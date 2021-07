Tapahtumajärjestäjä Lauri Ollari on kokenut 1990-luvun ja 2000-luvun lamat – ja hänen mukaansa koronapandemia vertautuu niihin

Lauri Ollari on järjestänyt bisnestapahtumia yli 30 vuotta ja kokenut lamat ja vitsaukset.

”Yli 30 vuodessa paljon on muuttunut. Nykyään kaikki sovitaan etukäteen ja turvallisuudesta huolehditaan tosi tarkkaan”, kertoo tapahtumajärjestäjä Lauri Ollari.

Korona runttasi kaikenlaiset tapahtumat kanveesiin. Esiintyjät ja alan yrittäjät ovat olleet hätää kärsimässä. Myös tapahtumatuotantoyhtiö Luovat Palvelut Oy kärsi, mutta sen pudotus jäi viime vuonna yllättävän kohtuulliseksi.

”Kun kaikki alkoi, meiltäkin peruutettiin tilauksia nopeasti ja rajusti. Oli siinä miettimistä, mutta kävi tuuri. Saimme asiakkaiksi muun muassa kauppakeskuksia, jotka luokitellaan ulkotiloiksi”, toimitusjohtaja Lauri Ollari sanoo.

Ollari perusti Luovat Palvelut vuonna 1988. Hän sanoo koronaa kolmanneksi lamaksi, jonka läpi yhtiö joutuu puskemaan. Ensimmäinen oli 1990-luvun alussa ja toinen vuonna 2007 alkanut finanssikriisi.

1980-luvun lopussa kaupunkikulttuuri eli suurta murrosta. Musiikki soi uusilla klubeilla, kaupalliset radiot aloittivat 1985 ja syntyi uudenlaisia lehtiä kuten City ja Image. Sillä aallolla Luovat Palvelutkin purjehti. Se aloitti radiomainoksilla.

”Menin vuonna 1986 töihin Audiomediaan, joka tuotti radiomainoksia. Se pyöritti vähän aikaa Radio Syke -kanavaa, jota moni ei ehkä muista enää. Sitten perustimme Luovat Palvelut. Pyrimme tekemään laatua radiomainoksissa, joka oli ihan uusi ala.”

Ollari toi Amerikasta Suomeen alan tähtiä, kuten markkinointiguru Art Twainin. Yhtiönsä nimen Ollari nappasi Twainin Creative Services, koska ”Art käski varastaa parhailta”, kuten hän selittää.

Lama iski mainosalaan. Ollarin painotti yhtiönsä toimintaa tapahtumatuotantoon asiakasyrityksille. Sekin oli jokseenkin uusi ala, joka haki muotoaan. Ollari sanoo, että aiemmin johdon sihteeri oli varannut tilan ja tarjoilun ja tilannut paikalle ehkä taikurin.

1980-luvulla alkoi uudenlainen meininki. Luovuus ja intuitio olivat arvossaan.

Eräässä Ollarin ensimmäisistä tapahtumista mediaväki rillutteli seminaarin jälkeen Meksiko-teemalla. Bändi toivotti yleisön tervetulleiksi soittamalla puussa. Halukkaat pääsivät kehään Tijuanan teurastajaksi nimetyn ammattinyrkkeilijän kanssa.

Korona on lisännyt turvallisuudesta huolehtimista entisestään. Kun Ollari järjesti viime vuoden kesällä drive in -näytöksen Top Gun -elokuvasta (1986) Helsinki Outletin parkkipaikalla, hän joutui laatimaan tapahtumaan ensimmäistä kertaa tartuntatautien torjuntasuunnitelman.

Ollari ei sano sitä suoraan, mutta hän taitaa vähän kaivata varhaisia villejä vuosia, vaikkei haluakaan tinkiä vastuullisuudesta. Nostalgia sopisi kuvaan rasavillistä lapsuudesta.

Alle kymmenvuotiaana Ollari sytytti kaverinsa kanssa ladon palamaan tulitikkuleikeissä ja ampui koulun päättäjäiskirkossa ritsalla pappia persuksiin. Teininä hän soitti kitaraa The Zero -bändissä, joka lämmitteli Hurriganesia ja Teddy & The Tigersia.

”Bändin saavutukset jäivät pieniksi, mutta sen takia tuli niin paljon poissaoloja, että jätin lukion kesken. Ryhdyin myymään pölynimureita. Olin kai Suomen nuorin imurikauppias, mutta kymmenen parhaan joukossa. Se oli hirveää hommaa. Jouduin muun muassa juoksemaan koiraa karkuun.”

Imurien kanssa kiertäminen sai Ollarin takaisin koulun penkille. Hän kävi kauppaopiston. Samoihin aikoihin hän alkoi järjestää tapahtumia, ensimmäiseksi muotinäytöksen oppilaskunnan hyväksi. 1980-luvun alussa hän pyöritti jo Laserdiskoa Kulttuuritalon kellarissa.

Nyt 60 vuotta täyttävä Ollari on siisti herra, ollut Lastenklinikoiden Kummit -yhdistyksen hallituksessa melkein 20 vuotta ja ollut siinä hommassa muun muassa mukana kehittämässä isoja Elämä lapselle -tukikonsertteja.

Ollari veikkaa, että jotkin koronan tuomat muutokset jäävät pysyviksi, kuten virtuaalisuus.

”Nyt on patoutunut hirveä paine tavata ihmisiä, mutta ainakin virtuaalikokoukset jäävät. Ne korvaavat matkustamista – ja voivatkin olla hyvä vaihtoehto vaikka sille, että lennetään tuntikausia ja kokoustetaan pari tuntia jossain lentokenttähotellissa.”