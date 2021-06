Lontoo

Lontoossa avautui kesäkuussa uusi Tove Jansson -näyttely, mutta nyt ollaan kaukana ydinkeskustan viileäntyylikkäistä museosaleista.

Uusi näyttely on pystytetty Pohjois-Lontoon Walthamstow’hin, joka on yksi metropolin köyhimmistä alueista. Noin puolet alueen lapsista elää suhteellisessa köyhyydessä.

Paikallisten ilona on kuitenkin Walthamstow Wetlands, peräti 211 hehtaarin luonnonsuojelualue. Se on yksi Euroopan suurimmista suojelluista urbaaneista kosteikoista. Pandemia-aikana se on toiminut myös tiheään asutun kaupunginosan henkireikänä ja pakopaikkana.

Juuri siellä, urbaanin luonnon helmassa, avautui ensimmäinen osa The Woman Who Fell In Love With An Island -näyttelystä.

”Täkäläisen vesialueen maisemissa on ripaus Suomea ja Tove Janssonin saarta”, kertoo Alison Williams, toinen näyttelyn kuraattoreista.

Tove Jansson -näyttelyn kuraattorit Alison Williams (vas.) ja Mhairi Muncaster vanhassa konehallissa.

Näyttelyn ensimmäinen lippuerä myytiin heti loppuun, mitä saattoi auttaa The Observer -lehden laaja etukäteisartikkeli Janssonista ja näyttelystä.

Vanhaan korkeaan konehalliin rakennettu näyttely esittelee Janssonia suomalaisen luonnon kautta. Erityisenä kiinnostuksenkohteena on Janssonin ja tämän taiteilijaelämäkumppanin Tuulikki Pietilän elämä Klovharun saarella.

Muumejakaan ei ole täysin unohdettu, vaikka niille jääkin nyt lähinnä sisäänheittotuotteen rooli.

”Muumeista piti saada jotain pientä, koska niin monet tuntevat ensisijaisesti juuri muumit”, kertoo näyttelyn toinen kuraattori Mhairi Muncaster.

Lapsiperheet pääsevät luontoon muumipolulle, jonka varrella törmää tuttuihin hahmoihin.

Muumihahmot kurkistavat veneestään luonnonsuojelualueen muumipolulla.

Näyttelyn nimi tulee Janssonin omasta huomiosta. Englantilaisella kirjailijalla D.H. Lawrencella on novelli miehestä, joka rakastaa saaria. ”Entäpä nainen, joka rakastui saareen?” Jansson kirjoitti kirjeessään 1960-luvulla.

Kuraattorien mukaan Jansson (1914–2001) on nyt Britanniassakin monellakin tavalla hyvin ajankohtainen taiteilija.

Tove-elokuva sai ensi-iltansa Britannian elokuvainstituutin (BFI) verkkofestivaaleilla maaliskuussa. BFI Flare nostaa esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää elokuvatuotantoa.

Samaan aikaan pandemia on lisännyt noin yhdeksän miljoonan asukkaan Lontoossa ihmisten kaipuuta luontoon. Ajatus naisesta, joka rakensi talon omalle saarelleen, vetoaa nyt moneen.

”Ja olihan muumeillakin erityinen luontosuhde”, sanoo Williams.

Muumit antavat mallia myös siitä, kuinka selviytyä erilaisista katastrofeista.

Muumihahmo luontopolulla.

Yhtä lailla ajankohtaista on Janssonin vahva persoona ja itsenäinen ajattelu.

”Hän oli antifasisti ja nyt hyvin ajankohtainen. Hän myös eli omaa elämäänsä aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli lailla kielletty.”

Lisäksi naistaiteilijoiden teosten ja uran esittely on nyt iso trendi Britanniassakin. Museot ja galleriat nostavat esiin nimiä, jotka ovat jääneet aiempina vuosikymmeninä – ja vuosisatoina – miestaiteilijoiden varjoon.

Tove Janssoniin on päässyt tutustumaan Lontoossa aiemminkin. Loppuvuonna 2016 Southbank Centressä avautui suuri Muumilaakson seikkailut -elämysnäyttely.

Kaksi vuotta sitten Lontoon Kuninkaallisessa taideakatemiassa nähtiin myös paljon mediajulkisuutta saanut Helene Schjerfbeck -näyttely.

Pohjois-Lontoon Tove Jansson -näyttelyn toinen osa avautuu ensi vuonna. Tarkkaa päivää ei ole vielä tiedossa, sillä paljon riippuu pandemiasta ja koronarajoituksista.

Tove Jansson -näyttelyn ensimmäisen osan sisäosio on rakennettu vanhaan konehalliin.

Kakkososa esittelee Janssonin henkilökohtaisia esineitä, taidetta, valokuvia sekä arkistomateriaalia luonnonsuojelualueen lähellä sijaitsevassa William Morris -galleriassa.

Alun perin tämänkin näyttelyn piti avautua jo tänä vuonna. Englannin tiukkojen koronarajoitusten takia sitä ei kuitenkaan kannattanut vielä pystyttää.

”Esineiden pitkä laina-aika olisi tullut liian kalliiksi”, Muncaster kertoo.

William Morris (1834–1896) oli monipuolinen englantilainen taiteilija ja kirjailija, joka tunnetaan nykyään etenkin luontoaiheisesta tekstiilitaiteestaan. Hänen kuosinsa elävät tapeteissa ja kankaissa.

Kuraattorit ehtivät Suomeen tutustumaan Tove Janssonin elämäntyöhön ja asuinsijoihin juuri ennen kuin pandemia katkaisi matkustelun. Yhteistyötä on tehty Janssonin oikeudenomistajien, kuten veljentyttären Sophia Janssonin kanssa.

Sophia Jansson on myös lukenut näyttelyyn audio-osana kuuluvan Saari-esseen, jonka voivat kuunnella muutkin kuin Lontoon-näyttelyn kävijät.

Äänimaiseman näyttelyyn on luonut säveltäjä Erland Cooper. Klovharun saaren äänitykset on tehnyt Kirsi Ihalainen.

Kummankin kuraattorin tausta tuo oman mausteensa näyttelyyn, jonka keskiössä ovat luonto ja elämä saarella.

Muncaster on kotoisin Skotlannin Skye-saarelta, joka on kuuluisa upeista maisemistaan. Skye kuuluu Sisä-Hebridien saariryhmään.

”Suomalaisessa ja brittiläisessä huumorissa on paljon samaa, tietynlaista kuivuutta”, Muncaster sanoo.

Williamsin juuret ovat Irlannin länsirannikon Achill-saarella, jolta avautuu Atlantin valtameri: ”Missään ei tuuli puhalla yhtä raikkaana.”

Williams puolestaan löytää yhtäläisyyksiä suomalaisista ja irlantilaisista. Paras ystäväkin on suomalainen.