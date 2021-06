Arvostettu suomalaisteos Web-Safe on esillä Pompidou-keskuksen nettitaiteen pioneereja esittelevässä näyttelyssä, jossa voi vierailla omalla koneellaan.

Harmaa, sinertävä, vihertävä, vihertävämpi ja niin edelleen.

Helsinkiläinen kuvataiteilija Juha van Ingenin teoksessa selain vaihtaa koko ruudun valtaavia värejä noin sekunnin välein. Kaikkiaan 214 väriä pyörivät ruudulla seitsemisen minuutin ajan.

Teos Web-Safe on hankittu Pariisin Pompidou-keskuksen Ranskan modernin taiteen museon kokoelmiin kesäkuussa.

Verkkosivuteos valmistui vuosituhannen vaihteesta 1999–2000, ja se on aiemmin hankittu Kiasman kokoelmiin.

Teos on ensimmäinen Pompidou-keskukseen hankittu suomalainen nettitaideteos ja todennäköisesti myös ensimmäinen suomalainen verkkotaideteos, joka on hankittu merkittävään, kansainväliseen kokoelmaan.

Kuraattori Philippe Bettinelli kutsuu Web-Safea radikaaliksi ja pohdiskelevaksi. Teos on katsottavissa van Ingenin kotisivuilla.

Teoksesta määriteltiin sopimuksessa sen muoto ja ripustustapa.

”Lähetin tiedostot heille. Se on sitten heidän”, van Ingen sanoo puhelimessa.

Juha van Ingen ei kerro tarkkaa myyntihintaa, mutta se ei ole ”merkittävä” summa. Ainakin vielä nettitaide on edullista muuhun taiteeseen verrattuna.

”Tässä on minulle arvokasta, että se on hyväksytty aika hyvään seuraan. Se on toivon mukaan suunnannäyttäjä, että muut museot kiinnittäisivät huomiota tähän kulttuuriin.”

Teos on esillä Pariisissa digitaalisen taiteen verkkonäyttelyssä marraskuuhun asti. Pompidou-keskuksessa voi nähdä muiden edelläkävijöiden teoksia.

Pompidou-keskuksen näyttelyn nimi Sans objet tarkoittaa merkityksetön tai käyttötarkoitukseton. Näyttelyssä on esillä yhdeksän teosta, jotka ovat varhain ottaneet netin taiteen alustaksi.

Esimerkiksi kreikkalaisen Miltos Manetasin teoksessa jokainen koneenkäyttäjä voi luoda maaliroiskeistaan kuuluisan Jackson Pollockia kunnioittavan digimaalauksen. Väri-ilotteluun innostava, vuonna 2003 julkaistu teos toimii osoitteessa jacksonpollock.org.

Web-Safessa selain synnyttää värit.

Teos syntyi reaktiona keskusteluun netin sensuroinnista ja tekijänoikeuksista. Juha van Ingen oli tehnyt jo vuosia aiemmin ensimmäisiä suomalaisia nettiteoksia.

Web-Safessa koodi synnyttää värit jokaisen omassa selaimessa. Värit ovat verkkoturvallisia eli värejä, jotka määriteltiin toistuvan hyvin kaikilla koneilla.

Aiemmin van Ingen on ollut muun muassa järjestämässä Teksti-tv-taiteelle festivaalia ja tehnyt gif-teoksen As Long As Possible, jonka numeroitujen, mustien ruutujen katsominen kestää tuhat vuotta.

Gif-teos on myös hankittu Kansallisgallerian kokoelmiin. Kiasma on sitoutunut säilyttämään teoksen emoversion verkkovirtaan kytkettynä mahdollisimman pitkän ajan, mahdollisesti vuoteen 3017 asti.

Web-Safe oli esillä Ars17+kokonaisuudessa, joka oli Kiasman Ars17-näyttelyn verkkoulottuvuus.

HS:n kriitikko Timo Valjakka kutsui arviossaan Juha van Ingeniä minimalistejakin ankarammaksi tekijäksi.

Kuvataiteilija Juha van Ingen.

Valjakka kehotti testaamaan teosta mobiililaitteella.

”Värien vaihtumista voi seurata vaikka metrossa, jos vain jaksaa keskittyä. Teoksen äärimmäinen niukkuus saa lähes minkä tahansa ulkopuolisen asian näyttämään sitä kiinnostavammalta.”

Juha van Ingen on saanut Web-Safesta palautetta, että teoksessa voi kokea värit intensiivisesti, varsinkin pimeässä tilassa. Taiteilija katselee sitä itsekin välillä.

”Se näyttää aika samalta. Jos sinulla on rauhallinen paikka ja saat laitettua luupin pyörimään, se on esteettisesti kiinnostava ja rauhoittava.”

”Ei tarvitse tietää teoksen taustaa, voi vain nauttia värivirrasta.”