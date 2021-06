Amazonin tuore tieteissarja Solos on lattea kuva ajastamme

Ajoittain tuntuu kuin Solosin olisi kirjoittanut Black Mirror -jaksoja, kevyttä aforismikirjallisuutta ja pandemiauutisia haravoinut tekoäly.

Televisio- ja elokuvahistorioitsijat voivat jälkikäteen tulkita aikaamme ja todeta, että teknologian vaikutus kulttuuriin on mietityttänyt. Se näkyy tieteissarjoissa kuten Black Mirror, Devs, Soulmates, The One ja Upload. Tuore Amazon-sarja Solos ottaa aiheeseen sentimentaalisen kulman.

Kaikki sen seitsemän jaksoa linkittyvät johonkin tulevaisuuden teknologiaan. Peg (Helen Mirren) lähtee soolomatkalle avaruuteen, Nera (Nicole Beharie) kokeilee uudenlaisia hedelmöityshoitoja, ja Stuart (Morgan Freeman) on varastanut muiden muistoja.

Sarja koostuu käytännössä monologeista, sillä suurimmassa osassa jaksoista esiintyy vain yksi näyttelijä. Välillä näyttelijät tosin keskustelevat itsensä kanssa. Fyysikko Leah (Anne Hathaway) on kehittänyt teknologiaa, jonka avulla pyrkii tavoittamaan tulevaisuuden minänsä. Kuolemansairas bisnesmies Tom (Anthony Mackie) puolestaan on ostanut kopion itsestään ja briiffaa tätä, jotta tämä voisi jatkaa isän ja puolison roolissa.

Vauhdikkaan Hunters-natsinmetsästyssarjan (2020–) luonut David Weil luottaa tällä kertaa pienimuotoisempaan kerrontaan. Intiimin sijaan se on kuitenkin usein staattista.

Tämä korostuu jaksoissa, joissa hahmot eivät niinkään ole tapahtumien keskellä kuin kertovat joskus olleensa tapahtumien keskellä. Avaruudessa matkaava Peg muistelee nuoruuden rakkauttaan, liikemies Tom perhettään.

Voihan tämänkin toki lukea merkkinä teknologian ja sen verkkojen vaikutuksesta kulttuuriin: henkilökohtaisten tarinoiden kertominen on yhtä keskeistä kuin niiden eläminen.

Jos historioitsijat tulevaisuudessa tarkentavat vuosiin 2020–2021, he tavoittavat tv-sarjoista myös pandemiapoikkeaman. Tosi-tv-sarjat on toteutettu eksoottisten kohteiden sijaan kotimaissaan, vieraat osallistuvat puheohjelmiin ruudun välityksellä, eikä kykyohjelmissa ole yleisöä. Sarjoissa kuten Chicago Med ja Greyn anatomia pandemia on kirjoitettu mukaan juonikuvioihin.

Solosissa pandemia näkyy sekä monologimuodossa, joka on mahdollistanut pienemmän työryhmän että yhden jakson sisällössä. Jakson päähenkilö Sasha (Uzo Aduba) on viettänyt 20 vuotta älykotinsa uumenissa. Maailmanlaajuinen tautiaalto on saanut hänet sulkeutumaan poteroonsa, jonka ikkunan takaa avautuu virtuaalimetsä ja jonka palvelut pelaavat ystävällisen digiäänen sihteeröiminä. Nyt ääni tosin kehottaa naista astumaan ulos. Kaikki on jo hyvin, se väittää.

Naisen ja äänen suhteeseen tiivistyy jotain nykyihmisen ja teknologian suhteesta. Mukavuudenhalu saa heittäytymään nettiteknologian varaan, vaikka samalla takaraivoon on iskostunut epäily siitä, kuka oikein käyttää ja ketä. Päähenkilö on jumittunut tuttuun asemasotaan.

Varsinaisista oivalluksista sarjaa ei kuitenkaan voi kiittää. Ajoittain tuntuu kuin Solosin olisi kirjoittanut Black Mirror -jaksoja, kevyttä aforismikirjallisuutta ja pandemiauutisia haravoinut tekoäly. Se sisältää latteita pohdintoja siitä, kuinka rakkaus ruutuihin on tuottanut huonoa vanhemmuutta. Se on myös täynnä tyhjänpäiväisiä repliikkejä kuten: ”Olet vain ihminen. Eikä se ole aina helppoa.” Sisältö on jokapäiväistä päivittelyä tieteisraameissa.

Kutkuttavimmat hetket osuvat jaksoihin, jotka eivät pohjaa dialogille vaan toiminnalle ja kurkottelevat scifistä muihin tyylilajeihin. Raskaana olevan Neran synnytys alkaa mökissä keskellä lumimyrskyä, mutta kauhu ei liity synnyttämiseen vaan lapseen. Myös Leahin seikkailu ajassa vaikuttaa pirteältä poikkeukselta komediallisen alkunsa ajan. ”Aikamatkailu on poikien kerho”, jakson päähenkilö manailee kellarissaan.

Kokonaisuuden paksulla tussilla alleviivattu viesti on, että uusi teknologia ei korvaa toista ihmistä. Tahtomattaan se tulee myös sanoneeksi, että ihminen tarvitsee toista ihmistä usein myös tv-ruudulla.

Solos, Amazon Prime Video.