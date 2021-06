Yllättävästi polveileva sarja suomalaisesta tanssista on radiokesän helmi – Moraalittomuus on ollut alati uhkana, mainiossa sarjassa muistutetaan

Kahdeksanosaisessa Askelkuvioita ja rytminvaihdoksia -sarjassa siirrytään sujuvasti tanssilavoilta neuvostobalettiin ja diskopallon alta nykykansantanssiin.

Suomalaisten suhtautuminen tanssimiseen on ollut ristiriitaista. Vaikka tanssi on yhdistänyt kaikkia yhteiskuntaluokkia, niin moraalittomuus on ollut alati uhkana, jos on erehtynyt tanssimaan väärin motiivein. On ollut hyväksyttävää tanssia vähän ja vastentahtoisesti, mutta intohimoista tanssiin heittäytymistä on pidetty turmiollisena.

Jo kansanperinteessä varoitellaan pirusta, joka viihtyy tanssilattialla. Piru saattoi ottaa komean miehen hahmon ja hakea pahaa-aavistamatonta neitoa tanssimaan. Ylipäätään tanssia on pidetty uhkana nimenomaan naisten moraalille.

Ja vaikka tanssi olisikin ollut reipasta, urheilullista ja täysin epäeroottista, kuten 1920-luvun tanssioppaissa neuvottiin, niin laiskuutena ja turhuutena sitä on joka tapauksessa pidetty.

Tanssikulttuurin ankeuttamisesta kiitos kuului ennen kaikkea papistolle ja muille hengellisille piireille. Eikä moraalinen epäluuloisuus tanssia kohtaan ole toki vieläkään täysin kadonnut.

Liisa Vihmasen mainiossa kahdeksanosaisessa kesäsarjassa tutustutaan suomalaiseen tanssiin virkistävän laaja-alaisesti. Sarjan kuluessa kesäisiltä tanssilavoilta siirrytään sujuvasti neuvostobalettiin, diskopallon alta nykykansantanssiin.

Askelkuvioita ja rytminvaihdoksia ei todellakaan ole asiaohjelmien puuduttavaa lauantaimakkaraa, vaan jaksojen aiheet ovat riemastuttavan yllättäviä. Rytminvaihdoksia tosiaan tapahtuu, kuten sarjan nimikin lupaa.

Vihmanen ja äänisuunnittelija Laura Koso osaavat napakasti rytmittää puhetta, arkistopätkiä, kirjallisia lainauksia ja tietysti musiikkia, joka tuo ohjelmiin tanssillisen elementin. Toki musiikkia voisi tällaiseen ohjelmasarjaan annostella vieläkin reippaammin.

Liian usein radion asiaohjelmista puuttuu happi, koska ne pakataan täyteen kuivakkaa asiantuntijapuhetta, mutta Koson rakentama äänimaisema on täyteläisen ilmava.

Valittamista ei ole sarjan haastateltavissakaan, jotka ovat sujuvasanaisia, suorapuheisia ja huumorintajuisia.

Tänään tiistaina kuultavassa ensimmäisessä osassa puhutaan nykykansantanssista, jolle traditio on sekä rasite että ylpeydenaihe. Jakson vieraat Reetta-Kaisa Iles ja Rami Meling todistavat, että Suomessa puritanismi ei kurista kansantanssia hengiltä, vaan perinne on pikemminkin rakennuselementti uusille ideoille ja teoksille.

Ja kansallispukua saa edelleen käyttää, mutta enää ei ole pakko.

Askelkuvioita ja rytminvaihdoksia, Radio 1 klo 11.00 ja Yle Areena.