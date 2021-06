Main ContentPlaceholder

Paavalinkirkossa järjestetään fiktiiviset queer-häät, joissa yleisö ottaa häävieraiden roolin – Osallistavassa esityksessä katsojat saavat tarkat ohjeet

Yleisö on olennaisessa roolissa Normal Cake, Please -esityksessä, joka on ikään kuin jatko-osa noin viisitoista vuotta sitten esitetylle In the Nude -teokselle.

Fiktiiviset queer-häät valtaavat Paavalinkirkon Pride-viikolla. Kaksi ja puoli tuntia kestävä esitys saattelee yleisön pohtimaan sitä, mitä vapaus ja normaali tarkoittavat tänä päivänä Suomessa.

Vuonna 2008 suomalainen, latvialainen ja tanskalainen kohtasivat hotellissa Helsingissä. Nämä kolme fiktiivistä hahmoa olivat päätyneet harrastamaan kimppakivaa yhdessä. Yleisöllä oli mahdollisuus päästä juonen jäljelle seuraamalla hahmojen monologeja hotellihuoneissa. Palaset loksahtelivat yhteen, kun yleisön jäsenet pääsivät esityksen päätteeksi keskustelemaan kuulemastaan ja vertailemaan kertomuksia toisiinsa. Esityksen nimi oli In the nude, ja sen tarkoituksena oli tarkastella läheisyyttä modernin juurettomuuden aikakaudella. Nyt, yli kymmenen vuotta myöhemmin, nämä hahmot kohtaavat toisensa uudelleen, tällä kertaa häiden merkeissä Paavalinkirkossa. Yksi hahmoista on löytänyt elämänsä rakkauden, ja on kutsunut kimppakivasta tutut kaverinsa bestmaneikseen. Esityksen nimi on Normal Cake, Please, ja se kumpuaa tekijöidensä keski-iän kriisistä, vitsailee työryhmän jäsen, esitystaiteilija ja kirjailija Janne Saarakkala. ”Oli jo aikakin, että pääsemme näkemään, mitä näille hahmoille on tapahtunut vuosien varrella”, Saarakkala sanoo. Mukana ovat myös tanskalainen teatterintekijä Nina Larissa Bassett sekä latvialainen näytelmäkirjailija Ivo Briedis, jotka näyttelivät In the nudessa Saarakkalan kanssa yli kymmenen vuotta sitten. Bassettin hahmo Angela potee keski-iän kriisiä, ja pohtii, mistä ja miten tänä päivänä saa puhua. Briedisin hahmo taas on kasvanut miehitetyssä maassa, joka maan jälleenitsenäistymisen jälkeen on tarttunut vapauden eetokseen niin, että on hukkua siihen. ”Hän ei enää tiedä, mihin uskoa”, Briedis sanoo. Kansainvälistä työryhmää kiinnostaa teatterin vieminen teatterisalien ulkopuolelle. Kirkko tarjoaa mielenkiintoiset puitteet sekä tilojen että siihen liitettyjen merkitysten takia. ”On tullut mietittyä, että saako kirkossa esimerkiksi taputtaa”, Janne Saarakkala kertoo. Saarakkala näyttelee Leoa, joka on menossa naimisiin transmies Jackin kanssa. Leo on elämässään nauttinut vapaudesta niin paljon, että on liki burnoutissa sen takia. Nyt hän ei halua muuta kuin olla mahdollisimman normaali. Pakkomielteen takia normaali vääntyy omituiselle kierteelle. Se taas herättää kysymyksen siitä, onko kukaan tai mikään koskaan normaalia. Jackia näyttelee kanadalais-suomalainen koomikko Jamie MacDonald, joka on transmies itsekin. MacDonaldin näkemykset ovat olleet avainasemassa tämän esityksen luomisessa, työryhmäläiset kertovat. ”Olen omakohtaisen kokemuksen kautta aika tietoinen siitä, mikä tänä päivänä on hyväksyttävää ja mikä ei.” Alkuperäinen kolmikko aloitti esityksen työstämisen jo vuonna 2017. Pian työryhmäläiset totesivat, että juttu ei toiminut. Mukaan pyydettiin Jamie MacDonald (vasemmalla), jonka myötä uusi esitys lähti muovautumaan. Viisitoista vuotta sitten tuntui siltä, että vapauden ja hyväksyttävien asioiden rajat vain jatkaisivat laajenemistaan, työryhmäläiset kertovat. Juuri päättynyt vuosikymmen on osoittanut, että se oli harhakuvitelmaa. ”Vapaus ei ole mikään juttu enää! Nyt puhutaan turvallisuudesta. Liberaalit ja konservatiiviset arvot ovat jyrkässä konfliktissa keskenään”, Saarakkala sanoo. Muotteihin käpertyminen luo turvaa, mutta kysymys on, ovatko muotit lopulta kenenkään muotoisia. ”Kysymme sitä, kuinka paljon itseä täytyy muuttaa voidakseen olla onnellinen”, MacDonald sanoo. Työryhmäläiset hiljenevät. Siinä se on, kiteytettynä. Näyttämönä on Helsingin Vallilassa sijaitseva Paavalinkirkko. Fiktiiviset queer-häät on kirkossa otettu varauksetta vastaan, työryhmäläiset kertovat. ”Soitin toiseenkin kirkkoon kun tätä suunniteltiin, ja sieltä sanottiin että ottakaa yhteyttä Paavalinkirkkoon. Kirkkoherra Kari Kanala toivotti meidät tänne erittäin lämpimästi tervetulleiksi” Saarakkala kertoo. Sokkeloinen kirkko erilaisine huoneineen ja kaikuvine kirkkosaleineen on haastava työpari. Akustiikka asettaa rajoituksia sille, miten hääseremonia viedään läpi. ”Tämä kanssanäyttelijä on kunnon diiva”, MacDonald tiivistää. Salissa nähdään myös tanssia ja kuullaan uruilla säestettyä kasaripoppia. Kaasoina touhuavat drag-artistit, ja pappina toimii taiteilija Raisa Omaheimo. Yleisö on esityksessä häävieraiden roolissa. Kyse on osallistavasta esitystaiteesta, mikä saattaa monen korvaan kuulostaa hurjalta. Mistään häpäisevästä osallistamisesta ei kuitenkaan ole kyse, tekijät vakuuttavat. ”Yleisö saa tarkat ohjeet siitä, mitä heiltä odotetaan ja mitä esityksen aikana tapahtuu. Kehenkään ei kosketa, kenenkään ei tarvitse nousta lavalle, eikä mitään improvisointia tarvitse tehdä”, MacDonald kertoo. Esityksessä vieraat jaetaan neljään ryhmään, jotka pääsevät kukin seuraamaan yhden hahmon valmistautumista häihin. Ennen varsinaista hääseremoniaa yleisö pääsee juoruilemaan toistensa kanssa kokemastaan. Esitys päättyy hääkakun maisteluun, jonka aikana on mahdollista juoruta lisää, ja keskustelu esityksen suurista teemoista lähtee toivon mukaan lentoon, työryhmäläiset kertovat. Hahmot ovat luonnollisesti kahvittelussa mukana. ”Tavallisesti esitys päättyy aplodeihin, lava pimenee ja esiintyjät ja yleisö menevät eri suuntiin. Nyt pääsemme kuulemaan, mitä yleisö on ajatellut esitystä katsellessaan”, Barrett sanoo. Tanskalaisen Uneasy Listening Societyn tuottama esitys on osa Musiikkiteatteri Kapsäkin Pride-ohjelmistoa, mutta työryhmäläiset toivovat paikalle saapuvan ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole tuttuja queer-kulttuurin kanssa tai muuten juhlista Pridea. Mihin tänä päivänä tarvitaan kirkkoa, avioliittoa tai uskontoa? Myös näitä kysymyksiä pohditaan Normal Cake, Please -esityksessä Paavalinkirkossa Pride-viikolla. Ensi kuussa esitys viedään Tanskaan Helsingøriin ja ensi vuonna Riikaan, Latviaan. ”On kiinnostavaa nähdä, miten esitystä tulkitaan näissä eri paikoissa. Tulkinta vapauden tilasta on todennäköisesti erilainen kussakin kaupungissa”, Bassett sanoo. Normal Cake, Please Paavalinkirkossa 1.7. kello 18, pe 2.7. kello 18 ja su 4.7. kello 15. Liput myy Musiikkiteatteri Kapsäkki.