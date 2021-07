Julkaisemalla Jean Raspailin teoksen pienkustantamo Kiuas ei tee paluuta Helsingin kirjamessuille. Neljäsataa sivua satiiria ja julistusta on todennäköisesti raskasta tavaraa myös monille kirjan ajatusmaailmaa sympatisoiville lukijoille.

Romaani

Jean Raspail: Pyhien leiri (Le Camp des Saints). Suom. Mika Keränen. Kiuas Kustannus. 444 s.

Harva tänä vuonna suomennettu kirja tulee yhtä syvältä marginaalista kuin ranskalaisen Jean Raspailin rasistinen romaani Pyhien leiri (1973). Se on ollut pitkään kulttikirja äärioikeiston parissa, eikä ole vaikea nähdä miksi.

Romaanin tapahtumat sijoittuu tulevaisuuteen – siis tulevaisuuteen vuoden 1973 perspektiivistä.

Kehitysmaiden olot ovat pysyneet kurjina. Noin miljoona epätoivoista mutta päämäärätietoista köyhää valtaa Intiassa joukon laivoja ja lähtee matkalle kohti hyvinvoivaa maailmaa.

Lopulta köyhien armadan päämääräksi valikoituu Etelä-Ranska.

Ranska ei osaa reagoida. Pitäisikö tulijoita surmata? Yrittää neuvotella? Avata syli?

Suurin osa kirjasta kuvaa satiirisesti ja karnevalistisesti ranskalaisten idealismia, tietämättömyyttä ja heikkoutta lähestyvän pakolaisvyöryn edessä.

Raspailin satiiri on energistä hutkimista, usein hengästyttävyyksiin asti.

Vuoden 2015 pakolaiskriisin vuoksi monet katsoivat teoksen ennustaneen tulevaisuutta. Pyhien leiri sai Yhdysvalloissa osakseen erityishuomiota, kun Trumpin neuvonantaja Steve Bannon viittasi siihen useita kertoja.

Ranskalainen kirjailija Jean Raspail kuvattuna Saint Malossa kirjamessuilla vuonna 2003.

Ranskassa Jean Raspail (1925–2020) oli arvostettu kirjailija ja sai myös osakseen merkittäviä tunnustuksia. Ja Raspailin kuoltua viime kesänä Marine Le Pen suositteli Twitterissä Pyhien leiriä.

Suomennoksen on julkaissut pienkustantamo Kiuas, joka julkaisee esimerkiksi Timo Hännikäisen teoksia. Raspailia julkaisemalla Kiuas ei ole tekemässä paluuta kirjamessuille.

Pyhien leiri ei kuvaa laivojen matkustajia kovinkaan paljon mutta on kuvauksissaan sumeilemattoman rasistinen. Matkustajat eivät ole yksilöitä vaan uhkaavaa, ällöttävää massaa. Uloste on näissä kohdissa merkittävässä roolissa, kuten satiireissa usein.

Taide voi tietysti olla rasistista monella tapaa. Jotkut vanhat taideteokset ovat rasistisia lähinnä siksi, että ne luotiin rasistisempana aikana. Rasismi on niissä vähän kuin tuoksu vanhoissa huonekaluissa.

Sitten on teoksia, joissa rasismi on otettu tietoisesti mukaan. Pyhien leiri kuuluu tähän sarjaan. Se ei kätke rasismiaan vaan pitelee sitä esillä ylpeästi kuin mielenosoittaja kylttiään.

Onneksi kirja ei kuitenkaan ole mikään mestariteos. Todella hienojen taideteosten avoin rasismi on aina hankalinta ja ikävintä.

Epäilemättä rasismin muuttuminen täysin salonkikelvottomaksi (tai jopa hollitupakelvottomaksi) tekee kirjasta monelle jännittävän lukukokemuksen, jossa päästään paheksutun äärelle.

Pitää kuitenkin korostaa, että suurin osa Pyhien leirin energiasta tai sivumäärästä ei kulu rasismiin. Vahvin ja laajin iva kohdistuu ranskalaiseen yhteiskuntaan, nimenomaan sen älyköihin, uskonnollisiin johtajiin, toimittajiin ja politiikoihin. He eivät halua myöntää saati kertoa vaikeita totuuksia.

Heidän takiaan länsimaat ovat menettäneet itsesuojeluvaistonsa. He ovat itserakkaita ja heikkoja.

Nämä ihmiset näyttävät inspiroivan kirjailijassa aitoa vihaa, kun taas laivojen matkustajat saavat osakseen ennemminkin inhoa. Viha on romaanitaiteelle parempaa polttoainetta.

Sama ilmiö on havaittavissa suomalaisissa nettikeskusteluissa: osa keskustelijoista raivoaa maahanmuuttoa lisäämään pyrkivistä poliitikoista paljon voimakkaammin kuin maahanmuuttajista itsestään.

Pyhien leiri ei harrasta hienovaraista ironiaa. Se on törkeä ja railakas, välillä kuin julmuudestaan innostunut lapsi. Mukana on pitkiä paasauksia siitä, miten huonosti asiat nykyään ovat – tarkoittaen siis 1970-luvun alun Ranskaa.

Neljäsataa sivua satiiria ja julistusta ja, hyvin vähäisellä vaihtelulla, on todennäköisesti raskasta tavaraa myös monille kirjan ajatusmaailmaa sympatisoiville lukijoille.

Tietenkin kirjoista voi pitää, vaikka ei olisi edes lähellä kirjan tai kirjailijan aatemaailmaa. Pohjantähdestä vaikuttuivat ihmiset, jotka eivät jaa Väinö Linnan näkemyksiä historiasta. Veikko Huovisen 1970-luvun satiireille ovat varmasti naureskelleet monet sen tyyppiset edistykselliset vasemmistolaiset, joita niissä pilkataan.

Ateistit liikuttuvat uskonnollisten teosten äärellä. Radikaalifeminististä taidetta voi arvostaa olematta itse radikaali feministi.

Rasistinen äärioikeistolaisuus on kuitenkin eri juttu, koska se on niin kaukana yleisesti hyväksytyistä normeista. Pyhien leiri on häiritsevää luettavaa mutta ei millään erityisen hyvällä tavalla. Romaani tulee luoksemme jostain hyvin etäältä.