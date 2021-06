Megasuosittu RuPaul’s Drag Race on selvä esikuva Youtubessa julkaistavalle suomalais­sarjalle. Yhdeksän­minuuttiset jaksot eivät tee oikeutta dragin näyttävyydelle, mutta toisaalta camp-estetiikka sopii teemaan mainiosti.

Drag-taide on kymmenen viime vuoden aikana valtavirtaistunut siihen malliin, että on oikeastaan ihme, ettei Suomessa ole vielä nähty omaa drag-viihteeseen keskittynyttä kilpailuohjelmaa.

Sellainen kuitenkin lupaa olla juhannuksen jälkeen tiistaina Youtubessa julkaistava Nisan Dragtähdet.

Minisarjan esikuva on selvästi hillittömän suosittu sarja RuPaul’s Drag Race.

Suomen RuPaulina sarjassa häärää 1980-luvulla julkisuuteen noussut poptähti Nisa Soraya. Soraya suhtautuu intohimoisesti drag-kulttuuriin ja onkin hyvää pataa monien suomalaisten drag-artistien kanssa.

Soraya viettää paljon aikaa Kanariansaarilla. Ohjelman pääpalkintona on pääsy­lippu Gran Canarialle Pride-juhliin vip-vieraaksi. Samankaltaisia palkintoja voivat Instagramissa havitella myös sarjan katsojat.

Drag-ohjelman teko on aiempien lehtijuttujen perusteella ollut Sorayan haave jo pidempään, ja hän onkin sarjan toinen ideoija ja käsikirjoittaja. Nyt julkaistava sarja jää kuitenkin kauas esikuvastaan.

Nisan Dragtähdet on kuin tuulahdus jostain 1980-luvun sketsivideoiden ja Moon TV:n välistä. Tuotanto ja käsikirjoitus tuntuvat hetkessä kyhätyiltä. Kuvakulmat ja valaistus eivät tee oikeutta queeneille. Sponsorina toimivan kuohu­viini­merkin pulloja näkyy alleviivatusti siellä sun täällä.

Yksi jakso kestää noin yhdeksän minuuttia. Tuona aikana ehditään nähdä pari lyhyttä drag-esitystä arvosteluineen ja juontoineen.

Tietyllä tavalla tuotannon kämäisyys sopii dragiin liittyvään camp-estetiikkaan täydellisesti. Camp-estetiikkaa voi kuvailla tarkoitukselliseksi mauttomuudeksi ja jäljittelyksi.

Toisaalta dragin näyttävyys kärsii puoli­tiehen jääneestä toteutuksesta.

Semifinaaleissa esiintyjiä tuomaroi muun muassa suomalainen drag-pioneeri Osku Heiskanen.

Drag-esitykset kestävät tubeformaattiin tehdyssä ohjelmassa noin 45 sekuntia. Siinä ajassa ei ehdi saada kovin syväluotaavaa kuvaa artistista, mutta maku­paloja uusista kyvyistä kylläkin, Heiskanen sanoo.

Neuvoksi hän antoi kaikille sen, että heidän tulisi kirkastaa ajatusta siitä, millaista dragia he haluavat tehdä ja kenelle.

”Sanoisin, että joukossa on paljon raakileita, joissa on potentiaalia, mutta kohde­yleisöä ei ollut vielä mietitty. Mutta he ovat mielenkiintoisia seurattavia”, Heiskanen sanoo.

Perinteinen drag on Suomessa lähinnä tarkoittanut kuuluisien hahmojen imitointia ja playback-esityksiä. Nyky-dragissa keskitytään yhden oman hahmon luomiseen, Heiskanen kertoo. Taitokavalkadiin voi kuulua tanssia, laulua tai stand up -komiikkaa.

Heiskanen toivoo, että drag-artistit kehittäisivät esityksiään uusiin ja yllättäviin suuntiin. Dragin tekeminen ammattimaisesti vaatii muista erottautumista.

”Dragille ei ole eduksi, että kaikki alkavat näyttää samalta.”

Osku Heiskanen ja Marko Vainio tuomaroivat Nisan Dragtähdet -ohjelmassa nousevia drag-artisteja.

Vaikka drag on ensisijaisesti yleisöstä elävää live­taidetta, on sillä historiaa myös elokuvan ja television puolella.

Tony Curtisin ja Jack Lemmonin esittämät Josephine ja Daphne uivat katsojien sydämiin elokuvassa Piukat paikat (1959) kera Marilyn Monroen.

Elokuvassa Tootsie – Lyömätön lyyli (1982) Dustin Hoffmanin esittämä työttömäksi joutunut mies­näyttelijä pukeutuu naiseksi karistaakseen maineensa hankalana tyyppinä.

Kuuluisa esimerkki on myös Robin Williamsin tähdittämä Mrs. Doubtfire vuodelta 1993. Siinä avio­eron takia lapsistaan eroon joutunut isä naamioituu sisäköksi päästäkseen viettämään enemmän aikaa lastensa kanssa.

Elokuvat ovat rakastettuja klassikoita, mutta niitä yhdistää se, että miesten on pukeuduttava naisiksi selvitäkseen kiperästä tilanteesta, Heiskanen muistuttaa.

Naiseksi ei siis pukeuduta vapaaehtoisesti vaan pakosta, ja siitä revitään huumoria.

Erilaista linjaa edustaa australialainen elokuva Priscilla – Aavikon kuningatar vuodelta 1994. Se kertoo kolmen drag-artistin tarinan, kun he matkaavat Australian erä­maan halki esiintymään Alice Springsiin.

Drag-maailmassa pyöritään myös hittikomedia Lainahöyhenissä (1996), jossa drag-klubia pyörittävä homo­pariskunta joutuu esittämään hetero­pariskuntaa konservatiivisten vieraiden edessä.

Suomalaisessa televisiohistoriassa on tietysti myös nähty naiseksi pukeutuneita miehiä.

Vesa-Matti Loirin runsaasti meikattu Tyyne Syväskökkö-Lipasti ilahdutti katsojia jo 1980-luvulla. Atleettinen Loiri loikki korko­kengissä laulaen käännös­hittejä.

”Tyynen tarkoitus ei ollut olla jumalaisen kaunis, mutta hauskahan hän oli”, Heiskanen sanoo.

Kypsempi Tyyne teki comebackin Vain Elämää -sarjassa Paula Koivuniemen jaksossa, jossa Loiri tulkitsi Tyynenä Koivuniemen Aikuinen nainen -hitin.

Kummelissa Heikki Silvennoisen ja Timo Kahilaisen esittämät sinkku­naiset Satu ja Tuija asettelivat kurkku­viipaleita kasvoilleen ja antoivat kundeille pakkeja baarissa.

Varsin paljon lainahöyheniin eläytymistä on nähty myöhemmin esimerkiksi Putous-sketsi­sarjassa. Monien mieleen ovat jääneet muun muassa Aku Hirviniemen Marja Tyrni sekä Antti Holman bodarimimmi Kristiina ”Kissi” Vähä-Hiilari.

Dragia televisioon kymmenen viime vuoden aikana on tuonut myös Cristal Snow, jonka sketsisarja ToosaTV:tä voisi kutsua ensimmäiseksi suomalaiseksi drag-ohjelmaksi.

Kymppitonnin juontajana Snow pukeutuu mitä mielikuvituksellisimpiin asuihin. Snow kuitenkin pakenee luokitteluja: on vaikeaa sanoa, onko kyse dragista vai sittenkin hänen tyylistään.

Kymppitonnin alkuperäinen vetäjä Riitta Väisänen (oik.) jutteli nykyisen juontajan Cristal Snown kanssa ohjelman kulisseissa viime vuoden lokakuussa.

Varsinaisesti drag-pankin television puolella räjäytti kuitenkin vasta RuPaul’s Drag Race.

Yhdysvaltalaisen dragin suurin queen RuPaul on juontanut ja mentoroinut drag-tähteydestä haaveilevia queenejä vuodesta 2009 lähtien. Ohjelma on ollut menestys ympäri maailman.

Sarja on tehnyt dragille valtavan paljon hyvää, Heiskanen sanoo. Sen avulla ihmiset myös näkevät, kuinka paljon työtä dragin tekeminen vaatii.

Erityisen ilahduttavana Heiskanen pitää ohjelman synnyttämää ilmiötä, jossa naiset pukeutuvat dragiin. Heitä on ollut Finlandia-talo täynnä, kun RuPaul on marssittanut tähtösensä live­yleisön eteen mittavilla maailman­kiertueillaan.

”Eli siis naiset pukeutuvat miehiksi, jotka pukeutuvat naisiksi. He ovat näiden queenien faneja ja haluavat näyttää samalta. Se on hieno twisti.”

RuPaul’s Drag Race -ohjelman uuden kauden kisaajat New Yorkissa 24. kesäkuuta.

Nisan Dragtähdet tuskin tulee vetämään Finlandia-taloa täyteen, mutta tietynlainen merkki­paalu sarja kuitenkin on.

”Toivon, että tämä on hyvä alku drag-ohjelmien kehittämiselle. Sanoisin, että meillä ammattilaisilla on kyllä enemmänkin annettavaa tälle alalle. Tästä on hyvä ponnistaa, mutta totuus on se, että laadukkaan, hyvältä näyttävän drag-ohjelman tekemiseen tarvitaan rahaa”, Heiskanen sanoo.

Dragin tuomista televisioon on drag-porukoissa pähkäilty moneen otteeseen, mutta kuningas­ideaa ei ole Heiskasen mukaan vielä syntynyt.

Teemaa pohdittiin lyhyesti jo kymmenen vuotta sitten julkaistussa suomalaista dragia perkaavassa kirjassa Sinivalkoisissa höyhenissä – Suomalainen drag (2010). Siinä näyttelijä Minna Kivelä haaveilee tv-sarjasta, jossa olisi vain naisten tekemiä mies­rooleja. Cristal Snow taas toteaa, että RuPaulin kaltainen ohjelma tuskin toimisi Suomessa.

Ehkä aika on nyt kypsempi suomalaiselle drag-sarjalle, mutta helppo tehtävä dragin tuominen televisiokameroiden eteen ei vieläkään ole, Heiskanen sanoo.

”Drag tarvitsee liveyleisön. TV-kamerat ovat tälle taidemuodolle raakoja eikä sille ole oikein löydetty vielä oikeaa muotoa, varsinkin kun pitäisi keksiä jotakin omaa eikä matkia RuPaulia”, Heiskanen sanoo.

”No, kriitikoita ohjelmille riittää aina, mutta konkreettisesti uusia avauksia tekeviä ihmisiä hyvin vähän. Kannustavan ilmapiirin luominen sopisi myös meille suomalaisille.”

Pian drag-artisteja pääsee näkemään livenäkin, kun koronavirus­pandemian takia asetetut rajoitukset hellittävät.

Heiskanen ja hänen työparinsa Jarkko Valtee ovat esittäneet Showhat-esitystä jo yli parikymmentä vuotta ja aikovat jatkaa pandemian jälkeenkin.

Heiskasta hieman jännittää, miten esiintyjät otetaan tauon jälkeen vastaan.

”Tässä on ollut tätä keskustelua siitä, että kuka saa esittää ketäkin. Kiinnostaa nähdä, miten se vaikuttaa dragiin, jonka rajat ovat usein kovin häilyviä”, hän sanoo.

Jutussa on lisäksi käytetty lähteenä Tiia Aarnipuun kirjaa Sinivalkoisissa höyhenissä – Suomalainen drag (2010).