Teflon Brothersin levy ei sisällä uusia hittikappaleita, mutta ei sen tarvitsekaan.

Rap / Albumi

Teflon Brothers: Loppuunmyyty.

Johanna Kustannus / Universal Music. ★★

Portion Boysit, ne on aivan pellejä.

Nämä sanat kuullaan Teflon Brothersin uuden Loppuunmyyty-albumin avaavan Ilmastonmuutos-kappaleen ensimmäisessä säkeistössä.

Ironista kyllä, Loppuunmyyty-albumin julkaisupäivänä, juhannusaattona 25. kesäkuuta ”aivan pellet” päihittävät ”junttiräpin kuninkaiksi” julistautuvan Teflon Brothersin tyylipuhtaasti 6–0, jos tarkastellaan Spotify-kuuntelumääriä.

Portion Boys julkaisi kesäkuun puolivälissä Suomi-iskelmän ikonisen veljeskaksikon Matti ja Teppo Ruohosen kanssa uuden version ikivihreästä Vauhti kiihtyy -kappaleesta. Kahdessa viikossa vauhti on kiihtynyt siinä määrin, että Portion Boysin biisistä on tulossa kesän 2021 suurin biletykki, jota kuunnellaan mökeillä, puistojuhlissa ja varmaan myös yökerhoissa, kun väki niihin uskaltautuu.

Juhannusaattona hittiä popitettiin juhannusbileissä, ja yhdessä päivässä kuunteluita kertyi lähes 150 000. Se on suomalaiselle kappaleelle kova luku. Samana päivänä Teflon Brothersin Ilmastonmuutos oli uuden levyn suosituin kappale 35 000 kuuntelukerralla. Suurin osa levyn kappaleista ei mahtunut top 50:een.

Ilmastonmuutos julkaistiin singlenä samana päivänä kuin Vauhti kiihtyy, ja tällä hetkellä sillä on Spotifyssa yli puolet vähemmän kuuntelukertoja kuin Portion Boysin biisillä.

Mutta eihän musiikkia pidä arvostella kuuntelumäärien perusteella, huudahtaa nyt varmasti useampikin.

Teflon Brothersin kohdalla lukuja ei voi silti olla huomioimatta, koska yhtyeen tarinassa on kyse nimenomaan luvuista. Alun perin yhtye oli räppikliseitä parodioinut pienen porukan fanittama yhtye, kunnes kolmannen levyn kohdalla se teki täyskäännöksen ja alkoi tehdä ”maakuntamusiikkia”, kuten HS:ssa viime viikolla julkaistussa Heikki Kuulan ja Volin haastattelussa kuvaillaan.

Vuonna 2012 ilmestyneestä Seksikkäin jäbä -biisistä tuli suurmenestys, ironia hävisi bändin musiikista ja fanikunta alkoi muodostua lapsista. Bändi tuotti vuodesta toiseen suureen yleisöön uppoavia kipaleita, jotka eivät miellyttäneet kurttuotsaisia kriitikoita.

Tämä on ainakin stereotyyppinen mielikuva Teflon Brothersin suosiosta. Itse olen tosin pitänyt useammasta Teflon Brothersin niin sanotusta bängeristä. Seksikkäimmän jäbän lisäksi Lähiöunelmii ja Maradona (kesä ’86) ovat erittäin onnistuneita hittikappaleita. Niiden sanoituksissa on ollut hyviä oivalluksia ja osuvia vitsejä, ja kappaleiden tuotanto on ollut kohdillaan.

Tuotannossa ei ole suurta moittimista edelleenkään, joskaan biitit eivät ole viime vuosien biiseissä säväyttäneet omaperäisyydellään. Suurin ongelma on silti se, että Teflon Brothers on ylipäänsä alkanut junnata pahasti paikallaan.

Uusimmalle levylle kaivetuista single-julkaisuista Harmaa rinne jäi mieleen lähinnä siksi, että se oli lonkeromainos. Biisinä se on yhdentekevä. Euroviisuihin pyrkinyt I Love You antoi odottaa paljon enemmän kuin mitä lopulta lunasti – vaikka UMK-finaalissa nähty lavashow olikin korniudessaan viihdyttävä.

Fingerpori-stripeillä sanoitettu Juhannussimaa on todennäköisesti Suomi-musiikin tyhmin kappale, minkä voi toki ottaa kehuna, jos niin haluaa. Teflon Brothersin kohdalla ei voi olla varma. Uusin single-lohkaisu Ilmastonmuutos on yhden vitsin biisi, mutta vitsi vanhenee jo kappaleen aikana. Emma Gunin laulama kertosäe on tosin onnistunut koukku ja jää soimaan päähän.

Osuvimpia lohkaisuja kuulee levyn loppupäässä. Aavikko ja Veripisarat ovat toimivia kappaleita, mutta niistä tuskin tulee suuren yleisön suosikkeja. Samalla ne kuulostavat eniten yhtyeen keulakuvan Pyhimyksen omalta tuotannolta.

Levyn ainoan spontaanin naurunpyrskähdyksen aiheuttaa Veripisarat-kappaleella vanha kunnon räppäreiden keskinäinen kuittailu: ”Tipetip sano Elastinen telkas, miten mul on fiilis, et oon tippunut kelkasta.”

Kokonaisuutena Loppuunmyyty tuntuu levyltä, jonka hädin tuskin muistaa kesän loppuun mennessä. Samalla Portion Boysin Matti ja Teppo -ralli on todennäköisesti noussut kesän isoimmaksi Spotify-hitiksi.

Tuskin se Teflon Brothers -kolmikkoa haittaa. Kuten Kuula ja Voli kertoivat HS:n haastattelussa, heidän päätuotteensa ovat keikat ja niiden settilista on jo ”täynnä”. Levyistä kysely haastatteluissa kummastuttaa heitä. Yleisö bilettäisi festareilla Teflareiden tahtiin aivan tyytyväisenä, vaikkei bändi julkaisi enää yhtään hittibiisiä.

Siinä mielessä asemaa ”junttidiskon kuninkaina” ei vielä horjuteta yhdellä kesähitillä. Ja aina voi lohduttautua sillä, että musiikillisilta arvoiltaan – jos jätetään huomioimatta 1980-luvun iskelmän kierrättäminen – Vauhti kiihtyy on vielä heikompi tekele kuin Teflon Brothersin kappaleet.

Kriitikon valinnat: Hieno Metallica-cover ja loistava rap-levy

Rock / Single

Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith: Nothing Else Matters

Blackened Recordings. ★★★★

Viime viikolla musiikkimaailmaa puhutti uutinen syksyllä julkaistavasta Metallica-albumista. Kyse ei tosin ole pitkän linjan metalliyhtyeen omasta uudesta tuotannosta, vaan 30 vuotta sitten julkaistun The Black Albumin uusintaversio. The Metallica Blacklist -nimisellä albumilla 53 tunnettua artistia coveroi klassikkolevyn 12 kappaletta. Singlenä tältä levyltä julkaistiin Miley Cyruksen versio ikihitti Nothing Else Mattersista. Monessa liemessä keitetyn 28-vuotiaan laulajan ääni sopii kappaleelle täydellisesti. Versio on hieno, country-henkinen kunnianosoitus Metallican kappaleelle ja lupaa paljon tulevalta levyltä.

Rap / Albumi

Tyler, the Creator: Call Me If You Get Lost

Columbia Records. ★★★★

Kalifornialainen hiphop-artisti Tyler, the Creator on nauttinut jo monen vuoden ajan asemasta räppärinä, jonka levyt keräävät kriitikoilta tasaisesti ylistystä. Kesäkuun lopussa julkaistu Call Me If You Get Lost on räppärin ensimmäinen iso julkaisu vuonna 2019 Grammy-palkitun Igorin jälkeen. Call Me If You Get Lost rap-albumina viime vuosien ehdotonta kärkikastia. 16 kappaleen levy on aikamoinen mötkäle, jonka täydellinen sulattelu voi viedä viikkoja. Kappaleet sulautuvat hyvin yhteen, ja erityisesti mieleen jäävät massiiviset, lähes 10-minuuttiset kappaleet Sweet / I Thought You Wanted To Dance ja Wilshire.

Rap / Albumi

Doja Cat: Planet Her

Kemosabe Records. ★★★

Räväkällä tyylillään huomiota herättänyt Doja Cat nousi Suomessakin tunnetuksi nimeksi viimeistään viime vuonna Say So -kappaleellaan, joka oli kaiken muun hyvän lisäksi järisyttävä Tiktok-hitti. Nyt Doja Cat on tuottanut konseptilevyn, joka sijoittuu ”kuvitteelliselle planeetalle, jossa kaikki lajit ja rodut elävät harmoniassa”. Levyn konsepti ei kanna ihan toivotulla tavalla koko ajan, mutta albumi onnistuu olemaan silti varsin viihdyttävä pop-painotteinen räppilevy. Erityisesti alkupuolen kappaleet eivät oikein erotu toisistaan ja jättävät hieman vaisun fiiliksen, mutta loppua kohden meno paranee reilusti. Singlenä hyvän aikaa sitten julkaistu, SZA:n kanssa tehty Kiss Me More on erittäin onnistunut hempeilybiisi.

Pop / Single

Ed Sheeran: Bad Habits

Asylum Records. ★★

Pop-tähtien ykkösluokkaan kuuluva Ed Sheeran on levy-yhtiön mukaan tehnyt ”virallisen paluun” uudella Bad Habits -singlellään. Sheeran julkaisi viime joulun aikaan varsin unohdettavan Afterglow-kappaleen, mutta sitä ei laskettu viralliseksi paluuksi, koska biisiä ei kuulla tulevalla levyllä. Afterglow oli harmillisen yhdentekevä kappale, eikä Bad Habits onnistu paljon paremmin. Sheerania ei ole koskaan tunnettu yllättävyydestään, mutta monta kertaa urallaan hän on tuntunut löytävän täydellisen pop-kappaleen reseptin tekemällä kappaleita, jotka kuulostavat liiankin yksinkertaisilta. Bad Habits on Sheeranin yritys tehdä The Weeknd -tyylistä klubimusiikkia, mutta sellaisena se kalpenee pahasti esikuvilleen. On vaikea uskoa, että tämä kappale jäisi mieleen Sheeranin uran yhtenä merkkiteoksena Shape of Youn kaltaisten onnistumisten rinnalla.