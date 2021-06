Suuri yleisö tuntee Jarmo Kosken Salatut elämät -sarjan talkkarina Seppo Taalasmaana, mutta hänelle itselleen teatteri on kuningaslaji. ”Mikään ei voita yleisön läsnäoloa”, Koski sanoo.

Jokunen vuosi sitten näyttelijä Jarmo Koski jäi eläkkeelle.

Sen jälkeen hänet on nähty muun muassa useaan kertaan Salatut elämät -sarjassa ja hänen ääntään on kuultu lukuisissa animaatioissa.

”Viimeksi tein viime perjantaina dubbauksia, ja ensi viikollekin tuli juuri pari buukkausta”, Koski kertoo.

Ei kuulosta eläkeläisen rytmiltä.

”No, olen kyllä vähentänyt töiden tekemistä. En lähde enää ihan joka puhelinsoittoon.”

Työtahti on osittain nuoruuden peruja, Koski arvelee. Isä kuoli hänen ollessaan 13-vuotias, ja seitsemänlapsisen perheen kuopus tottui paiskimaan töitä.

Töistä on vaikea kieltäytyä myös siksi, että se on niin mukavaa.

”Niin, kai tämä näytteleminen on kutsumusammatti, kuten ennen vanhaan oli tapana sanoa.”

Ensimmäinen muisto yleisölle esiintymisestä Keuruulla varttuneella Koskella on jo kuusivuotiaana. Hän viihdytti muita lapsia matkimalla Tippavaaran isäntää, jota Oke Tuuri esitti Kankkulan kaivolla -radiohupailussa.

”Se oli ensimmäinen stand up -esitykseni. Muista oli hauskaa, kun pellavapäinen pikkupoika puhui vanhan miehen äänellä puuta heinää, tällä lailla näin”, Koski sanoo ja muuttaa äänensä kähiseväksi.

Koulussakin oli esiinnyttävä aina kuin se oli mahdollista.

Oli silti lähellä, että rikkaalla mielikuvituksella varustettu Koski olisi valinnut näyttelemisen sijaan tien kirjailijaksi tai kuvataiteilijaksi. Ateneumin ja Teatterikorkeakoulun pääsykokeet vain sattuivat menemään päällekkäin. Sosiaalisuus veti näyttelemisen puoleen.

”Pyrin Ateneumiin ja olin kaksi päivää pääsykokeissa, mutta kolmantena oli mentävä Teatterikoulun kokeisiin. Sinne otettiin kymmenen opiskelijaa, ja minä olin yhdestoista. Sanoivat, että hakeudu ammattiin suoraan, koululla ei olisi minulle enää mitään annettavaa. Mutta kyllä se silloin harmitti.”

Katkeruutta, jos sitä edes oli, ei kestänyt kauaa, sillä näyttelemään pääsi muutenkin. Koski oli mukana Ylioppilasteatterissa ja Ahaa Teatterissa. Ja aloittipa hän myös opettajanopinnot.

”Siskoni pojalla oli huono opettaja, ja hän sai koulusta pahoja migreenikohtauksia. Ajattelin, ettei asiat voi olla näin. Olen aina tykännyt lapsista, joten ajattelin, että minusta tulisi hyvä opettaja.”

Näytteleminen vei jälleen voiton, ja opettaminen jäi lyhyisiin sijaisuuksiin. Kun ovet avautuivat Yleisradion kuunnelmiin, Koski pääsi seuraamaan läheltä, kuinka kuunnelman taika synnytetään.

”Kuunnelma on hieno teatteritaiteen muoto. On upeaa, miten kuuntelija voi muodostaa mielessään koko kuvan pelkän äänen perusteella.”

Äänirooleja Jarmo Koski on tehnyt enemmän kuin jaksaa muistaa. Hänen oma suosikkihahmonsa on ehdottomasti Nalle Puh. ”Se on niin vilpitön, ei kieroile, ei koukkuile. Puh elää tässä hetkessä, ei murehdi vanhoja tai haikaile uusia. Sillä lailla pitäisi osata elää.”

Ääninäyttelemisestä Koski löysi itselleen alan, joka on kiehtonut, kuten sanottua, näihin päiviin asti. Rooleja on enemmän kuin hän edes itse muistaa.

Oma suosikki on ehdottomasti Nalle Puh.

Löytyykö Koskesta itsestään Nalle Puhia?

”Ainakin toivon niin. Olen kyllä toisinaan aikamoinen murehtija. Nuorin tyttäreni joskus sanoi, että näytän huolestuneelta isäjänikseltä. Mutta ei ne jaksot kauaa kestä.”

Joku saattaa yllättyä siitä, että Koski kertoo olevansa melko impulsiivinen ihminen. Siinä mielessä hän siis poikkeaa tunnetuimmasta roolistaan ja Suomen talonmiehestä, Salattujen elämien leppoisasta Seppo Taalasmaasta.

Koski esitti hahmoa sarjan alusta asti vuosina 1999–2013 sekä myöhemmin satunnaisissa jaksoissa. Samalla sydämellisestä talkkarista kasvoi tärkeä osa kotimaista tv-historiaa. Niin tärkeä, että Jarmo Koski ja Seppo Taalasmaa saattoivat mennä katsojilta jopa sekaisin.

”Edelleen tulee melkein päivittäin ihmisiä juttelemaan ja toivomaan, että tulisin takaisin.”

Miksi hahmo on niin suosittu?

”Hahmo on hyvin tehty. Olen halunnut itsekin vaikuttaa siihen, millainen Seppo on. Yleinen stereotypiahan on, että kouluakäymätön henkilö on helposti ahdasmielinen ja konservatiivinen, mutta hänpä onkin toista maata. Seppo suhtautuu kaikkiin positiivisesti. Olen yrittänyt saada häneen sitä Nalle Puhia mukaan.”

Sepon ovat ottaneet omakseen niin varttuneemmat kuin nuoretkin katsojat. Kerran pussikaljoittelevien poikien porukka tunnisti hänet.

”He tulivat röökit suussa ja kassit kilisten kysymään, saako halata. Se tuntui hienolta. Seppo edusti heille varmaan jotain turvallista isähahmoa.”

Ääni- ja tv-töistään huolimatta Koski pitää kuningaslajina teatteria. Mieluisimpiin töihin lukeutuvat peräti seitsemänä vuonna tehty Rakas lurjus Arto af Hällströmin ohjaamana sekä Seinäjoen kesäteatterin tangomusikaali Satumaa, jossa Koski eläytyi Unto Monosen traagiseen hahmoon.

”Mikään ei voita yleisön läsnäoloa. Se on upea tunne, kun ihmiset ottavat joka sanan vastaan, ne menevät tarinaan ja tunnetiloihin ja elävät mukana.”