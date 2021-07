Gunnel Adlercreutz on edistänyt arkkitehtuuripolitiikkaa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Kun yhden tyttären puoliso on Venezuelasta, toisen Saksasta ja pojan vaimo äidinkieleltään suomenkielinen, niin mitä ihmeen kieltä ruotsinkielinen Gunnel ja Eric Adlercreutzin perhe käyttää yhteisissä tapaamisissa?

”Lapsenlapsien kanssa puhumme ruotsia. Kun vävyt ovat mukana, käytetään lähinnä englantia. Vanhemmat puhuvat kukin omaa äidinkieltään lastensa kanssa”, Gunnel Adlercreutz valaisee ja lisää, että monikielisyys on suuri etu jälkipolville.

Jos on perhe kansainvälinen, niin sitä on ollut arkkitehti Gunnel Adlercreutzin urakin. Hän on tehnyt suunnittelutöitä ja kaavoitusta, mutta 1990-luvulta alkaen yhä enemmän arkkitehtuuripolitiikkaa.

”Koen itseni ensisijaisesti eurooppalaiseksi maailmankansalaiseksi, näen Suomenkin jollakin tavalla ulkoa. Toimin pitkään Pohjoismaiden arkkitehtiliittojen koordinoijana ja nautin suuresti kulttuuriyhteistyöstä. Kansainvälisen arkkitehtiliiton UIA:n varapresidenttiys tarkoitti Euroopan puheenjohtajuutta ja pääsin eurooppalaisena kohtaamaan muuta maailmaa”, Adlercreutz määrittää.

”Ruotsin Högskoleverket kutsui minut arvioimaan arkkitehtuurikoulutuksensa laatua. Se poiki kontakteja ruotsalaisiin korkeakouluihin. Suomessa olen ollut ollut monessa tehtävässä, myös valtion toimikunnissa tukemassa muita. Koen, että olen enemmän näkijä ja mahdollistaja kuin tekijä.”

Matkustaminen on kuulunut Adlercreutzien elämään aina. Heillä on pieni kaupunkiasunto myös Toscanassa, mutta sinne ei ole nyt päästy pitkään aikaan.

Koulun jälkeen Adlercreutz harkitsi monia aloja kuten lääketiedettä. Isä Gunnar af Björkesten oli aikanaan tunnettu neurokirurgi, myöhemmin alan professori. Äiti Inga-Lisa oli kielten opettaja.

Arkkitehtuuriin Gunnel Adlercreutzia johdatti lempeästi isoisä Bertel Liljequist, teollisuusrakennusten, asuntojen ja kirkkojen tunnettu suunnittelija.

”Isoisä piti huolen, että minulla oli aina kyniä, paperia ja värejä piirtämistä varten. Hän oli ihana isoisä.”

Gunnel ja Eric Adlercreutzilla on kolme lasta, joista vanhin Eva syntyi äidin opiskellessa. Äitiyslomia ei tuolloin ollut.

”Seuraava lapsi syntyi neljä vuotta myöhemmin. Olin vielä perjantaina töissä, kun poikani syntyi sunnuntaina. Olin kotona 10 päivää ja sen jälkeen otin Andersin töihin mukaan. Ei hän ole ainoa arkkitehtien lapsi, joka on saanut viettää aikaansa piirustuspöydän alla”, Gunnel Adlercreutz naurahtaa.

Andersistakin tuli arkkitehti, nykyään hän on myös kansanedustaja.

Perhe muutti vuonna 1968 Yhdysvaltoihin vuodeksi Eric Adlercreutzin saatua Asla-Fulbright-stipendin. Paluun jälkeen alkoivat kaavoitusvuodet Espoossa.

”Eric kehitti omaa toimistoa. Minua kiinnosti eniten kaavoitus, joten menin virkatöihin”, Gunnel Adlercreutz kertoo.

Perhe asui silloin Helsingissä Katajanokalla, mutta 1970-luvun alkupuolella he hankkivat vanhan, kauniin talon Kirkkonummelta. Se on nyt Anders Adlercreutzin viisilapsisen perheen käytössä, ja Gunnel ja Eric muuttivat tien toiselle puolelle taloon, jonka Eric Adlercreutz suunnitteli.

Talo on hyvin tunnistettavaa Adlercreutzin arkkitehtuuria ja pariskunnan tarpeita ajatellen räätälöity. Kaikki kolme lasta perheineen asuvat lähistöllä. Valoisa talo on täynnä orkideoja, niitä on noin sata: niiden kasvatus on yksi Gunnel Adlercreutzin monista harrastuksista. Toinen pitkäaikainen harrastus on koirien kasvatus.

Arkkitehdiksi valmistuttuaan Gunnel Adlercreutz oli yhdeksän vuotta Espoon kaupungilla, ja siirtyi sen jälkeen A-konsultteihin.

”Arkkitehdin koulutus on siitä hyvää, että se opettaa hallitsemaan kokonaisuuksia, vetämään oikeita johtopäätöksiä, löytämään ongelmakohdat ja ratkaisut niihin. Monissa maissa arkkitehtejä valitaan juuri siksi kaupunginjohtajiksi”, Adlercreutz arvioi.

”Arkkitehdiltä edellytetään myös kuuntelukykyä, on osattava vetää yhteen ristiriitaisia näkemyksiä paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tilaaja ei aina tiedä, mitä mahdollisuuksia arkkitehti voi tarjota. Prosessin aikana arkkitehdin on osattava kuvata nämä mahdollisuudet. Yhteistyö on luova prosessi.”

Kaavoitusta varten perusteellisin opetus annetaan Adlercreutzin mielestä kolmessa arkkitehtejä kouluttavassa yliopistossa.

”Varsinkin detaljikaavatasolla on eduksi osata suunnitella myös taloja, pitää ymmärtää talonsuunnitteluun liittyvät haasteet”, hän painottaa.

Kun Adlercreutz oli Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtajana 1992–1993, elettiin aikaa, jolloin kilpailuvirasto kävi ammatinharjoittajien taksojen kimppuun.

“Väittelin kiivaasti kilpailuviraston johtajan kanssa. Selitin, ettei arkkitehtuurissa tule kilpailla hinnasta, joka on laskettavissa, vaan laadusta. Taksat syntyivät kootun tiedon pohjalta tehtävän laajuuden, vaatimustason ja odotetun työmäärän mukaan. Ei taksa ollut mikään kartelli”, Gunnel Adlercreutz sanoo.

Taistelu hävittiin, ja lama kuritti alaa muutenkin niin, että osa toimistoista lopetti, suuntautui ulkomaille tai kitkutteli tekemällä halpoja tarjouksia. Nyt alalla on täystyöllisyys ja jopa työvoimapula.

Uransa viimeiset 11 vuotta Adlercreutz työskenteli Rakennustietosäätiön yliasiamiehenä. Se on yleishyödyllinen, koko rakennusalaa palveleva tutkimus-, koulutus- ja -tiedotuskeskus, joka julkaisee rakennusalan ohjeistusta, ns. RT-kortistoa ja ammattikirjallisuutta.

Adlercreutz kertoo toivoneensa ja toivoo edelleenkin, että teollisuuden jalostusastetta nostettaisiin.

”Parhaat suomalaiset puut viedään ulkomaille jalostettaviksi huonekaluiksi. Monessa maassa huonekaluteollisuus käyttää suomalaista puuta. Miksei puuta tehdä lopputuotteiksi täällä, kyllä osaamista ja koulutusta riittää.”