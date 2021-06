Main ContentPlaceholder

Miksi sisätapahtumissa pitää edelleen noudattaa kahden metrin turvavälejä? Oikeusoppinut arvostelee avin päätöstä, taiteilijakollektiivi on valittamassa hallinto-oikeuteen

Taiteilijakollektiivi Kuusiplus on valittamassa avin turvavälivaatimuksesta hallinto-oikeuteen, ja oikeusoppineen mukaan avin päätös on oikeusvaltion kannalta kyseenalainen. Avi on asiasta eri mieltä ja pitää toimintatapaansa lainmukaisena.

Turvavälit ovat puhuttaneet koko korona-ajan. Viime syksynä Tavastialla kokeiltiin nauhasysteemiä, jonka avulla estettiin yleisöä pakkautumasta lavan eteen.

Pääkaupunkiseudulla on käynnissä erikoinen tilanne. Epäselvää on, millä perusteella Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) jakaa määräyksiään turvaväleistä. Oikeusoppineen mukaan avi on astunut eduskunnan varpaille, kun se on tehnyt turvaväleistä päätöksen, joka ei perustu sellaisiin lain pykäliin, joita tässä tilanteessa tulisi soveltaa. Avi on asiasta eri mieltä. Se katsoo toimineensa lainmukaisesti. Myös taiteilijakollektiivi Kuusiplus on julkisesti kyseenalaistanut sen, mihin päätökset turvaväleistä tällä hetkellä perustuvat. Kuusiplus kritisoi äänekkäästi sitä, että kulttuuri- ja tapahtuma-alaa koskeva sääntely on epäreilua muihin aloihin verrattuna. ”Leviääkö korona erityisesti taiteen välityksellä? Eihän mikään muu voi selittää sitä, että baarissa saa laulaa karaokea ilman mitään turvavälejä tai turvatoimia, mutta ammattilaulajan esityksessä yleisöllä pitää olla kahden metrin turvavälit?” lukee kollektiivin Facebook-päivityksessä. Koska oikeus työntekoon kuuluu perusoikeuksiin, vaatii kollektiivi nyt avilta selkeitä lakiin pohjautuvia perusteluja sille, mihin oleellisesti taiteilijoiden ammatinharjoittamista hankaloittava turvavälivaatimus perustuu. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla sisätiloissa pidettävissä tapahtumissa, kuten keikoilla ja teatteriesityksissä, vaaditaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksellä kahden metrin turvavälit. Tämän vuoksi tapahtumiin voi ottaa yleisöä vain sen verran, mitä turvavälien sallimissa rajoissa on mahdollista. Vastaavasti ravintoloissa on rajoitettu asiakaspaikkoja sallimalla käyttöön vain puolet tai 75 prosenttia asiakaspaikoista. Aiemmin keväällä turvavälivaatimus on laajasti eri asiakastiloissa perustunut tartuntatautilain pykälään 58d. Sitä voidaan soveltaa, jos ilmaantuvuusluku on vähintään 25 ja jos tartuntatautiketjuja ei voida jäljittää luotettavasti. Käytännössä kohtaa on voitu soveltaa, kun alue on ollut epidemian pahimmassa vaiheessa, leviämisvaiheessa. Viime viikon tiistaina pääkaupunkiseutu siirtyi leviämisvaiheesta astetta parempaan, eli kiihtymisvaiheeseen avin päätöksellä. Avi kumosi tuolloin tartuntatautilain pykälään 58d perustuneen päätöksen. Samaan aikaan avi teki tartuntatautilain 58 pykälän perusteella päätöksen, jossa avi piti turvavälivaatimuksen voimassa sisätiloissa. Kyseisessä pykälässä ei puhuta turvavälivaatimuksista, mutta se antaa aville oikeuden kieltää yleisötilaisuuksia, kun kieltäminen on tartuntataudin torjumiseksi välttämätöntä. Pykälien 58 ja 58d sisältö on eri. Ensimmäistä voidaan soveltaa nykytilanteeseen, ja toista voidaan käytännössä soveltaa vain leviämisvaiheessa. Valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiaisen mukaan tilanne on se, että avi soveltaa sellaista lain pykälää, jota ei pitäisi soveltaa pääkaupunkiseudun nykyisessä tautitilanteessa. ”Avi astuu eduskunnan varpaille tekemällä lainvastaisen päätöksen”, hän sanoo. Vallan kolmijaon mukaisesti lakien säätäminen kuuluu Suomessa eduskunnalle. Hallintoviranomaisten tehtävänä on toimia lain mukaan. Rautiaisen mukaan nyt herää kysymys, karkaako valta lakien säätämisestä eduskunnalta viranomaistaholle, jos viranomaisten päätökset eivät perustu ratkaisuihin, joita eduskunta on tehnyt lakia säätäessään. ”Vallan kolmijako ei tällöin toteudu. Nousee esiin kysymys, voiko tällaista toimintaa harjoittaa oikeusvaltiossa.” Avi käyttää lakien lisäksi päätöksentekonsa tukena sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita sekä asiantuntija-arvioita. Rautiaisen mukaan erilaisten ohjeistusten tulkinnassa ollaan ongelmallisilla vesillä, sillä perustuslain mukaan asioista tulee säätää laissa. Avilla on eriävä näkemys tilanteesta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajan Oona Mölsän mukaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeita voidaan hyödyntää. ”Avin toiminta on lainmukaista. Tartuntatautilaissa sanotaan, että sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa valtakunnallista tartuntojen torjuntaa. Lisäksi aluehallintoviraston tulee lain mukaan hyödyntää päätöstä tehdessään esimerkiksi THL:n ja sairaanhoitopiirien asiantuntemusta. Aluehallintovirasto kuitenkin tekee päätökset itsenäisesti saamansa ohjauksen ja arviot huomioon ottaen.” Mölsä vetoaa turvavälien kohdalla siihen, että STM:n ohjeistuksessa ja tartuntatautilaissa on käytössä sama sanamuoto, vaikka turvavälejä ei erikseen STM:n ohjeessa mainitakaan kiihtymisvaiheen alueiden kohdalla. STM:n ohjeissa puhutaan lähikontaktin välttämisestä. Sama ilmaisu löytyy myös tartuntatautilain pykälästä 58d, jossa lähikontakti on määritelty tarkasti. Tuossa kohtaa mainitaan muun muassa kahden metrin etäisyys. Mölsä huomauttaa, ettei turvavälipäätös perustu pelkästään STM:n ohjeeseen. Lisäksi hän huomauttaa, ettei päätös ole aiemmin ollut voimassa pelkän pykälän 58d perusteella. Hänen mukaansa pykälän 58 mukaisissa kokoontumisrajoituspäätöksissä on koko kevään ajan ollut erillinen vaatimus turvaväleistä. Vaatimus on perustunut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeeseen, Mölsä kertoo. Epäselvä tilanne on johtanut siihen, että taiteilijakollektiivi Kuusiplus on valittamassa avin päätöksestä hallinto-oikeuteen. ”Avin toiminta ei ole läpinäkyvää. Näyttäisi ilmeiseltä, että taustalla on mekanismeja, jotka eivät kestä lähempää tarkastelua oikeusvaltion periaatteiden kannalta”, sanoo Kuusiplussan jäsen ja säveltäjä-muusikko Iiro Ollila. Ollilan mukaan kahdeksanhenkinen taidekollektiivi haluaa selvittää avin toiminnan lainmukaisuuden. Huoli avin toiminnasta ulottuu omaa alaa ja työtä laajemmalle. ”Jos tämänkaltainen lain ulkopuolelle hyppääminen on mahdollista meidän maassamme, se ei liity pelkkään kulttuurialaan vaan se voi koskea ketä tahansa.”