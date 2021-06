Wa’d al-Khatib kuvasi dokumenttia Syyrian sisällissodasta vauva kainalossa.

Viime vuonna syyrialainen Wa’d al-Khatib pääsi Time-lehden sadan maailman vaikutusvaltaisimman ihmisen listalle uranuurtajana eikä taiteilijana, vaikka hänet tunnetaan dokumenttielokuvasta Kirje Alepposta (For Sama, Syyria/Britannia 2019).

Pääsi al-Khatib myös BBC:n sadan tärkeimmän naisen listalle, ja Kirje Alepposta sai Oscar-ehdokkuuden, Baftan, Peabodyn ja useita muita palkintoja.

Mitään konfliktia on tuskin koskaan historiassa dokumentoitu siviilien näkökulmasta yhtä kattavasti kuin Syyrian sisällissotaa.

Kirje Alepposta kuuluu niistä keskeisimpiin Feras Fayyadin Last Men in Aleppon (2017) ja The Caven (2019) sekä Talal Derkin Return to Homsin (2013) ja Of Fathers and Sonsin (2017) ohella. Muiden ohjaajat ovat miehiä.

Dokumentin varhaisimmissa kuvissa opiskelijat piirtävät yliopiston seinään Bašar al-Assadin diktatuurin vastaisia graffiteja vuonna 2011. Sisällissota vasta kyti. Suurin osa materiaalista on kuvattu Aleppon saarron aikaan 2016.

Al-Khatib ei tehnyt analyyttistä dokumenttia vaan piti eräänlaista videopäiväkirjaa, jonka kehysti kirjeeksi sodan keskellä syntyneelle tyttärelleen Samalle. Se tuo elokuvaan melodramaattisen vivahteen.

Usein kamera heiluu kaoottisesti eikä moni kuva ole ihan skarppi. Silti ne kertovat asiansa äärimmäisen tehokkaasti. Al-Khatibin mies Hamza on lääkäri, joten sairaalassa ollaan paljon. Rankoissa kuvissa näkyy siviiliuhrien verta ja ruumiita.

Lapsiuhrit riipaisevat tietysti erityisesti. Kerran kamera siirtyy kuolleesta pikkupojasta Samaan, joka on onneksi elossa. Kukaan ei liene käynyt likaisempaa sotaa kuin al-Assad liittolaisineen.

Kirje Alepposta, Teema klo 23.30 ja Areena.