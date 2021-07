Levyraadista suosioon singahtaneen heviyhtye Zero Ninen laulaja viihtyy yhä Kuusamossa: ”Saavutimme paljon enemmän kuin osasimme alussa villeimmissä unelmissammekaan toivoa”

Zero Nine -yhtyeen laulaja Keijo ”Kepa” Salmirinne on edennyt elämässä sydämensä mukaan. Nykyään hän työskentelee vuokramökkibisneksessä Rukalla.

Keijo Salmirinne kävi välillä asumassa Oulussa, mutta palasi kymmenkunta vuotta sitten Kuusamoon. ”Luonto on täällä hienoin juttu, ja se onkin kyllä ihan poikkeuksellisen hieno. Myös kuusamolaiset ovat mukavaa jengiä, vaikka vanhoja kavereitani ei täällä enää juurikaan asu”, hän sanoo.

Yksi suomalaisen hevin suosituimmista bändeistä tuli 1980-luvun alussa Kuusamosta. Zero Nine -yhtye voitti ensimmäisellä singlellään television Levyraati-ohjelman ja nousi suosioon, joka kesti pitkälle seuraavan vuosikymmenen puolelle.

”Nykymaailmaan verrattuna juttu oli aika helppo. Jos olit Levyraadissa ja vielä pärjäsit, sillä oli arvaamaton voima. Ei rockia hirveän paljon tv:stä tullut”, yhtyeen laulaja Keijo ”Kepa” Salmirinne muistelee.

Zero Nine on pysynyt hänen musiikkiuransa pääprojektina yli 40 vuotta. Bändi toimii edelleen ja keikkailee tänäkin kesänä.

Salmirinteen rockharrastus alkoi teini-iässä isoveljien levyhyllyn innoittamana. Veljet soittivat kotona Creamia, Jimi Hendrixiä ja Led Zeppeliniä.

”Vanhin veljeni Kari oli rockbändikuvioissa täällä Kuusamossa, ja jätkät kelasivat, että osaisikohan tuo Keijokin laulaa. Kävin treeneissä näyttämässä kykyni ja muut innostuivat sen verran, että siitä se lähti.”

Solistiesikuviksi löytyivät Ian Gillan, David Coverdale ja Robert Plant, jonka nimestä Salmirinne käyttää kotoisampaa muotoa Lanttu-Roope.

”Kuusamossa oli virkeä rockmeininki, vaikka olimme maaseutukaupunki ja silloin vielä kirkonkylä. Täällä oli kymmenien soittajien porukka ja yhteisiä treenikämppiä.”

Zero Nine lähti Levyraati-voiton ja ensimmäisen albumin jälkeen kiertämään maata. Kolme ensimmäistä levyä ilmestyivät nopeaan tahtiin vuosina 1982–83.

Keikkailu jatkui tauotta yli kymmenen vuotta. Suosio oli suurinta Itä-Suomen ja Pohjanmaan ikärajattomilla keikkapaikoilla, joita oli paljon. Salmirinne kuvaa Zero Ninea maakuntien tanssipaikkojen jyräksi.

Kakkosalbuminsa yhtye äänitti Lontoossa. Tuottajana toimi Salmirinteen esikuva Ian Gillan. Suomalaisen rockin Jee jee jee -historiateoksen mukaan Gillan tosin viihtyi levynteon aikaan lähinnä lähipubissa.

”Pubista tuottaminen on vähän vitsi, mutta ei ehkä hirveän kaukana totuudesta kuitenkaan. Kun lauluja äänitettiin, hän oli paikalla lähes aina, mutta enemmän touhusimme äänittäjä Paul Watkinsin kanssa.”

Esikuviin törmäsi myöhemmin myös keikoilla. Zero Nine oli usein lämmittelijänä, kun ulkomaiset nimibändit saapuivat keikalle Suomeen.

”Kun olimme vuonna 1996 AC/DC:n kanssa Skandinavian kiertueella ja Saksassa, oli hienoa katsella lavan syrjästä, kun AC/DC painoi menemään. Aivan uskomatonta, minkälaisella asenteella jätkät vetivät parin vuoden kiertueita. Ilta illan perään aivan raivona koko ajan.”

Ulkomaankeikoista huolimatta Zero Nine ei tehnyt kansainvälistä läpimurtoa, mutta Salmirinnettä se ei harmita. Hän on vain iloinen myöhempien suomalaisten hevibändien menestyksestä maailmalla.

1980-luvulla Suomi oli Salmirinteen mukaan kotimaisten hevibändien päämarkkina-alue. Levyjen julkaisu ja keikkojen soittaminen ulkomailla olivat vain ekstraa. Nyt kansainväliset markkinat ovat bändeille tärkeämpiä.

”Pääsimme käymään ulkomailla, mutta nykymeininkiin verrattuna kolkuttelimme vasta ovia. Olimme vähän aikaisin liikenteessä, koska suomalaista bändiä pidettiin silloin Neuvostoliitosta tulevana. Olen kuitenkin iloinen ja ylpeä siitä, mitä on tullut tehtyä. Saavutimme paljon enemmän kuin osasimme alussa villeimmissä unelmissammekaan toivoa.”

Viimeiset parikymmentä vuotta Keijo Salmirinne on työskennellyt vuokramökkibisneksessä Rukalla.

Kun Zero Ninen aktiivisin keikkailu loppui, Salmirinne meni mukaan oululaisen 45 Special -ravintolan sekä Tyrnävän viinatehtaan taustajoukkoihin. Viimeiset parikymmentä vuotta hän on työskennellyt vuokramökkibisneksessä Rukalla.

”Nämä kaikki ovat asioita, joissa on ollut sydän messissä. Vaikka aina ei ole taloudellisesti niin herkkua ollutkaan – niin kuin ei kellään, joka on valinnut elämäntavakseen fiiliksen mukaan menemisen – aina on ollut ruokaa jääkaapissa. Ei ole tullut eteen asioita, joita olisin halunnut tehdä, mutta en ole voinut. Suurin toiveeni on, että tämä meininki jatkuisi.”

Muitakin toiveita on. Niissä kuuluvat pohjoisessa kasvaneen ihmisen mietteet.

”Jengin pitäisi tsempata luonnon ja ilmastonmuutoksen tiimoilta. Kun katselen ikkunasta, tässä on upea järvimaisema ja puhdas vesi, jota voisi vaikka juoda. Entä jos säilytettäisiin asia ennallaan?”