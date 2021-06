The Guardian: EU suunnittelee brittiläisten tv-sarjojen ja elokuvien rajoittamista, koska niitä näytetään Euroopassa ”suhteettoman” paljon

Kysymys on siitä, voidaanko brittiläinen ohjelmisto yhä laskea ”eurooppalaisiksi teoksiksi”.

Euroopan unioni suunnittelee brittiläisten tv-sarjojen ja elokuvien ”suhteettoman” määrän rajoittamista Euroopan markkinoilla. Asiasta kertoi ensimmäisenä The Guardian viime viikolla.

Britannia on Euroopan suurin televisio-ohjelmien ja elokuvien tuottajamaa, mutta ei enää osa EU:ta. Nyt Britannian suurasemaa kuvataan kuitenkin uhkaksi Euroopan ”kulttuuriselle monimuotoisuudelle” The Guardianille vuodetussa muistiossa.

EU-diplomaattien kesäkuun alussa käsittelemässä muistiossa keskitytään brittiläisen ohjelmiston aseman uudelleenarviointiin brexitin jälkeen. Kysymys on siitä, voidaanko brittiläiset ohjelmat ja elokuvat laskea yhä ”eurooppalaisiksi teoksiksi” ja laskea mukaan tv-kanaville ja suoratoistopalveluille määrättyihin kiintiöihin.

Audiovisuaalisten tilausvideopalveluiden ”on varattava eurooppalaisille teoksille vähintään 30 prosentin osuus ohjelmaluetteloissaan”, määrää audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi. Antenni-tv-kanavilla eurooppalaisten teosten on saatava vähintään puolet lähetysajasta.

EU-jäsenmaat voivat halutessaan määrätä myös suurempia kiintiöitä eurooppalaisille teoksille.

Vuodetun muistion mukaan brittiläisen ohjelmiston suurasema saattaa haitata eurooppalaisten teosten monipuolisuutta. Erikseen mainitaan pienemmiltä kielialueilta tulevat teokset.

Kansainvälisten oikeuksien myynti eurooppalaisille tv-kanaville ja suoratoistepalveluille tuotti Britannian tv-ohjelmateollisuudelle 570 miljoonaa euroa vuosina 2019–2020, The Guardian kertoo.

Eurooppalaisen audiovisuaalisen observatorion mukaan Britannia tuotti puolet eurooppalaisista tv-ohjelmista tilausvideopalveluissa viime vuoden marraskuussa suoritetussa laskennassa. Saksa tuotti 16 prosenttia ohjelmista, Ranska yhdeksän.

Mikäli brittiläisiltä ohjelmilta ja elokuvilta poistettaisiin oikeus olla direktiivin mukaisia ”eurooppalaisia teoksia”, olisi se suuri isku Britannian tv- ja elokuvateollisuudelle. Tv-kanavien ja suoratoistopalveluiden tarjonta Euroopassa todennäköisesti myös mullistuisi.

The Guardianille puhuneet britti-tv-teollisuuden hahmot sanoivat, että muutos iskisi erityisesti brittiläiseen tv-draamaan. Kansainvälisten oikeuksien ennakkomyynti on usein ollut ehtona sille, että sarjoja, kuten Downton Abbey ja The Crown, ylipäätään saadaan tuotantoon.

The Guardianin tv-teollisuuslähteet sanoivat uskovansa, että brittiläisen ohjelmiston määrän rajoittaminen Euroopassa on vain ajan kysymys.

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi arvioidaan uudelleen kolmen vuoden päästä. Muutokset voisivat tulla voimaan tuolloin.