Merihirviöistä kertova uutuusanimaatio on oodi Italialle.

Animaatio

Luca, ohjaus Enrico Casarosa pääosissa Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Saverio Raimondo ja Maya Rudolph. Suomenkielisen version pääosissa Pauli Halonen, Luca Elshout, Helmi Kallio, Paolo Ribaldini, Minttu Mustakallio. 95 min. Elokuvalle ei ole annettu Suomessa vielä ikärajasuositusta. ★★★

MereSSÄ on olentoja, joita ihmiset kutsuvat merihirviöiksi. Olennot taas kutsuvat ihmisiä maahirviöiksi. Tuntemattoman pelko on molemminpuolinen.

Disney-Pixarin Luca vie aurinkoiseen kalastajakylään Italian Rivierassa.

Luca on vedenalainen meriolento. Häntä kuitenkin kiehtoo elämä vedenpinnan yläpuolella kuin Arielia konsanaan. Luca tutustuu pelottomaan Albertoon, joka houkuttelee hänet kuivalle maalle suojelevan perheen kielloista huolimatta.

Taian elementin tarinaan luo se, että maalla he ottavat ihmisen hahmon. Pojat soluttautuvat kalastajakylään haaveenaan uuden ja ihmeellisen maailman valloittaminen Vespan selässä.

On kuitenkin yksi vaarallinen ongelma: paljastuminen. Alberto, Luca ja heidän kaltaisensa muuttuvat nimittäin heti takaisin meriolioiksi, jos he kastuvat.

Animaatio ottaa paljon irti jännittävistä hetkistä, kun salaisuus uhkaa tulla ilmi. Kuten Kaunottaressa ja hirviössä, elokuvassa tehdään selväksi, että poikkeavia olentoja uhkaavat ihmisten keskuudessa talikot ja roviot – tai tässä tässä tapauksessa terävät harppuunat.

Pojat tutustuvat kylässä kesiä viettävään tyttöön Giuliaan. Yhdessä he aikovat voittaa kylän omaperäisen triatlonin ja lyödä moninkertaisen voittajan, paikallisen pöyhkeän ilkiön Ercolen.

ElokuVAN MILJÖÖ perustuu ohjaaja Enrico Casarosan lapsuuteen.

Animaatio hyödyntää nostalgiaa huokuvaa italialaista kuvastoa. Sen lisäksi, että tarina on täynnä pastoja ja Vespoja, se myös kumartaa 1950–1960-lukujen italialaiselle elokuvakulttuurille.

Casarosa tiimeineen haki inspiraatiota aikakauden neorealismin klassikoista, joista keskeisin innoittaja on ollut Luchino Viscontin kalastajayhteisöä kuvaava elokuva Maa järisee (La Terra Trema) vuodelta 1948.

Miljöö on täynnä pieniä yksityiskohtia. Kadunnimiä on omistettu Italialaisille taiteilijoille, Lucan haavekuvissa vilahtavat Leonardo da Vincin suunnittelemat lentokoneet, ja kylällä on mainosjulisteet elokuvista 20,000 Leagues Under (1954) ja Loma Roomassa (1953).

Huvittavia olivat myös juustoja ylistävät hokemat kuten ”Santa mozzarella!” ja ”Santo pecorino!”

Suomennos italiankielisine tehosteineen toimii mainiosti. Musiikkina kuullaan upeita vanhoja italialaisia kappaleita muun muassa Maria Callakselta, Minalta ja Gianni Morandilta.

Lucassa on panostettu eheän ja kauniin maailman luomiseen. Ajatus kasvutarinasta, jossa ystävät vaikuttavat ratkaisevasti nuoren elämän suuntaan, on hieno.

Valitettavasti toteutus jää tarinan ja juonen osalta laimeaksi. Hauska idea ihmisiksi muuttuvista merihirviöistä ei myöskään lunasta täyttä potentiaaliaan.

Kahden pojan intensiivisestä suhteesta kertovan elokuvan trailerin ja julkaisuajankohdan (Yhdysvalloissa on meneillään pride-kuukausi) myötä huhuttiin, että Luca olisi historiallisesti Disneyn ensimmäinen queer-elokuva.

Elokuvan allegorisuutta voi kuitenkin kukin lukea omalla tavallaan. Kertoohan se kahden maailman välissä elävästä pojasta, joka yrittää kerätä rohkeutta ollakseen oma itsensä.

Luca kuvaa myös poikien välistä remuavaa ystävyyttä.

Kerronnan rytmi on hieman hätäinen ja läpijuokseva. Toisaalta sen vauhdikkuus viihdyttää varmasti tämän ajan visuaaliseen tykitykseen tottuneita lapsia.

Disney-Pixar on viime vuosina tehnyt eksistentialistisempia ja syvällisempiä elokuvia aikuisempaan makuun, mutta se on tehnyt niitä osin myös lapsikatsojien kustannuksella.

Luca on paljon suoraviivaisempi lastenelokuva kuin vaikkapa sitä edeltänyt Soul – Sielun syövereissä (2020). Myös huumoria on enemmän, kiintiökakkajuttua myöten.

Kokonaisuudessaan Luca on taattua Disney-Pixar-laatua: näppärä ja hyväntuulinen. Elokuva ei kuitenkaan onnistu syventämään sanomaansa geneerisellä tarinallaan. Erityinen tunnelataus, johon Disney-Pixar parhaimmillaan yltää, jää saavuttamatta.

Luca on katsottavissa Disney +-palvelussa.