Sebastian Fitzekin nopeatahtisessa menestysjännärissä etsitään tappajaa luksusristeilijällä.

Romaani

Sebastian Fitzek: Matkustaja 23 (Passagier 23). Suom. Sanna van Leuuwen. Bazar. 426 s.

Nyt ei tiedä pitäisikö pyöritellä silmiä, järkyttyä vai nauraa. Saksalaisen Sebastian Fitzekin Matkustaja 23 tarjoilee šokkiefektejä, ällöttäviä kidutuskohtauksia, karmaisevia ihmiskohtaloita – ja välillä huumoria.

Alun perin vuonna 2014 ilmestynyt trilleri on toinen Bazarin julkaisema Fitzek-suomennos. Se on nopeatahtista ja intensiivistä viihdettä, jota ei tee mieli suositella kaikkein herkimmille lukijoille.

Matkustaja 23:n sankari esitellään lukijalle huikealla, elokuvamaisella kuljetuksella. Poliisipsykologi Martin Schwartz valmistautuu peiteoperaatioon, jota muut poliisit pitävät itsemurhatehtävänä.

Se sopii Martinille hyvin. Hän on menettänyt perheensä ja janoaa itsekin kuolemaa.

Martin ajaa päänsä kaljuksi, laittaa silmiin väripiilolasit ja antaa pistää itseään rokotteella, josta saa hivin esiasteen.

Positiivisen hiv-testin lisäksi valeasu vaatii tyhjän kolon hammasrivissä. Hammaslääkäri ei ehdi tarpeeksi nopeasti paikalle, mutta Martin kaivaa kassista hohtimet ja vääntää etuhampaansa omakätisesti irti.

Ja ei kun menoksi.

Pääosin tarina sijoittuu luksusristeijä Sultan of the Seasille, jolta katoaa selittämättömällä tavalla matkustajia. Laivayhtiö väittää, että matkustajat ovat hypänneet avomerellä kaiteen yli. Meri on nielaisut itsemurhien uhrit, eikä tapauksia tutkita.

Martinin vaimo ja poika ovat vuosia sitten kadonneet juuri tällä kauhujen laivalla. Lisäksi kannen alla vaikuttaa toimivan leikkaussali, jossa epämääräinen tohtori sahaa hysteeriseltä potilaalta jalkaa irti.

Matkustaja 23 on yllätyksellistä jännäriviihdettä, joka erottuu massasta hauskoilla ja sarjakuvamaisilla hetkillä. Rikokset ovat sadistisia ja Martinin poliisityö yhtä kärsimysnäytelmää, mutta ajoittain pilkahtava huumori tekee tarinasta tavallaan letkeän.

Matkustaja 23 sujahtaa jännäreiden ystävältä nopeasti, sillä jokainen luku päättyy cliffhangeriin, joka houkuttaa jatkamaan vähän lisää.

Osa juonen koukuista on tosin näennäisiä. Henkilöt tuppaavat oivaltavat luvun lopussa jotakin mullistavaa, johon ei koskaan enää palata.

Laivaelämän kuvaus on kirjan mielenkiintoista antia. Luksusristeilijä on pikkukaupunki, jossa asuu riistopalkalla työskentelevää henkilökuntaa, pikkurikollisia, perheitä ja rikkaita eläkeläisiä.

Poliisivoimia kelluvasta kaupungista ei löydy.

Nopeatahtinen romaani olisi luultavasti parantunut suvantokohdista, syventämisestä ja ihmissuhdejuonista. Olisiko Martin ansainnut vaikka romanssinpoikasen? Ehkä värikkäille sivuhenkilöille olisi voinut antaa enemmän aikaa valokeilassa?

Aluksi kiinnostavalta vaikuttanut päähenkilö ei kehity millään tavoin tarinan edetessä. Rikosten ratkaiseminen tuottaa jännitettä, mutta tarinallista tunnekuljetusta ei löydy.

Martin puurtaa kuin masentunut laboratoriorotta labyrintissa. Toiset hahmot jäävät vielä pinnallisemmiksi.

Fitzekin ilmeisillä tarinaniskijän taidoilla olisi ehkä syntynyt monipuolisempikin romaani. Matkustaja 23 on kuitenkin hyvä genrensä edustaja, joka miellyttänee juuri tällaisena psykopaattijännäreiden ystäviä.

Fitzek on kotimaassaan Saksassa supersuosittu dekkaristi, jonka jokainen teos pääsee myyntilistojen kärkeen. Matkustaja 23:sta on tehty myös elokuvaversio.

Fitzekin suomalaisia ystäviä ilahduttaa, että seuraavaa suomennos tulee jo tänä vuonna.