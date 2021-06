Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Televisioarvostelu

Poukkoileva dokumenttisarja This Is Pop tekee kiinnostavia pistoja eri puolille popmusiikin maailmaa

Monipuolisuus on This Is Pop -sarjan paras puoli.

Sarjan päätösosassa matkataan 1950- ja 1960-luvuille ja tutustutaan muun muassa newyorkilaiseen Tiara Recordsiin. Sen artisteihin kuului hunajaääninen The Shirelles.

Dokumenttisarja This Is Pop (2021) lupaa nimessään hieman liikoja. Tätähän se pop on, muttei tietenkään pelkästään tätä. Kokonaisuutena kahdeksanosainen sarja ei ole järin johdonmukainen, mutta se ei haittaa. Se tekee pistoja sinne tänne popmusiikin maailmassa: 1990-luvun poikabändeihin, Auto-Tunen läpilyöntiin, ruotsalaisen popmusiikin maailmanvalloitukseen ja niin edelleen. Monipuolisuus on kuitenkin juuri sen paras puoli. Kiinnostavat yksityiskohdat avaavat ymmärtämään ilmiöitä laajemmin: miksi T-Painin Auto-Tunea vihattiin mutta Kanye Westin rakastettiin? Avausjaksossa tutustutaan sympaattisen poikabändin Boyz II Menin tarinaan. Samalla hahmottuu, miltä todellisuus popmusiikissa näytti kolmekymmentä vuotta sitten. Lauluyhtye oli yksi 1990-luvun alkupuoliskon suosituimmista mutta jäi lopulta valkoihoisten poikabändien jalkoihin. Tummaihoisille teini-idoleille varatuille paikoille oli samaan aikaan tunkua, kun räppi iski valtavirtaan. Vain jaksojen pituus jättää toivomisen varaa: alle tunnissa ei kaikkeen ehditä syventyä riittävästi. Syventämistä kaipaisi erityisesti viimeisessä jaksossa, jossa palataan 1950- ja 1960-luvulle. Tuolloin luotiin mallia nykyisen kaltaiselle popmusiikkiteollisuudelle. New Yorkin Broadwaylla sijaitsevassa Brill Buildingissa tehtailtiin toimistoaikaan hittejä kasvavalle nuorisoyleisölle. Talossa työskennelleiden musabisnesammattilaisten joukossa oli muun muassa kotiäidin tasaisen arjen levy-yhtiöpomon uraan vaihtanut Florence Greenberg. Hänestä tuli ensimmäinen levy-yhtiön omistanut nainen, jonka Tiara Recordsin artisteihin kuului muun muassa hunajaääninen The Shirelles. This Is Pop, Netflix