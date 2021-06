Skid Row -yhtyeen entinen solisti Johnny Solinger on kuollut 55-vuotiaana

Toukokuussa Solinger kertoi sairastavansa maksan vajaa­toimintaa ja pyysi ihmisiä auttamaan varain­keruussa hoitoja varten.

Skid Row -yhtyeessä laulanut yhdysvaltalainen Johnny Solinger on kuollut 55-vuotiaana.

Yhtye kertoi Solingerin kuolemasta Facebook-sivullaan. ”Hyvää matkaa Singo”, kirjoittivat yhtyeen jäsenet julkaisussaan.

Solinger kertoi toukokuussa Facebookissa sairastavansa maksan vajaa­toimintaa.

Päivityksessä Solinger kertoi syövänsä seitsemää eri lääkettä, ja että hänen vatsaansa täytyi tyhjentää kahden päivän välein sinne kertyvästä nesteestä.

Solinger pyysi ihmisiä auttamaan varainkeruussa hoitoja varten, sillä hänellä ei ollut sairaus­vakuutusta.

Skid Row on yhdysvaltalainen hard rock -yhtye, joka vaikutti aluksi vuodesta 1986 vuoteen 1995.

Yhtye perustettiin uudelleen vuonna 1999, jolloin Solingerista tuli sen laulaja. Solinger lauloi yhtyeessä vuoteen 2015 asti.

Solinger oli mukana Thickskin- sekä Revolutions Per Minute -albumeilla sekä United World Rebellion– ja Rise Of The Damnation Army -ep:illä.