Marc-Uwe Klingin hulvaton dystopia repii ilon irti digitulevaisuuden älyttömyyksistä.

Romaani

Marc-Uwe Kling: QualityLand. Suom. Sanna van Leeuwen. Like. 352 s.

Saksalaisen Marc-Uwe Klingin QualityLand-romaani on riemastuttavan hauska – sekä hyytävän pelottava – satiiri lähitulevaisuudesta, jota kohti kuljemme kiihtyvää vauhtia. Liioittelemalla vain hitusen nykytrendejä, kirjailija on luonut absurdin dystopian, jossa kaikki valta on valunut digijättien, markkinamiesten ja superrikkaiden käsiin.

Romaanin tapahtumat sijoittuvat maahan, jonka alkuperäinen nimi jää pimentoon. Hallituksen palkkaamat yrityskonsultit ja markkinointitoimistot pitivät vanhaa nimeä kulahtaneena, joten he ovat keksineet maalle uuden nimen, historian, kulttuurin ja identiteetin.

Näin on syntynyt QualityLand, maa, jossa kaikki on aina parhainta mahdollista. Kun puhutaan QualityLandista, vain superlatiivit ovat sallittuja.

Digiyhtiöiden algoritmit ja ihmisten aiemmasta käytöksestä johdetut asiakasprofiilit ohjaavat kansalaisten elämää. Seurantajärjestelmät ovat niin tarkkoja, että maailman johtavan nettikaupan, TheShopin, jakeludroonit toimittavat ihmisille heidän kaipaamansa tavarat jo ennen kuin kansalainen tietää moista edes tarvitsevansa.

Profiloinnin ansiosta kenenkään ei tarvitse kohdata sosiaalisessa mediassa uutisia tai mielipiteitä, jotka eivät istu hänen maailmankuvaansa. Näin ihmiset on vapautettu kaikesta turhasta, joka saattaisi haastaa heidät ajattelemaan tai saisi heidät kyseenalaistamaan omia ennakkoluulojaan.

Elämänkumppanin etsintä on ulkoistettu LaatuKumppani-sovellukselle, joka takaa löytävänsä kullekin yksilölle hänelle parhaiten sopivan partnerin. Tässä auttaa RateMe-osasto, joka jakaa ihmiset ominaisuuksiensa mukaan joko hyödyllisiin tai täysin hyödyttömiin kansalaisiin.

Tiedotusvälineet on uhrattu kaupallisuuden alttarille. Klikkiotsikoissa tärkeintä on räväkkyys ja koukuttavuus, ei se, onko otsikolla mitään tekemistä itse uutisen kanssa. Lisäksi uutisteksteihin upotetaan mainoksia tyyliin:

”23-vuotias tason 17 tarjoilija joutui tänään seksuaalisen ahdistelun ja ryöstön kohteeksi Disneykadulla lähellä Best Bagels Caféa, jossa tarjoillaan QualityCityn parhaat bagelit.”

Jotta kapitalistinen järjestelmä ei kärsisi jatkuvasti lisääntyvästä automatisaatiosta, robottityövoimasta ja työttömyydestä, tavaroiden korjaaminen on ankarasti kielletty. Kulutusjuhlaa pyörittämään on luotu robotteja, jotka kiertelevät tavarataloissa ostamassa kaikenlaista turhaa krääsää, rompetta ja sälää.

Ihmisten aivopesu käynnistyy jo varhain, sillä lelukonsernien tuottamat lastenhoitaja-automaatit näyttävät lapsille jatkuvasti leikkikalumainoksia. Samoilla apajilla liikkuvat myös useat uskonnolliset yhteisöt sekä lobbausorganisaatiot. Näin kansalaiset saadaan pienestä pitäen vakuutettua vaikkapa ydinvoiman lukuisista eduista.

Juonellisesti romaanissa on kolme keskeistä tarinalinjaa. Niistä ensimmäisessä naissuhteissa kompuroiva Peter Työtön saa TheShopilta paketin, joka katkaisee kamelin selän.

Paketista paljastuu vaaleanpunainen delfiinivibraattori. Peter on täysin vakuuttunut siitä, ettei kaipaa moista laitetta edes alitajuisesti – sanoivat algoritmit ja asiakasprofiilit mitä hyvänsä.

Tästä käynnistyy Peterin kafkamainen sapelinkalistelu maailman mahtavinta yritystä vastaan. Taistelu on vähintäänkin toivoton, sillä kukapa suostuisi myöntämään, että täydelliseksi mainostettu järjestelmä saattaa tehdä virheitä – sehän kaataisi koko korttitalon.

Romaanin poliittisessa kaaressa Edistyspuolue valitsee yllättäen presidenttiehdokkaakseen androidin nimeltä John of Us. Tämä on siinäkin mielessä erikoinen ratkaisu, että Johnilta puuttuu poliitikkojen tärkein ominaisuus: hän ei kykene valehtelemaan. Lisäksi hän haluaa ajaa aidosti koko yhteiskuntaa hyödyttäviä asioita.

Mikä skandaali!

Juonilinjoista vähämerkityksellisin kertoo Martynista, jonka koko sukunimi kuuluu ”Hallituksen jäsen-Säätiön toimitusjohtaja-Presidentin neuvonantaja-Johtaja”. Hän ei ole penaalin terävin kynä, mutta on pärjännyt elämässä hyvin bisnesmoguli-isänsä ansiosta. Ainakin siihen asti, kunnes kulissit romahtavat.

Klingin romaanissa riittää hekotuttavia hulluuksia vaikka muille jakaa. Ruoska sivaltaa ilahduttavasti suuntaan jos toiseenkin, eikä kirjailija jätä väliin ensimmäistäkään tilaisuutta tehdä pilaa digikapitalismin päättömyyksistä.

Toisaalta mukana on myös vähemmän hymyilyttävää pohdintaa tekoälyjen tulevaisuudesta, yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta ja länsimaisen talousjärjestelmän ongelmista.

Kuten romaanissakin todetaan, lähitulevaisuuteen sijoittuvan tieteiskirjallisuuden kirjoittaminen on vaikea laji, koska nykymaailman kehitys on niin nopeaa. Niinpä monet QualityLandin maalailemista uhkakuvista ovat jo täyttä totta.

Naurun lomassa romaani nostaakin mieleen pahaenteisiä kysymyksiä: Tähänkö me olemme menossa ja onko kehitys vääjäämätön? Vai elämmekö jo nyt algoritmien ja käyttäjäprofiilien hallitsemassa digidiktatuurissa, jonka olemassaoloa emme vain huomaa?