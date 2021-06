Kolmipäiväinen juhannus­festivaali on ensimmäinen iso musiikki­tapahtuma kesän 2019 jälkeen. Hauskanpidossa purkautui paljon pelkoa, turhautumista ja yksinäisyyttä.

Näky oli ihmeellinen, ja samalla kuitenkin niin tuttu.

Lavan edessä vellova käsimeri laskevan juhannusauringon kultaamassa illassa on suomalaisen kesän vakiomaisema. Pitkän pandemiajakson jälkeen siinä oli kuitenkin jotain unenomaista.

Jämsässä sijaitsevassa matkailukeskuksessa järjestettävä Himos Juhannus on ensimmäinen iso festivaali sitten kesän 2019. Kolmepäiväisillä festareilla esiintyvät muun muassa Popeda, Kaija Koo, Apulanta ja Antti Tuisku.

Festivaalit järjestetään vain kolmasosalla niiden tavallisesta kapasiteetista, eli lippuja on myyty vain 5 000 ihmiselle päivää kohden.

Näin paljon ihmisiä ei ole Suomessa kerääntynyt yhteen sen jälkeen, kun koronaviruspandemia maaliskuussa 2020 pisti maailman sekaisin.

” Sillä kaikkihan tietävät, mitä Himokselle on oikeasti tultu tekemään.

Torstaina festivaalin avasi Ressu Redford.

Festareiden avauspaikka ei ole kiitollinen, mutta Redford veti keikan tarmolla läpi sille pienelle yleisölle, joka hittikimaraa oli tullut katsomaan.

”Hyvää jussii, what the hell”, Redford huudahti.

Ressu Redford avasi torstaina festivaalit.

Nainen hupsussa hatussa pompahti ilosta, kun Redford osoitti häntä sormella. Tätä on odotettu, artistien ja yleisön välistä yhteyttä.

Itse esityksessä ei ollut mitään ihmeellistä. Se oli kuin ylipitkä karaoke­veto tausta­laulajan, kosketin­soittajan ja DJ:n kera.

Yhteislauluina Redfordin hitit, kuten Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat sekä All the best girls kuitenkin toimivat.

Redford versioi Stigin kesäkumibiisin Nyt nussitaan edellisellä Vain elämää -tuotanto­kaudella. Livenä kirkkaassa auringonpaisteessa biisi tuntui vain tuhnuiselta.

Bileet alkoivat Teflon Brothersien keikasta.

Kuten kriitikko Oskari Onninen toteaa bileräppiyhtyeestä tuoreessa Helsingin Sanomien artikkelissaan: ”kaupunkilaisräppäri kertoo tyhmiä vitsejä ja jo maalaisrahvas rakastaa”.

Pyhimys eli Mikko Kuoppala tanssitti yleisöä.

Vihreään leihin sonnustautunut Jenna Nurminen oli tullut Himos-festivaaleille nimenomaan musiikin takia, selviää Iltalehdelle annetusta haastattelusta.

Kolmikon, eli Mikko Kuoppalan, Heikki Laakson ja Jani Tuohimaan ei tarvinnut paljoakaan elehtiä ja hillua lavalla. Esiintyminen hoidettiin ergonomisella, hiotulla otteella. Yleisö hoiti kyllä juhlimisen.

Ennen euroviisuihin tehtyä I Love You -kappaletta Teflonit pyysivät yleisöstä naisia lavalle.

Kymmenittäin nuoria lähti oitis könyämään aitojen yli. Ikionnelliset fanit täyttivät lavan ja huusivat Pandoran puolesta renkutuksen läpi. Taisi joku päästä mikinkin ääreen vetämään sooloa.

Teflon Brothersien ei tarvinnut montaa kertaa kehottaa naisia lavalle, kun iloiset juhlijat jo läksivät kiipeämään rakenteita ylös.

Fanit valtasivat lavan Teflon Brothersien keikalla. Lavan tyhjentämiseen meni tovi, mutta keikka jatkui sen jälkeenkin.

Fingerporista kerätyistä sutkautuksista koostettu hermoja kiristävä juntti­anthem Juhannus­simaa sekä dokailusta kertova Pämppää sopivat tunnelmaan.

” ”Ei ole ikinä ollut keikalla sellaista tunnetta, sellaista vapautta.”

”Tänään vedetään ihan vitut päähän”, päihtynyt nuorimies totesi suurella valkokankaalla fanipuhelua vastaanottavalle Ressu Redfordille.

Ilta-Sanomien idea suoran fanipuhelun striimaamisesta valkokankaalle keikan jälkeen on kiva, mutta toteutus tietysti riippuu siitä, kuka puhelimen pääsee kaappaamaan.

Monet festivaalikävijät kuitenkin sen myönsivät: Himokselle tullaan ryyppäämään. Bändit luovat hyvää fiilistä bailaamisen taustalle.

”Ketään ei oikeesti kiinnosta, miten Teflonit vetää, kaikki on tullu tänne pämppäämään”, sanoi Pyhimyskin lavalla.

80 euroa maksava benjihyppy on festareiden hittituote.

Miesporukka rentoutui bussin päällä.

Himos-festivaaleilla onkin tietyissä piireissä melkoinen juntti­maine. Ajatustakin Himoksella bailaamisesta pidetään järkyttävänä, tai sitten siihen suhtaudutaan erittäin ironisesti.

Kuitenkin tunnelma Himoksella oli vilpittömästi hyvä. Ihmiset olivat tulleet pitämään hauskaa ja tapaamaan lajitovereitaan ilman sen syvällisempiä filosofioita.

Siinä hauskanpidossa purkautui paljon pelkoa, turhautumista ja yksinäisyyttä.

”Maailman paras fiilis. Ei ole ikinä ollut keikalla sellaista tunnetta, sellaista vapautta, kuin äsken Teflonien keikalla”, kertoo Anniina Tahvanainen.

”Ihmiset ovat olleet äkäisiä koronan takia. Täällä en ole kohdannut yhtäkään pahantuulista ihmistä.”

Anniina Tahvanainen (oikealla) iloitsi vapaasta juhannustunnelmasta parhaan ystävänsä kanssa. ”Ihan huikeeta, maailman paras fiilis”, Tahvanainen kommentoi ekoja festareita pitkän tauon jälkeen.

Tiimiasut kuuluvat festareille. Tänä vuonna Himoksen juhannuksessa ei näkynyt juurikaan yliampuvia asuja tai hervottomia tiimipukeutujia, vaan hillitympää ja valtavirtaisempaa tyyliä.

Koronaviruksen uhka ei juuri vierailijoita vaivannut.

Festarityöntekijät siivosivat kyllä paikkoja ja pyyhkivät pintoja jatkuvasti, mutta mistään turvaväleistä ei yleisön joukossa ollut tietoakaan.

Ruuhkaa juhannusyössä Himoksella.

Festarityöntekijät pitivät huolta alueen siisteydestä sekä pintojen desinfioinnista.

Himoksella juhliminen tuntuu ”häröltä”, koska korona on edelleen läsnä, eräs sastamalainen nuorimies totesi.

Useat tekivätkin päätöksen festareille tulosta aivan viime tipassa. Ja jos lupa tällaiselle tapahtumalle on kerran annettu, niin kyllähän ihmiset sinne tulevat.

Esimerkiksi lahtelainen Julius, 22, oli huolissaan siitä, että kohta hän on 25 ja sitten pitäisi aikuistua ja hankkia oma talo. Ennen sitä pitäisi ehtiä elää nuoruutta.

”Kyllähän nyt pitäisi olla varovainen, mutta jos tämä tilanne jatkuisi vaikka kolme vuotta, niin siinä menisi ohi se tärkeä aika, jolloin kuuluu olla tyhmä ja kännissä”, Julius sanoo.

”Tässähän sosiaaliset taidot alkavat kärsiä, jos ei pääse ulos tapaamaan muita ihmisiä.”

Järjestyksenvalvoja Antti Syrjälä tarkkaili toimintaa.

Lahtelaiset Julius ja Toni toivoivat festareilta kauniita tyttöjä ja hauskoja kavereita.

” ”Unelmien prinssi voi kävellä ihan koska tahansa vastaan. Jopa Himoksella.”

Illan pääesiintyjä oli Haloo Helsinki. Keikka oli yhtyeen ensimmäinen kolmen vuoden tauon jälkeen.

Haastattelujen perusteella juuri tämä esitys oli se, mitä ihmiset olivat torstai-illalta eniten odottaneet.

Yhtye aloitti keikan viime vuonna julkaistulla kulutus­kriittisellä, lopun aikoja manailevalla singlellä Lady Domina. Kaiken rilluttelua ja rälläämistä ylistävän bile­räpin jälkeen tämä Gaia-teoreettinen swing-kappale tuntui hätkähdyttävältä.

Yleisö lauloi mukana Haloo Helsingin koko keikan, joka oli yhtyeen ensimmäinen kolmen vuoden tauon jälkeen.

Elli Haloo piti yleisön hyppysissään intensiivisellä katsellaan ja selkeästi artikuloiduilla tulkinnoilla yhtyeen hittikappaleista.

Show oli mahtipontisempi kuin edeltävillä esiintyjillä. Pyrotekniikassa ei säästelty, kun kultaisiin pukeutunut yhtye kävi voimalla läpi hitti­biisejään.

Elli Haloo tulkitsi kappaleiden elämännälkäisiä sanoituksia ajatuksella. Lavalla näkyi yhdessä soittamisen riemua, mutta ennen kaikkea yleisölle tekemisen riemua.

Toisena esitetty Huuda! oli kuin tehty rajoitusten jälkeisen tunnelman purkamiseen. Areenallinen nälkäisiä nuoria huusi ilosta, vapaudesta ja onnesta kappaleen mukana.

Viimeistään Maailman toisella puolen sai monet yleisössä kyynelehtimään.

Livemusiikkia ja yhteisiä kokemuksia on ollut kova ikävä.

”Biisit koskettivat aivan eri tavalla, koskaan ei ole livemusiikki tuntunut näin hyvältä. Yleisössä vallitsi sellainen yhteisöllinen tunne”, tunnelmia kuvaili Iida Lahti.

Biisien lomassa Elli komensi yleisössä havaitsemansa nahistelun poikki. Tämä on rakkauden ja rauhan festari, Elli huomautti. Aiemmin Himosta ei ole tunnettu juuri näistä määreistä, mutta sehän voisi olla sille uusi suunta.

Viimeisen esiintyjän jälkeen ilmassa tuoksui hikisen toiveikkaalta, kun festivaalivieraat purkautuivat jatkoille leirintäalueelle ja mökkeihin.

Leirintäalueella oli torstai-iltana hiljaista, mutta hämeenkyröläisen kaveriporukan puolijoukkueteltassa oli tilaa useammallekin juhlijalle. ”Kamiina piti jättää portille”, harmittelee ryhmänjohtaja Oskari Kärkimaa.

Himoksen juhannusfestareilla on tapana kiertää mökistä mökkiin etsimässä parhaita bileitä, kertovat Järvenpäästä ja Keravalta Himokselle juhlimaan tulleet kaverukset.

Sehän on aina myös ollut festareiden idea. Että saisi tavata uusia ihmisiä tai löytää hauskan kesäromanssin.

”Unelmien prinssi voi kävellä ihan koska tahansa vastaan. Jopa Himoksella”, parikymppinen Reetta huomautti.

Muitakin tärkeitä ihmissuhteita Himoksella on solmittu. Tandemina benjihypyn hypänneet Laura Juhonen ja Riina Martikainen tapasivat puoli vuotta sitten Himoksella uudenvuoden juhlissa.

Sen jälkeen heistä tuli parhaat ystävykset.

Nyt he suunnittelevat kaveritatuointien ottamista.

Niihin tulisi Himoksen koordinaatit.

Parhaat ystävykset Laura Juhonen ja Riina Martikainen antoivat toisilleen tsemppisuudelman ennen benjihyppyä.

Laura Juhonen ja Riina Martikainen hyppäsivät yhdessä elämänsä ensimmäisen benjihypyn.