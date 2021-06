Yhdysvaltalainen säveltäjä, trumpetisti Jon Hassell kuoli lauantai­aamuna kärsittyään erilaisista terveys­ongelmista vuoden ajan.

Yhdysvaltalainen säveltäjä, trumpetisti Jon Hassell on kuollut 84-vuotiaana. Hassell kuoli lauantai­aamuna 26. kesäkuuta kärsittyään erilaisista terveys­ongelmista vuoden ajan, hänen perheensä kertoi Facebookissa.

Jon Hassell oli syntynyt 22. maaliskuuta 1937 Memphisissä, Tennesseessä. Hän suoritti loppututkintonsa Eastman School of Musicissa ja jatkoi opintojaan Saksan Kölnissä säveltäjä Karlheinz Stockhausenin johdolla.

Palattuaan Yhdysvaltoihin 1967 hän tutustui säveltäjä Terry Rileyyn ja soitti tämän minimalistisella levyllä In C (1968). 1970-luvulla Hassell esiintyi minimalisti­säveltäjä La Monte Youngin kanssa ja perehtyi intialaiseen musiikkiin.

Jon Hassell sävelsi maalailevaa soitin­musiikkia, jonka kuvailuun kehitettiin vuosien varrella monia määreitä. Hänen ensilevynsä Vernal Equinox julkaistiin 1977, ja sitä pidetään ensimmäisenä teoksena jolla Hassell toteutti sittemmin Fourth World Musiciksi eli Neljännen maailman musiikiksi nimeämäänsä musiikillista estetiikkaa.

Hassell sävelsi uransa aikana musiikkia teatteriin, televisiosarjoihin, Martin Scorsesen ja Wim Wendersin elokuviin sekä soitti muun muassa Björkin, Ry Cooderin, Ibrahim Ferrerin, Talking Headsin ja David Sylvianin levyillä.

Vuosi sitten julkaistiin Hassellin viimeiseksi jäänyt levytys Seeing Through Sound (Pentimento Volume Two, Ndeya), toinen osa 2018 julkaistusta albumista Listening to Pictures. Albumit tutkivat Hassellin musiikillista teoriaa ”pentimentosta”, maalaus­taiteesta lainatusta termistä jolla viitataan teoksessa näkyviksi jääneisiin muutoksiin, kuten ylimaalattuihin viivoihin.

"Hämmästyn edelleen siitä, kuinka moni kertoo vaikuttuneensa minun tekemisistäni", Hassell kertoi HS:lle 2009, jolloin hän vieraili Tampere Jazz Happeningissa.