Uutuuksia ja klassikoita, tai muuten vain vuosien varrella lukulistan uumeniin jääneitä kiinnostavia kirjoja – kesällä on hyvä hetki tarttua juuri niihin kirjoihin, joiden lukemisesta on haaveillut pitkin vuotta.

Jussi Ahlroth:

Catherine Malabou: Mitä on tehtävä aivoillemme? (Tutkijaliitto)

Yhdistelmä filosofiaa, aivotutkimusta ja yhteiskuntateoriaa vaikuttaa kiinnostavalta sillanrakentamiselta.

Janne Toivoniemi: Sateenkaarimurhat (Docendo)

Dekkari filosofisesta etsivätoimistosta Helsingissä? Tietysti sellainen pitää lukea.

Suvi Ahola:

Elizabeth Strout: Pikkukaupungin tyttö (Tammi, suom. Marja Haapio)

Naismuotokuvien mestarin esikoisteoksen uusi laitos jäi viime syksynä lukematta, ja siksi varasin sen kesälomaa sulostuttamaan. Kunnon lomakirja on tarpeeksi paksu, tämäkin viisisataasivuinen. Lisäksi kyse on 1960-luvun kesästä, pikkukaupunkiyhteisön ja perheen, äidin ja tyttären kiemuraisista suhteista. Lupaavalta vaikuttaa!

Janne Nevala: Menton (Rokkimopo kustannus)

Limingan kirjasto- ja kulttuurijohtaja kirjoittaa myös romaaneja. Menton on viides ja sijoittuu Etelä-Ranskaan, suomalaispariskunnan viivästyneelle häämatkalle. Haluan lukea sen jo pelkästään aiheen takia, sillä kaipaan seutua, jolla meri sulautuu taivaaseen, sen vihreitä vuorenrinteitä ja valoa, josta olen muutamana myöhäissyksynä saanut valtavasti iloa ja energiaa.

Mikko-Pekka Heikkinen:

Jouni Laaksonen: Vaellustarinoita – askeleita luontoon (Minerva)

Jouni Laaksonen on Suomen johtava retkeilyoppaiden takoja. Hänen kirjoissaan on insinöörimäisen tarkat tiedot autiotuvista ja reiteistä. Vaellustarinoissa hän kirjoittaa vaihteeksi sattumuksista polkujen ja vuosien varrelta, muun muassa Suomessa, Arkangelissa, Grönlannissa ja Madeiralla.

Jenni Räinä: Kulkijat – naisia metsissä, soilla ja tuntureilla (Like)

Kulkijoissa yhdeksän vaeltamista harrastavaa naista kertoo suhteestaan erämaahan. Tarinat syvenevät tietopaketiksi suomalaisesta luonnosta ja sen hupenemisesta. Jenni Räinä oli yksi Tieto-Finlandia-palkinnon voittaneen Metsä meidän jälkeemme -teoksen (2019) kirjoittajista.

Arla Kanerva:

Simone de Beauvoir: Erottamattomat (Kosmos, suom. Lotta Toivanen)

Simone de Beauvoir: älykkäitä, analyyttisia, purevia huomioita sukupuolirooleista, yhteiskunnasta ja kulttuurista. Erottamattomat kuitenkin perustuu de Beauvoirin ja tämän lapsuuden- ja nuoruudenaikaisen ystävän Élisabeth Lacoinin suhteeseen. Jo vuonna 1954 kirjoitettu pienoisromaani julkaistaan vasta nyt, koska de Beauvoir itse piti sitä liian henkilökohtaisena. Jotain lohdullista on siinä, että myös de Beauvoir on joskus ollut nuori ja rakastunut.

Marguerite Duras: Rakastaja (Otava, suom. Jukka Mannerkorpi)

Kesällä on hyvä palata vanhojen aarteiden pariin. Duras’n tuotanto teki vaikutuksen lukioikäisenä: erityisesti Rakastaja, omaelämäkerrallinen kuvaus 15-vuotiaan tytön suhteesta vanhempaan mieheen ja rotu- ja luokka­ennakko­luuloista Ranskan Indokiinassa 1900-luvun alkupuoliskolla. Duras’n tuotannossa ihmisten väliset valta-asetelmat asettuvat hermostuttavan terävään valoon, ja kieli vie mukanaan vielä parikymmentä vuotta ensilukemisen jälkeen.

Riitta Koivuranta:

Paula Hawkins: Kuin kytevä tuli (Otava, suom. Markku Päkkilä)

Minun kesääni kuuluu myös dekkarien lukeminen. Paula Hawkinsin vuonna 2015 ilmestynyt esikoistrilleri Nainen junassa oli intensiivinen, jännittävä ja mieleenpainuva lukukokemus. Siksi luotan, että myös hänen elokuussa ilmestyvä psykologinen trillerinsä Kuin kytevä tuli pitää otteessaan. Myös tämän jännitysromaanin pääosassa on nainen, tai oikeastaan kolme naista, joilla kaikilla on kytkös lontoolaisesta asuntolaivasta murhattuna löytyvään mieheen. Romaani käsittelee koston teemoja.

Martta Kaukonen: Terapiassa (WSOY)

Tämän vuoden kiinnostaviin trilleriuutuuksiin kuuluu myös Martta Kaukosen esikoisromaani Terapiassa (WSOY). Romaani nostaa keskiöön naiset, keino, jota on lajityypissä perinteisesti harrastettu vähemmän. Tarinan päähenkilö on 20-vuotias sarjamurhaaja Ira, joka päätyy potilaaksi keski-ikäiselle julkkis-psykoterapeutille Clarissalle. Kyseessä on psykologinen trilleri, joka on saanut hyvin paljon positiivisia arvioita. Sitä on kehuttu koukuttavaksi ja viihdyttäväksi. Lupaa siis hyvää lukijalle, joka kaipaa jännitystä!

Venla Kuokkanen:

Koko Hubara: Bechi (Otava)

Bechi on Ruskeat Tytöt Median perustajan Koko Hubaran toinen teos. Romaanissa yhdistyy äitiys, syömishäiriöt, ylisukupolviset traumat ja toiseuttaminen. Se on tarina jemeninjuutalaisesta Suomeen muuttaneesta kirjailijasta, Shoshanasta, joka yrittää olla ranskatar. Toinen päähenkilö on tämän raskaana oleva aikuinen tytär Bechi, joka ei voi ymmärtää, että taiteilija voi olla myös hyvä ja rakastava äiti. Olen kuunnellut teosta jo lähes puoliväliin. Vaikka teemoissa on synkkyyttä, ei teos itsessään vaikuta synkältä.

Leena Krohn: Mitä en koskaan oppinut (Teos)

Krohnin esseeteos on omaelämä­kerrallinen, ja se alkaa neljän lauseen listauksella. Nuo lauseet on vaikuttaneet kirjailijan elämään. Yksi niistä herättää heti kiinnostukseni. ”Maailmassa on vain yksi ihminen ja hänen nimensä on Kaikki ihmiset.” Tuon lauseen olen lukenut jostakin Krohnin aiemmasta teoksesta, jossa on käsitelty posthumanismia, ihmisen suhdetta kokeisiin ja luontoon. Toivon tuoreen teoksen syventävän tuota pohdintaa. Lisäksi teoksen luvataan käsittelevän mielenkiintoisia asioita, kuten kulttuurista omimista, sananvapautta ja taidetta.

Tuukka Pietarinen: Lukematon (WSOY)

Tuukka Pietarinen hämmensi minua ensimmäisellä teoksellaan nollineen ja ykkösineen, joten on pakko tarttua myös hänen toiseen runokirjaansa. Ensimmäisen kirjan Yksin ja toisin (2018) kohdalla tuntui siltä, etten saanut ratkaistua koodia tai sudokua. Tuota koodia ei ehkä ollut edes tarkoitettu ratkaistavaksi, vaan pohdiskelu oli oleellisempaa kuin lopputulos. Lukematonta on kuvattu mieterunoudeksi, ja sen sanaleikittelyä on verrattu Olli-Pekka Tennilään. Saa nähdä, millaiseen pohdiskeluun toinen runoteos johdattaa.

Jussi Lehmusvesi

Aravind Adiga: Valkoinen tiikeri (BTJ, suom. Tarja Teva)

Kazuo Ishiguro: Pitkän päivän ilta (Tammi, suom. Helene Bützow)

Jostain syystä kahdessa mielikirjassani minäkertojana on palvelija. Tänä kesänä aion kuunnella Kazuo Ishiguron Pitkän päivän illan äänikirjana. En tule pettymään, sillä Jukka Pitkänen on lukijoista ehdoton suosikkini.

Antti Majander:

Tove Ditlevsen: Lapsuus (S&S, suom. Katriina Huttunen)

Kaikilla on lapsuus, joka ei pääty koskaan. Halusi tai ei. Tanskalaisen Tove Ditlevsenin (1917–1976) vasta hiljan maailmalla löydettyä Kööpenhamina-trilogian karunkaunista suoruutta on kehuttu niin paljon, että tuskin maltan odottaa pääseväni käsiksi sen avausosaan Lapsuus. Vaikka lähtökohtamme poikkeavat kovasti toisistaan, haluan nähdä, onko meihin painuneilla jäljillä jotakin yhteistä. Yleensä ihmisillä on.

Aino Miikkulainen:

Jeffrey Eugenides: Oikukkaat puutarhat (Otava, suom. Arto Schroderus)

Olen lukenut kaikki kolme yhdysvaltalaiselta Jeffrey Eugenidesiltä aiemmin suomennettua teosta, joista dramaattinen Virgin Suicides on tunnetuin, mutta tekijälleen Pulizer-palkinnon tuonut, suvusta ja sukupuolten moninaisuudesta kertova Middlesex mielestäni nerokkain. Jostain syystä neljäs teos, vuonna 2019 suomeksi ilmestynyt Oikukkaat puutarhat -novellikokoelma on jäänyt väliin, vaikka se lupaa kertoa niistä mitä ihmeellisimmistä ongelmista, joita nykyihmiset onnistuvat itselleen kehittämään. Eugenides on kirjoittajana älykäs, koskettava ja hauska, eli tämä kokoelma ongelmia tarjoaa toivottavasti täydellistä lomaluettavaa.

Yaa Gyasi: Matkalla kotiin (Otava, suom. Sari Karhulahti)

Ghanassa syntyneeltä 32-vuotiaalta Yaa Gyasilta suomennettiin viime vuoden lopulla jo toinen teos, Maa ja taivas. Sen yhteydessä sosiaalisen mediani kuplassani alkoi vilistä mainintoja kirjailijasta, mutta moni huomautti, että kirjailijan esikoisteos Matkalla kotiin on vielä parempi. Toivon, että HS:n arviossa vuonna 2017 jopa Väinö Linnan Pohjantähti-trilogiaan verrattu teos onnistuu kertomaan minulle orjakaupan historiasta ja vaikutuksista nykypäivään jotain sellaista, mitä länsimainen, keskiluokkainen, valkoihoinen ihminen vain ei luonnostaan voi tajuta.

Aino Havukainen ja Sami Toivonen: Tatu ja Patu kesäleirillä (Otava)

Koko perhe on odottanut jo pitkään jokavuotista uutta Tatu ja Patu -kirjaa. Edellinen, Kovaa menoa kiskoilla, oli yksi sarjan parhaista kirjoista. Nyt Tatu ja Patu kesäleirillä -kirjassa esitellään ilmeisesti aivan uusi hahmo, Timppa! Kirjastovarausten määrän perusteella tätä odottaa jo aika moni muukin.

Eveliina Mäntylä:

Silvia Hosseini: Tie, totuus ja kuolema (Gummerus)

Kun luonto uhkuu elinvoimaa, on hyvä lukea balanssin vuoksi vähän kuolemasta. Silvia Hosseinin uusin esseeteos käsittelee kuoleman lisäksi muun muassa matkustamista, identiteettiä ja maailman­kirjallisuuden viehtymystä pyllyihin.

Virginia Woolf: Orlando (Tammi, suom. Kirsti Simonsuuri)

Orlandoa on kutsuttu tajunnanvirtatyylistään tunnetun klassikkokirjailijan hauskimmaksi teokseksi, ja sen päähenkilön on uumoiltu muistuttavan paljon Woolfin rakastettua Vita Sackville-Vestiä. Tarinasta on tehty myös Sally Potterin ohjaama elokuva.

Leena Ojala:

Antti Tuomainen: Jäniskerroin (Otava)

Antti Tuomaisen Helsinkiin sijoittuva dystopia­dekkari Parantaja (2010) teki aikoinaan vaikutuksen, ja päätin ehdottomasti lukea hänen kaikki tulevat teoksensa. Vaan tämä unohtui. Vastikään tiedotettiin, että Tuomaisen uusimmasta teoksesta Jäniskerroin tehdään Hollywood-elokuva. On siis korkea aika palata kirjailijan pariin ja testata, naurattaako hänen sysimusta huumorinsa, jolla tämä vakuutusmatemaatikko Henri Koskisen vaiheista kertova kirja on kustantajan mukaan silattu.

Eleonoora Riihinen:

Silja Liukkonen: Vippi-ihmisiä (Otava)

”Räväkkä esikoisromaani tuo mieleen Maustetyttöjen biisit, kulttiklassikko Trainspottingin sekä tv-ilmiön Persaukiset”. Näin Otavan markkinointiteksti kuvailee Silja Liukkosen esikoista. Kalliossa asuvat nuoret naiset rahoittavat huuruista elämäänsä pikavipeillä ja nettikamerapornolla. Mainitut viitepisteet lupailevat, että syrjäytymisen teemoista kerrotaan huumorilla ja lämmöllä. Toukokuussa julkaistu Vippi-ihmisiä kuuluu aiheiltaan ehdottomasti kevään kiinnostavimpiin esikoisiin.

Anne Carson: Nox (New Directions)

Kanadalaisen runoilijan Anne Carsonin nimi on keikkunut viime vuodet veikkauslistoilla kirjallisuuden Nobel-palkinnon voittajaksi. Hänen teoksensa Nox on ollut jo pitkään kirjahyllyssäni herättämässä pelonsekaista kunnioitusta. Kuolleelle veljelle omistettu elegia on myös fyysisenä kirjana erityinen esine, laatikko, jonka sisään teos on taiteltu. Tätä teosta ei välttämättä lueta riippumatossa, mutta sen ääreen voi hiljentyä ajan kanssa. Nyt on oiva hetki sukeltaa Carsonin tuotantoon, sillä Poesia julkaisee tänä kesänä kokoelman Lyhyet luennot Aki Salmelan suomentamana.

Vesa Sirén:

Alex Ross: Wagnerism (HarperCollins)

Alex Ross on New Yorkerin mainio musiikkitoimittaja ja sai hyvät arviot kollegaltani Hesarissa Wagnerism-kirjastaan. Työkiireiden keskellä Alexin kirja säveltäjä Richard Wagnerin vaikutuksesta lähinnä muihin taiteisiin kuin musiikkiin on vielä kesken, mutta lomalla aion sen nautiskella.

Louis Menand: The Free World: Art and Thought in the Cold War (Farrar, Straus ja Giroux)

Pulitzer-palkittu professori Louis Menand on saanut joitakin kiinnostavia arvioita kirjasta, joka sisältää väitetysti nasevia ja osuvia luonnehdintoja kylmän sodan taide-elämän ja filosofian virtauksista vuosina 1945–1965. Aihe on valtava, mutta nasevat tiivistykset ovat joskus hyödyllisiä ja hykerryttäviä, usein myös vastaväitteisiin houkuttelevia. Pitääpä lukea.

Samuli Tiikkaja:

Cormac McCarthy: Kaikki kauniit hevoset (WSOY, suom. Kaijamari Sivill), Matka toiseen maailmaan (WSOY, suom. Erkki Jukarainen), Tasangon kaupungit (WSOY, suom. Kaijamari Sivill)

Keväällä lukemani Cormac McCarthyn Raja-trilogian ensimmäinen osa Kaikki kauniit hevoset oli sen verran väkevä lukukokemus, että kahden muunkin osan lukeminen on väistämätöntä. McCarthy piirtää vähäeleisesti karua kuvaa Yhdysvaltain ja Meksikon rajaseudusta ja siellä omia polkujaan etsivistä nuorista miehistä toisen maailmansodan jälkeisessä maailman murroksessa.

Tori Amos: Resistance (Atria Books)

Ipadissani on jo viime kesästä asti odottanut lukuvuoroaan lauluntekijä Tori Amosin kirja Resistance. Sen esipuheessa Amos lupaa tarkastella taiteilijan roolia yhteiskunnassa, joka käy läpi ennennäkemättömiä kriisejä. Jo Amosin edellinen omaelämäkerrallinen kirja Piece by Piece (2005) osoitti, että hänellä on vahvaa näkemystä musiikkiteollisuudesta, joten myös Resistancelta odotan paljon.