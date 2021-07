Kaisa Rastimo ohjaa taas yli vuosikymmenen tauon jälkeen ensi vuonna valmistuvaa dokumenttielokuvaa, ja seuraavakin pyörii jo mielessä.

ELOKUVAOHJAAJA Kaisa Rastimon ura otti lentävän lähdön, kun hän sai Risto Jarva -palkinnon Taideteollisen korkeakoulun leikkaajalinjan lopputyönä ohjaamastaan vähän absurdista perheestä kertovasta Lauran huone -elokuvasta. Seuraavaksi syntyi hänen yhä rakkain leffalapsensa, dokumenttielokuva Ajatusrikolliset.

”Olen hyvin kunnianhimoinen ihminen. Ajatusrikolliset on ainoa elokuvani, jossa en näe virheitä. Kahdesta nuoresta eläkeläispunkkarista kertova työ mursi dokumentin muotoa sukeltamalla päähenkilöiden sisäiseen maailmaan, ja se on voittanut useita kansainvälisiä palkintoja. Minua on aina kiinnostanut tehdä uutta ja erilaista”, Rastimo kertoo.

Näyttelijä Leea Klemolan bulimia-ajatuksista alkunsa saanut pikkutyttöjen kauneusleikeistä ja nuorten naisten kauneusihanteista kertova dokumentti Kuinka katosin karkkimaahan sai sekin paljon huomiota. Ohjaajan filmitaivaalle alkoi kuitenkin kerääntyä tummia pilviä, kun hän sai tuntea olevansa erilainen kuin alalla pidettiin suotavana.

Rastimo kasvoi Tapiolan puutarhakaupungissa asemakaava-arkkitehti-isän ja kaupallisella alalla työskennelleen äidin kolmesta lapsesta vanhimpana. Kodin ilmapiiri aaltoineen, marimekkoineen ja vuokkoineen huokui pelkistettyä suomalaista modernismia, ja seinällä komeili isän maalaama abstrakti Fernard Léger -jäljennös.

”Olin lapsena hulluna piirtämiseen, taidehistoriaan ja lukemiseen. Olin myös hyvin järkevä lapsi ja hyvä matematiikassa. Minua on jälkeenpäin harmittanut se, etten pyrkinyt opiskelemaan kansantaloustiedettä tai tietotekniikkaa. Taiteilijan elämä ei tuo leipää pöytään. Minulta on aina puuttunut perusturva elämästä”, Rastimo kertoo.

”Rakastan elokuvien tekemistä ja haluan antaa ihmisille elämyksiä, mutta minulla ei ole ollut taiteilijaidentiteettiä. Monet kestävät identiteetin takia sitä elämää. Minä tykkään olla kotona koiran kanssa. Elokuva-alalla vallinnut 1950-luvulla syntyneiden kovien jätkien äijäkulttuuri miesneromyytteineen on tuominnut minut pinnalliseksi”, hän jatkaa.

”Minun on esimerkiksi ollut vaikea saada pitkiä apurahoja, koska olen valmistunut tyttöjen linjana pidetyltä leikkaajalinjalta.”

Rastimo katsoo itse mieluiten elokuvia, jotka koskettavat tai naurattavat. Hänen suosikkejaan ovat televisiosarjat Solsidan, Tervetuloa Ruotsiin ja Perhe on pahin.

RASTIMON romanttisen komedian Suolaista ja makeaa jälkeen ohjaama Helvi Hämäläisen romaaniin perustuva Säädyllinen murhenäytelmä sai yhdeksän Jussi-palkintoehdokkuutta, mutta ei yhtään Jussia. Siitä seuranneen keskustelun jälkeen palkinnonjakoa muutettiin avoimemmaksi. Lastenelokuvat Heinähattu ja Vilttitossu sekä Myrsky menestyivät hyvin, mutta ohjaaja oli jo kypsä alanvaihtoon.

”Minua mietitytti sekin, miten riskibisnestä pitkä elokuva on. Sen on saatava 200 000 katsojaa tai tuotantoyhtiö menee konkurssiin. Ajattelin, etten halua olla töineni aiheuttamassa tuskaa ja huolta ihmisille.”

Uudet uransa Rastimo aloitti ohjaamalla mainoselokuvia. Puoli vuotta hän toimi kiinteistönvälittäjänä ja sanoo silloin tutustuneensa ihmisiin, joille tärkeintä elämässä oli raha. Hän opiskeli myös koodaamista saadakseen kaipaamansa vakituisen työn ja palkan.

Opetustöissään hän ideoi suositun Kissavideoiden ABC -kurssin Espoon työväenopistoon. Hän kirjoitti niin ikään Tapiolan taivaan alla -televisiosarjaa, joka miltei pääsi tuotantoon.

”Olen oivaltanut, että olen aina pärjännyt omilla ideoillani ja luovuudellani. Luovuus on minun juttuni. Luovien alojen arvostusta nostaakseni minusta on parempi puhua käsikirjoituksista innovaatioina niin kuin teknologia-alallakin. Kun saa ideoilleen rahoitusta, muutkin saavat töitä.”

Kaisa Rastimo viihtyy luonnossa. Hän on elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Espoon Tapiolassa.

ELOKUVANTEKOON Rastimon sai palaamaan aihe, joka tuntui tarpeeksi tärkeältä. Hankkeelle on jo myönnetty rahoitus, ja se on herättänyt kiinnostusta ulkomaita myöten.

”Olen tosi onnellinen, kun aloitan nyt kuusikymppisenä urani uudestaan. Olen tehnyt puoli vuotta kuusipäiväistä työviikkoa. Uskon, että dokumentti tulee jättämään jälkensä. Sen aihe on todella arka, se kertoo ’sen tavallisen tarinan’ tämän päivän Euroopassa”, hän paljastaa.

Aikeissa on vielä toinen dokumentti ennen eläkepäiviä.

”Odotan eläkeikää, jotta voisin olla sunnuntaimaalari. Olisi kiva piirtää ja maalata harrastuksen vuoksi. Tapiolan taivaan alla -käsikirjoituksesta saattaisin tehdä dekkarin. Ehkä eläke vihdoin mahdollistaa sen taiteen tekemisen.”