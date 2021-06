Storytel vahvistaa kaupan myötä asemaansa Suomessa. Vuonna 2019 se osti Gummeruksen.

Storytelin tytäryhtiö Storytel Books ostaa helsinkiläiskustantamo Aulan & Co:n.

Aula-kustantamo jatkaa toimintaansa itsenäisesti.

”Samat ihmiset, toimintamallit ja kirjailijat jatkavat”, kertoo Aula-kustantamon toimitusjohtaja Niko Aula.

Työntekijöiden määrään ei ole luvassa muutoksia. Niko Aulan mukaan yrityskauppa tuonee muutoksia lähinnä markkinointipuoleen.

Kaupan myötä ruotsalaisyhtiö vahvistaa asemaansa Suomen markkinoilla. Vuonna 2019 se osti Gummeruksen.

”Uskon, että Storytelistä saamme omistajan, joka jakaa intohimomme ja samalla tarjoaa arvokasta tietotaitoa ja taustatukea digitaalisille markkinoille. Storytel on yksi nopeimmin kasvavista digitaalisista toimijoista kirjamarkkinoilla. Uskon, että sekä kirjailijamme että lukijamme hyötyvät tästä”, sanoo Niko Aula tiedotteessa.

Aula-kustantamo on perustettu vuonna 2016. Se julkaisee sekä kotimaista että käännettyä tieto- ja kaunokirjallisuutta aikuisille ja lapsille. Tänä vuonna yritys julkaisee yli 40 teosta.

Kustantamon liikevaihto on yli miljoona euroa. Yli 35 prosenttia liikevaihdosta koostuu digitaalisista julkaisuista.

Storytell on yksi maailman suurimmista äänikirjoja ja e-kirjoja tarjoavista alustoista. Sillä on palvelussaan yli puoli miljoonaa luettavaa tai kuunneltavaa teosta. Storytelilla on toimintaa 25 markkina-alueella.

Kauppahinta ei ole julkinen.

