa kustantamoilta jo kaksi tarjousta, joista hän kuitenkin kieltäytyi. Kustantamot eivät usko tätä.

Yhdysvaltojen isot kirjakustantamot eivät halua koskea entisen presidentti Donald Trumpin muistelmateokseen pitkällä tikullakaan. Ei, vaikka kirja olisi luultavasti myyntimenestys.

Kustantamot pelkäävät sitä, että mitä tahansa Trump kirjoittaisikin, se ei olisi totta, kertoo verkkolehti Politico.

”Olisi vaikeaa saada kirjaa, jonka faktat olisivat kunnossa”, kertoi nimettömänä pysyttelevä kustannusalan vaikuttaja verkkolehdelle.

”Jos hän ei voi edes myöntää tappiotaan vaaleissa, miten kirjaakaan voisi julkaista?”

Washington Postin mukaan Trump teki yhteensä 30 573 harhaanjohtavaa väitettä tai valhetta niiden neljän vuoden aikana, jotka hän oli presidenttinä.

Trump on sanonut itse, että kirjasta tulisi ”kaikkien aikojen kirja”, kertoo muun muassa brittiläinen The Guardian.

Viime viikolla julkaistussa lausunnossaan Trump väitti torjuneensa kaksi kustannussopimustarjousta ”kaikkein epätodennäköisemmiltä kustantamoilta”. Trump ei kertonut niiden nimiä.

”En halua kustannussopimusta nyt. Kirjoitan joka tapauksessa kuin hullu, ja kun aika koittaa, näette kaikkien aikojen kirjan”, Trump uhosi.

Politicon mukaan Yhdysvaltojen viisi isointa kustantamoa, eli Penguin Random House, Hachette, Harper Collins, Macmillan ja Simon & Schuster ovat sanoneet, etteivät aio koskeakaan Trumpin kirjaan.

Erään kustantamon edustaja kertoi suhtautuvansa ”skeptisesti” Trumpin väitteeseen, että hän olisi saanut kirjasta jo kaksi tarjousta.

”Hän on huijannut niin monia kustantamoita ennen kuin pyrki presidentiksi, ettei kukaan ’isosta viidestä’ työskentelisi enää hänen kanssaan.”

Ennen presidenttiyttään Trump on julkaissut yli tusinan kirjoja usealta eri kustantamolta. Kirjat ovat olleet usein myyntimenestyksiä.

Lukuisia Trumpin kirjoja markkinoille saattanut Keith Urbahn Javelinilta kertoi Politicolle, että ”sillä ei ole väliä, mitä hyviä puolia Trumpin kustannussopimuksella olisi”, koska ”projektin tuoma päänsärky” ylittää ne.

Trumpin kuuluisin, vuonna 1987 julkaistu muistelmateos The Art of the Deal pysyi ilmestyessään The New York Timesin myydyimpien kirjojen listalla jopa 13 viikon ajan.

Muistelmateoksen Trumpin bisnesajoilta kirjoittanut toimittaja Tony Schwartz kertoi vuonna 2016 The New Yorkerille ”katuvansa syvästi” kirjan tekemistä, koska Trump sai sillä paljon huomiota ja teki hänestä vetoavamman kuin hän oikeasti on.

Schwartz sanoi, että jos hän olisi kirjoittanut kirjan nyt, se olisi ollut täysin erilainen ja nimeltään Sosiopaatti.