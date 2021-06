”Ajattelin aina, että se on työ, jota olen syntynyt tekemään” –Conan O’Brien juonsi myöhäis­iltojen talk show’ta lähes 28 vuotta, kunnes torstaina kaikki päättyi

Conan O’Brien ehti tehdä yli 4 000 tuntia televisiota. Hän saavutti suurmenestyksen myös Suomessa verratessaan itseään presidentti Tarja Haloseen.

Hyväntuulinen mies kävelee pitkin Manhattanin katuja. On syyskuun 13. päivä 1993.

Vastaantulijat toivottavat onnea.

Mies saapuu televisioyhtiön studiolle, ajaa hissillä ylös, ja kohtaa uutisankkuri Tom Brokawin.

”Sinun on paras olla yhtä hyvä kuin [David] Letterman”, Brokaw sanoo, ”tai muuten...” Hän murskaa kädessään olevat keksit ja puhaltaa murut ilmaan.

Mies jatkaa matkaansa pukuhuoneeseen, harjaa hiuksensa ja sujauttaa hirttosilmukan kaulaansa. Silloin kuuluu koputus.

Ohjelma alkaa, ääni ovelta sanoo.

Nytkö, vai onko minulla hetki aikaa?

Nyt heti, ääni vastaa.

Conan O’Brien ottaa silmukan kaulansa ympäriltä, alkaa viheltää ja poistuu ovesta studioon.

Andy Richter ja Conan OBrien vuonna 1993. Richter toimi O’Brienin apuna Late Nightissa vuodesta 1993 vuoteen 2000 asti.

Näin alkaa yhdysvaltalaisen juontaja, tuottaja, käsikirjoittaja ja koomikko Conan O’Brienin (synt. 1963) luotsaaman ensimmäisen myöhäisillan keskusteluohjelman jakso.

Siitä on kulunut miltei 28 vuotta.

Nyt O’Brienin isännöimät talk show’t ovat tulleet tiensä päähän – ainakin toistaiseksi. Torstaina 24. kesäkuuta 2021 televisiokanava TBS esitti O’Brienin ohjelman viimeisen jakson.

Ohjelma loppuu ymmärrettävästi. Viime vuosina O’Brien ei ole ollut Yhdysvaltojen mittareilla enää suuri tähti. Hänen show’nsa hävisi katsojavertailuissa useille muille myöhäisillan ohjelmille.

Aikoinaan O’Brien oli kuitenkin valtavan suosittu. Puhuttiin jopa ilmiöstä.

Hän tuli tunnetuksi poikkeuksellisen kiihkeästä fanijoukostaan, jonka keräsi vuosina 1993–2009 esitetyllä Late Night with Conan O’Brien -ohjelmallaan.

Mistä oli kyse?

Ja kuinka O’Brien nousi yhdeksi maansa suosituimmista talk show -juontajista?

” Alkuvuosina Late Night with Conan O’Brienia kritisoitiin. Juontajaa ei pidetty sopivana.

Vuonna 1985 O’Brien valmistui Harvardin yliopistosta pääaineinaan kirjallisuus ja Amerikan historia. Hän muutti Los Angelesiin, jossa sai töitä HBO:n uutissatiirisarjan Not Necessary the News käsikirjoitustiimistä.

Reilun vuoden päästä tuli kuitenkin potkut. Rahaa ei ollut, eikä tv-töitä. O’Brien esiintyi mainoksissa ja tarjoili juomia.

Vuonna 1987 O’Brien palkattiin lämmittelijäkoomikoksi Fox-kanavan The Wilton North Reportiin. Ohjelma kuitenkin menestyi huonosti, sitä vihattiin. Loppu koitti neljän viikon jälkeen.

Seuraavana vuonna lykästi.

O’Brien pääsi käsikirjoittajaksi Saturday Night Liveen. Se on ollut ponnahduslauta monille koomikoille, kuten Bill Murraylle, Eddie Murphylle, Mike Myersille ja Adam Sandlerille. Työvuosiensa aikana hän sai ensimmäistä kertaa julkista tunnustusta: SNL sai vuonna 1989 Emmy-palkinnon komediasarjan kirjoittamisesta.

Vuonna 1991 O’Brien siirtyi ideoimaan uutta Lookwell-televisiosarjaa NBC:lle. Siitä ei kuitenkaan tullut mitään, sarjasta esitettiin vain pilottijakso. Samana vuonna O’Brien sai töitä Simpsonit-sarjan käsikirjoittajana, ja loi kapteeni Horatio McCallisterin hahmon.

Conan O’Brien vieraili Helsingissä vuonna 2006.

Vuonna 1992 pitkään myöhäisillan talk show’ta luotsannut David Letterman kertoi siirtyvänsä NBC:lta kilpailevalle kanavalle.

Sitä kutsuttiin uutispommiksi. Tuli kiire löytää korvaaja.

Huhtikuussa 1993 kanava julkisti valinnan: 30-vuotias Conan O’Brien, ”uuden sukupolven ääni”. Yleisö oli ihmeissään: kuka tämä oli?

Alkuvuosina Late Night with Conan O’Brienia kritisoitiin. Juontajaa ei pidetty sopivana. Kehuja sai lähinnä rumpali Max Weinbergin live­bändi.

Vuosi vuodelta katsojaluvut kuitenkin nousivat. Alkoi tulla kehuja. Jatko­kausia solmittiin.

Ohjelmaa esitettiin ulkomailla, myös Suomessa Subilla ja sen edeltäjillä. Täällä siitä tuli hitti.

Moni muistaa, kuinka O’Brien vitsaili 2000-luvun puoli­välissä yhden­näköisyydestään silloisen presidentti Tarja Halosen kanssa. Sen jälkeen hän alkoi muutenkin puhua Suomesta. Suomalaiset innostuivat ja lähettivät postia, jopa kutsuja koteihinsa.

Suomen vuoden 2006 presidentinvaalien alla Conan O’Brien teki Tarja Halosesta toisen vaalimainoksen.

Helmikuussa 2006 O’Brien teki kuvausmatkan Suomeen. Hän tapasi muun muassa Halosen ja vieraili Lapissa.

Ja palasi ohjelmassaan tasaisin väliajoin Suomen-vierailuunsa. Vuonna 2014 hän muisteli:

”Kävin Suomessa ja he antoivat minulle poromakkaraa. Se oli fantastista.”

Tammikuussa 2018 Ismo Leikola esiintyi O’Brienin ohjelmassa. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun suomalainen stand up -koomikko esiintyi yhdysvaltalaisessa myöhäisillan talk show’ssa.

Kesällä 2009 O’Brien siirtyi Jay Lenon tilalle toiseen myöhäisillan ohjelmaan, The Tonigh Show’hun.

Katsojaluvut laskivat. Ohjelmaa esittävä NBC päätti siirtää O’Brienin ohjelman lähetysajankohtaa. Siihen O’Brien ei suostunut. Lopulta kanava maksoi hänelle 45 miljoonan dollarin eli 31 miljoonan euron korvauksen.

Maaliskuussa 2010 O’Brien ryhtyi juontamaan omaa nimeään kantavaa Conania TBS-kanavalla. Vuoden 2020 lopussa ilmoitettiin, että talk show päättyy seuraavan vuoden kesänä.

” ”Ajattelin aina, että se on työ, jota olen syntynyt tekemään.”

Vaikka myöhäisillan ohjelma päättyi, O’Brien jatkaa vuonna 2017 alkanutta Conan ilman rajoja -sarjaa. Se on koottu spesiaalijaksoista, joissa hän kiertää maailmaa.

Lisäksi hänen uusi ohjelmansa alkaa suoratoistopalvelu HBO Maxilla. Yksityiskohtia ei ole vielä kerrottu.

Myös podcast Conan O’Brien Needs A Friend jatkuu.

Torstaina esitetty Conanin viimeinen jakso oli poikkeuksellisesti tunnin pituinen. Siinä vierailivat näyttelijät Jack Black ja Will Ferrell.

O’Brien piti puheen.

”On vaikea uskoa, vaikea sanoa, että tämä on viimeinen jakso”, hän kertoi live-yleisölle.

O’Brien on tehnyt yli 4 000 tuntia televisiota. Rakastanut myöhäisillan talk show’n isännöintiä.

”Ajattelin aina, että se on työ, jota olen syntynyt tekemään.”

O’Brien sanoi joka ilta: tänään meillä on todella hieno show.

”Nyt täytyy kertoa, että se oli usein vale.”

”Mutta tänä iltana meillä todella oli hieno show. Ja jos ei ollut, mitä aiot tehdä asialle?”

Jutussa on käytetty lähteenä myös Sami Rainiston teosta Conan O’Brienin maailma (2006).