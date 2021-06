Tanskan radiossa on aloitettu tapauksen johdosta ulkoinen tutkinta. Nyt Tanskassa ihmetellään erityisesti sitä, kuinka tilanne saattoi jatkua jopa 45 vuotta.

Useat naiset todistavat kokeneensa seksuaalista häirintää ja henkistä kaltoinkohtelua Tanskan radion tyttökuorossa, kertoo tanskalainen Ekstra Bladet -lehti. Kertomukset koskevat tyttökuoron toimintaa aina 1960-luvulta 2010-luvulle asti.

Kesäkuun alussa tanskalaislehti Politiken julkaisi artikkelin, jossa 12 tyttökuoron entistä jäsentä kertoivat kuoron seksualisoidusta ilmapiiristä vuosina 2001–2010. Haastateltujen mukaan ongelmia esiintyi erityisesti kiertueilla.

Tuona aikana kuoroa johti Michael Bojesen, Malmön oopperan nykyinen johtaja.

Paljastuksen jälkeen Bojesen siirtyi toistaiseksi sivuun tehtävästään Malmössä ja luopui tehtävästään Tanskan valtiollisen taidesäätiön puheenjohtajana.

Bojesen kiisti syyllistyneensä seksuaaliseen häirintään mutta sanoi ottavansa täyden vastuun kuoron työskentelyilmapiiristä. Joukko kuoron entisiä jäseniä julkaisi nimettöminä Bojesenia tukevan avoimen kirjeen.

Malmön ooppera ilmoitti täydestä luottamuksesta Bojeseniin ja tämä palasi virkaansa oopperassa viime viikolla.

Nyt Tanskan Ekstra Bladet -lehti on selvittänyt, että seksuaalista häirintää on tapahtunut kuorossa jo kauan ennen Bojesenin aikoja. Tapauksesta ovat kertoneet lehdelle useat naiset, neljä heistä omalla nimellään.

Vastuu kuorolaisten järkyttävistä kokemuksista menee kuoroa vuosina 1965–2000 johtaneen kuoronjohtajan kontolle.

”Kyseessä oli terrorihallinto. Se oli psyykkistä väkivaltaa, kiusaamista, meistä tehtiin näkymättömiä”, yksi kuorolaisista kertoo Ekstra Bladetille

Hänen mukaansa entinen kuoronjohtaja esimerkiksi puristeli hänen nännejään, pilkkasi hänen painoaan ja teki hänestä jopa pilkkalaulun, kun hän ei suostunut osallistumaan kuoron oluenjuontitapahtumaan.

Muut entiset kuorolaiset kertovat myös alatyylisistä puheista, kiusaamisesta ja suoranaisesta henkisestä terrorista, jota johtaja kuorolaisia kohtaan harjoitti. Kuoron toimintaan liittyi olennaisesti alkoholi; kuoron ympärillä olleet aikuisetkin käyttivät alkoholia näkyvästi.

”Lapsia suudeltiin, heidän rintojaan kosketeltiin. Kuoron piirissä olleet aikuiset näkivät sen”, kertoo Susanne Elmark Tanskan radiolle.

Elmark on kansainvälisestikin tunnettu tanskalainen oopperalaulaja, joka lauloi radion tyttökuorossa 1978–1984.

Elmark itse koki kuorossa nöyryytystä ja psykologista terroria, mutta hänen mukaansa moni muu joutui kärsimään myös fyysisestä hyväksikäytöstä.

Hän kertoo Ekstra Bladetille, että kuorolaiset yrittävät puuttua 1980-luvun alussa kuoronjohtajan käytökseen ja hänen kotonaan pidettiin asiasta kokouskin. Tuloksena oli se, että Elmark ”jäädytettiin” kuorossa täydellisesti: hänellä ei ollut enää sooloja ja hänet sivuutettiin täysin. Aikuiset pitivät häntä vaikeana tapauksena, joka ei vain osaa käyttäytyä.

Elmarkin mielestä kyseessä oli kuoron johdolta ja huollolta valtava epäonnistuminen: kukaan ei huolehtinut lapsista, mutta johtaman ylläpitämää kulttuuria kyllä tuettiin. Ympärillä oli paljon aikuisia, mutta kaikki sulkivat silmänsä ja suunsa.

Vanhemmat olivat saaneet lopulta puututtua asiaan ja kuoronjohtaja erotettiin vuonna 2000. Tanskan radion silloinen pääjohtaja on myöntänyt, että vanhempien valitukset eivät olleet perusteettomia.

Susanne Elmark kertoo kuitenkin, kuinka johtajalle järjestettiin suuri jäähyväiskonsertti ja hänet nostettiin kuoron elinikäiseksi kunniajohtajaksi ja kaulaan ripustettiin seppele. Se näytti oudolta, hän kertoo Tanskan radion uutisille.

Johtaja kuoli vuotta myöhemmin.

Nyt Tanskan radiossa on aloitettu tapauksesta ulkoinen tutkinta. Ekstra Bladetin mukaan tutkinta on aloitettu huhtikuussa.

Erityisesti Tanskassa on oltu järkyttyneitä siitä, että tilanne sai jatkua kuorossa jopa 45 vuotta.

”Sillä ei ole mitään väliä, että tapahtuneesta on kulunut jo niin monta vuotta. Käyttäytymistä ei voi hyväksyä tänä päivänä, eikä se ollut hyväksyttävää silloin”, Tanskan radion nykyinen pääjohtaja Maria Rørby Rønn sanoo Tanskan radion uutisille.

”Minulle on käsittämätöntä se, että tämä sai tapahtua niin kauan. Siksi olemme käynnistäneet ulkoisen tutkinnan. Lakimiehelle on annettu vapaat kädet tutkia, mitä on tapahtunut, kuinka Tanskan radion on käsitellyt valituksia ja kuka on vastuussa tapahtuneesta ja laiminlyönnistä. Meidän on päästävä selville tästä, olemme sen velkaa näille naisille.”

Tanskan radion tyttökuoro DR Pigekoret on kansainvälisesti tunnettu nuorisokuoro, joka perustettiin vuonna 1938 vastineeksi aiemmin perustetulle poikakuorolle.

Tyttökuorossa laulaa nykyään noin 50 tyttöä, jotka ovat 15–22-vuotiaita.

Laulajat otetaan ensisijaisesti Tanskan radion omasta kuorokoulusta.