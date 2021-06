Parasiten ohjaajan Bong Joon-honin esikoispitkässä on koira haudattuna – kirjaimellisesti. Suomessa elokuva saa elokuvateatterissa ensi-iltansa 21 vuotta julkaisunsa jälkeen.

Komedia

Barking Dogs Never Bite (Flandersui gae), ohjaus Bong Joon-ho. Pääosissa Lee Sung-jae, Bae Doona, Ho-jung Kim. 110 min. K12. ★★★

Eteläkorealainen elokuvaohjaaja Bong Joon-ho (s. 1969) herätti laajempaa huomiota kansainvälisen tähtikaartin kanssa tekemällään synkällä tulevaisuusdystopialla Snowpiercer (2013). Varsinaisen jättipotin Bong sai, kun hänen elokuvansa Parasite (2019) palkittiin neljällä Oscarilla. Se on huikea elokuvan erilaisia lajityyppejä sekoitteleva kertomus kahdesta perheestä, rikkaasta ja köyhästä, ja siitä, miten heidän elämänsä leikkaavat toisiaan.

Ohjaajan ensimmäinen pitkä elokuva Barking Dogs Never Bite vuodelta 2000 on eräässä mielessä Parasiten edeltäjä. Kummassakin seurataan tumman huumorin näkökulmasta eteläkorealaista elämänmenoa ja tehdään siitä piikikkäitä huomioita. Toki Barking Dogs Never Bite on ohuempi tuotos kuin tavattoman rikas ja täyteläinen Parasite, mutta omat viehättävät ja hauskat puolensa tällä Bongin esikoispitkälläkin on. Aikaa siitä on siis jo 21 vuotta, mutta se ei näy kuin kännykkämalleissa.

Elokuvassa on kaksi keskushenkilöä, joilla kummallakaan ei mene erityisen hyvin. Koo Yon-ju (Lee Sung-jae) on yliopistomies, joka kovasti toivoisi professorinvirkaa. Korruptoituneessa yliopistomaailmassa sellainen ei kuitenkaan irtoa, ellei lahjo dekaania. Kotona Koolla on raskaana oleva, varsin määräilevä vaimo, jonka työ toistaiseksi tuo pariskunnalle elannon.

Park Hyun-nam (Bae Doona) on valtavasta kerrostalokompleksista huolehtivan huoltoyhtiön vähän laiska kirjanpitäjä, joka vapaa-aikoinaan kännäilee pientä kauppaa pitävän ystävänsä kanssa.

Tapahtumat käynnistyvät, kun Koota alkaa hermostuttaa kerrostalossa räksyttävä koira. Hän päättää hankkiutua moisesta piskistä eroon, mutta siitä alkaakin tapahtumasarja, joka vie Koon lopulta etsimään oman vaimonsa kadonnutta koiraa.

Kuten Parasitessa, Bong poimii Barking Dogs Never Bite -elokuvassakin esiin kasapäin pieniä detaljeja eteläkorealaisesta 2000-luvun alun arjesta ja sen kulttuurista. Tosin eri elokuvagenrejä hän ei tässä vielä sekoittele, vaan tekee eräänlaista hykerryttävää vähäeleistä komediaa, jolla on tummat sävynsä.

Henkilöt ovat inhimillisiä enemmän kuin sympaattisia, mutta heistä alkaa elokuvan mittaan pitää, jopa koiria inhoavasta ja vähän saamattomasta Koo Yon-justakin. Hyun-nam on alusta alkaen elokuvan miellyttävin hahmo, joka aika hellyttävästi jahtaa arjen sankaruutta sen ankeuden keskellä.

Elokuva etenee varsin verkkaisesti ja tapahtumat ovat lopultakin melko pienimuotoisia. Väliin mahtuu jopa talonmiehen kertoma aito kummitusjuttukin.

Ja kun on kyse kulttuurista, jossa koiria paitsi pidetään lemmikkeinä, myös syödään, niin koiranystäville Barking Dogs Never Bite voi paikoin olla vähän piinallista katsottavaa. Vaikka elokuva alkaakin tekstiplanssilla, jossa kerrotaan, ettei koiria vahingoitettu kuvauksissa.

Elokuvan koreankielinen nimi “Flandersin koira” viittaa satiirisesti Marie-Louise de la Raméen salanimellään Ouida kirjoittamaan, 1872 ilmestyneeseen samannimiseen koiratarinaan, joka on ollut Koreassa kovin suosittu.

Barking Dogs Never Biten musiikkina on, yllättävää kyllä, Sung-woo Jon säveltämää eleganttia jazzia.

Vuonna 2000 alun perin julkaistu Barking Dogs Never Bite saa Suomessa ensi-iltansa elokuvateattereissa 25. kesäkuuta 2021.