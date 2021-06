Elokuvan komiikka ja koko tarinan jännite perustuu jälleen siihen, että mies todennäköisesti epäonnistuu pienen lapsen vanhempana.

Komedia

Isyys ★★

Fatherhood, USA 2021

Netflix

Jos elokuvia on uskominen, isyys on sukeltamista vaikeuksien kautta yhä syvemmälle vaikeuksiin – ja sieltä voittoon. Varsinkin komediassa isyys on sympaattista sähläystä ja aina kantapään kautta oppimista.

Juuri sellaisena isänä oleminen kuvataan myös Paul Weitzin ohjaamassa ja käsikirjoittamassa draamakomediassa Isyys. Päähenkilö Matt (Kevin Hart) saa kerralla peräti kolme uutta roolia, kun hänen puolisonsa menehtyy heti esikoistyttären syntymän jälkeen: Mattista tulee isä, leski ja yksinhuoltaja.

Elokuva perustuu yhdysvaltalaisen kirjailija-bloggarin Matthew Logelin teokseen. Logelinille kävi niin kuin Mattille. Hän jäi leskeksi vuorokausi esikoisensa syntymän jälkeen.

Pian Matt törmää elokuvafaijojen pahimpaan kampittajaan: ympäristön asenteisiin. Etenkin anoppi ja äiti paaluttavat, ettei Matt selviydy vaativasta kasvattajan roolista, ja samaa mieltä ovat muutkin. He ovat tietysti väärässä, tietää valveutunut katsoja.

Mutta silti tämäkin elokuva omaksuu vaivihkaa saman asenteen. Rivien välistä annetaan ymmärtää, että miehenä Matt todennäköisemmin epäonnistuu kuin onnistuu pienen lapsen vanhempana – varsinkin yksinhuoltajana. Itse asiassa elokuvan komiikka ja koko tarinan jännite perustuvat siihen.

Samankaltainen näkökulma on nähty valkokankaalla monet kerrat. Eikä se ole tyypillinen vain amerikkalaiselle valtavirtaelokuvalle. Esimerkiksi kotimainen Yösyöttö ammentaa samasta asetelmasta, toki realistisemmalla otteella.

Liian usein isyys on hukkaan heitetty mahdollisuus komediassa. Koomisuus löydetään altavastaajaiskän kikkailun lisäksi sieltä, missä se on ilmeisintä: keltaruskeista vaipoista, yösyötöistä ja hiljaisen hetken katkaisevista parkaisuista. Isät oikovat rennosti mutkia, improvisoivat ja nauravat päälle. Tukea saadaan toisilta samankaltaisilta, hyväntuulisilta sähläreiltä.

Näin ajateltuna isyys typistyy onnistumisen ja epäonnistumisen väliseksi tasapainoiluksi. Onko silloin lopulta edes kyse isyydestä? Äitiyteen verrattuna isyyden kuvaukset ovat huomattavasti kapeampia. Jos ja kun sivuosassa joskus vilahtaa joku suvereeni mieskasvattaja, on hänet tehty yliampuvaksi peuhuiskäksi tai pahimmanlaatuiseksi suorittajaksi.

Kun isyys nähdään vain arkijongleerauksen kautta, koko homman juju menee ohi. Sehän on vain murto-osa isäduunia.

Mutta eihän Isyys-elokuvan Matt sitä ehdi tajuta. Isäksi oppiminen jää kesken, kun tulee jo kiire löytää uusi naisystävä.

Mattin elämä asettuu uomiinsa heti, kun se on entisellään. Herää kysymys: onko Isyys lopulta edes elokuva isyydestä – vaiko vain mukavuudenhaluisesta miehestä, jota elämä kolhii?