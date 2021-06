Ensimmäisellä lopettamispäätöksen jälkeisellä levyllään Tuomari Nurmio kompuroi kommentoidessaan pintatason ilmiöitä. Musiikin svengi on onneksi tallella.

Tuomari Nurmio: Maailman onnellisin kansa

Sony. ★★★

Kun Tuomari Nurmio kähisee uuden albuminsa kuudennen kappaleen aluksi ”Sara Chafakin nakukuvakohu”, ajatus iskee koko voimallaan.

Onko tämä se sama Tuomari Nurmio, jonka luulin taiteilijana tuntevani?

Nurmiota 40 vuotta nuorempi Sara Chafak ainakin on varmuudella vuoden 2012 Miss Suomi, somevaikuttaja ja malli.

Epäusko oli salakavalasti hiipinyt mieleen jo edellisen kappaleen kuluessa. Musiikillisesti alleviivatun kliseisessä Kesäkumi 21-boogiessa maestro lähinnä luettelee nimeltä erilaisia sukupuolitauteja.

Nakukuvakohu-kappaleessa Nurmio puolestaan jutustelee itämaisilla vaikutteilla kyllästytetyn epäkappaleen päälle petollisista paparazzeista, luvattomista Instagram-latauksista, Tiktokista, hypettämisestä, brändäämisestä ja mesettämisestä.

Toisin sanoen Tuomari Nurmio sukeltaa päätä pahkaa siihen sosiaalisen median, juorusivustojen ja iltapäivälehtien hähmäiseen todellisuuteen, jota pakoon päästäksemme olemme voineet kääntyä juuri Tuomari Nurmion kaltaisten artistien puoleen.

Herää kysymys, joka jostain syystä häiritsee: Haluaako Nurmio vielä vanhoilla päivillään, kaikkien saavutustensa jälkeen, osoittaa olevansa pintatason virtausten tasalla, niin sanotusti ”pulssilla”?

Miksi ihmeessä?

Epäusko liimautuu pysyvästi mielen poimuille Rock’n’Roll ei delaa koskaan -kappaleen tärähtäessä soimaan.

Kappale on edeltäjiäänkin hämmentävämpi musiikillinen vitsi, eräänlainen viiden pennin räppi, jonka läpi Nurmio kuittailee Andy McCoylle, imitoiden jopa tämän ylimielistä ja sössöttävää puheenpartta.

Herää toinen kysymys: onkohan tämä levy tehty juovuksissa?

Todennäköisesti pandemian kuluessa Nurmio on pitkästynyt. Tylsistyessään luova mieli alkaa leikkiä.

Tuomari Nurmiolla ole mitään menetettävää. Hän on ollut jo pitkään asemassa, jossa voi niin halutessaan laittaa levylleen ralleja, jotka muutoin naurattaisivat ainoastaan aamuyön jatkojen humalaisena sketsiviihteenä.

Ainakin albumi on kursittu kasaan tavallista ponnekkaamman hälläväliä-hybriksen vallassa.

Moisessa ei ole mitään vikaa, jos hälläväleily viedään kursailematta tappiin asti.

Tuomari Nurmion 26. albumi on kiusallinen siksi, ettei kuulija voi olla aivan varma, kuinka paljon kyse on puhtaasti pilkkeestä silmäkulmassa ja kuinka paljon vain puolivillaisista ideoista, jotka on päätetty laittaa levylle paremman puutteessa.

Nurmio on aina ollut parhaimmillaan todellisuuden pohjalta maalaamiensa sarjakuvamaisten rinnakkaistodellisuuksien suvereenina luojana muun muassa sellaisilla mestarillisilla teoksilla kuin Tuomari Nurmio & Köyhien ystävät, Hullu puutarhuri, Luuta ja nahkaa sekä Dumari & Spuget.

Näiden levyjen alitajunnan ja mielikuvituksen rajapinnassa leiskuvissa maisemissa Helsingin Sörnäisten kulmat sulautuvat saumatta Amerikan villin lännen myytteihin ja katkaisuasemien houreisiin potilaskertomuksiin.

Nurmion matkassa keskiluokkakin on saattanut astella Helsinginkadun hornankattilaan, napata sieltä käytännön vinkin tai kaksi, mutta poistua kokemuksesta turvallisesti kuin elokuvateatterista.

Tämä tutumpi Nurmio vilahtaa uudellakin levyllä Hullu pappi -kapakkabluesissa, rujossa autotallirockissa Romuluuranko sekä musiikillisesti edellisen kanssa samasta puusta veistetyssä Meistä kauneimmat -rullingissa, jonka tekstissä Nurmio muun muassa toteaa, ”ettei Laura Huhtasaari ole nisäkäs” ja että ”Teuvo Hakkarainen on kädellinen, jotenkuten apinoiden näköinen”.

Albumin teeman mukaisesti Nurmio heittäytyy pitkin levyä eräänlaiseksi iltapäivälehden ajankohtaisaiheita luotaavaksi bloggariksi, mutta sellaiseen kommentointiin on vaikea yhdistää Nurmiollekin identiteetin aikoinaan antanutta ilmaisukeinollista rajojen rikkomista.

Nurmio kuitenkin yrittää, ja laulamisen sijaan hän esimerkiksi räppää kaksi kappaletta kokonaan.

Kyllä mä maailmalle velkani maksan -kappaleessa lauluntekijä kommentoi hieman itsensä oloisen laulumiehen eloa ja oloa sekä – kuinkas muuten – sivaltaa samalla ammattikuntansa keskiöön viimeisen kymmenen vuoden aikana tunkeutunutta Vain elämää -konseptia, johon osallistumisesta Nurmio on kieltäytynyt peräti kaksi kertaa:

”Vain elämää, ei sen enempää, eikä vähempää vois kiinnostaa / paljon on kiekuu ja paljon on kaikuu, eikä siin paljon muuta sit ollutkaan.”

Temposta ja sävellajista toiseen riitasointujen kuljettamana riuhtova rykäisy on esityksenä ”tavallisempaa” Nurmiota ja sellaisena toki kuin Vain elämää -tuotoksien antiteesi.

Kappale jättää jälkeensä kuitenkin vain yhden kysymyksen: Vain elämää, miksi ihmeessä, Hannu Nurmio?

Ideaalioloissa Tuomari Nurmion ja Vain elämää -konseptin kun ei tarvitsisi mahtua edes samalle linnunradalle.

Kriitikon valinnat: Instrumentaalimusiikki elää ja voi erinomaisesti

Instrumentaali / Albumi

Törmäilyautot: Törmäilyautot

Dodge ’Em. ★★★★

Törmäilyautot ovat tehneet instrumentaalista surf-musiikkiaan jo 20 vuotta, mutta yhtyeen debyyttialbumi näki päivänvalon vasta hiljattain. Suomalaisista alan yhtyeistä ”Törmikset” jatkavat ketterimmin Laika & The Cosmonautsin suurten saappaiden jättämissä askelmerkeissä; kokonaisuus on samaan aikaan sekä perinnetietoinen että seikkailuhenkinen.

Tyylilajiin kliseeksi asti kiinnittyneet agentti-viittauksetkin ovat paikoillaan kappaleissa Agentti K ja Elävänä tai kuolleena, mutta musiikki soi kaikkea muuta kuin puritaanisena. Sovitukset roihuavat synkassa kannen anarkistisen värikylläisyyden kanssa. Tyko Elon Täystuho-niminen teos pääsee oikeuksiinsa etenkin albumin vinyylipainoksessa.

Instrumentaali / Albumi

El Primitivo: Bigfoot

Talsti. ★★★★

Honey B &The T-Bones -yhtyeestä parhaiten tunnettu blues-spesialisti Esa Kuloniemi väläyttelee aika ajoin näkemystään myös muunlaisen juurimusiikin parissa. Hemmo Päivärinteen kanssa muodostamassaan El Primitivo-duossa hän jatkaa instrumentaalisen garagerockin suomalaista tarinaa suoraan siitä, mihin se Hypnomen-yhtyeen debyyttialbumilla neljännesvuosisata sitten jäi. Kuten tuo ideatason edeltäjänsä, myös Bigfoot runtahtelee instro-kitaroinnin pioneerin Link Wrayn rujoissa jalanjäljissä, sekä asenteen että muotokielen osalta. Edellämainitulta lainatun Genocide-kappaleen uusiosovitus nousee toismaailmallisuudessaan ohi alkuperäisen.

Instrumentaali / Albumi

Halibears: Hasta la Twista

Muumaa musiikki. ★★★

Alkuperäisen instrumentaalisen surf-musiikin kulta-aikana lajityypin luovimmat esitykset eivät tulleet kaikki Kalifornian hiekkarannoilta vaan usein myös keskilännen pikkukaupungeista. Niissä ei päässyt surffaamaan, joten oli pakko kuvitella, miltä aalloilla ratsastaminen tuntuu – tämä antoi soittajien mielikuvitukselle siivet.

Hieman samansuuntaista efektiä tarjoilee Halibearsin traditionaalinen ja riehakas debyyttialbumi, joka tarjoaa enemmän kuin vitsiksi kutistuva nimensä antaa olettaa. Hupailevan fratrock-efektin synnyttävän farfisa-urun hirnuvan soundin siivittämänä lyhyet ja nopeatempoiset kappaleet lätsähtävät päin pläsiä kuin märät uikkarit.

Instrumentaali / Albumi

The Knockers: The Knockers

Talsti. ★★

Rautalankamusiikki ja surf-musiikki ovat kaksi eri asiaa. Näiden eroavaisuuksia paikallistaa hyvin tämä lahtelaisen The Knockers -yhtyeen arkistojäämistä koostettu aikalaisdokumentti.

Teini-ikäisten lahtelaispoikien yhtye näppäröi 1980-luvun aamukasteessa kotikutoisia versioita yhdysvaltalaisen instro-musiikin tuolloin parikymmentä vuotta vanhoista helmistä. Ikivihreät kuten Riders In the Sky ja Sleepwalk eivät alkuperästään huolimatta kuulosta erityisen amerikkalaisilta, vaan pohjoismaisessa melankoliassa uitettu rautalankasoundi on alleviivatun härmäläinen.

Ero tämän palstan muihin instrumentalisteihin ei voisi olla ilmeisempi: jossain vaiheessa The Agentsin kultakauden jälkeistä suomalaisen instrumentaalirockin historiaa katse ja korvat suunnattiin joukolla visusti Atlantin tuolle puolen.

