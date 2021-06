Rzewskin tunnetuin teos on sarja pianomuunnelmia, jotka perustuvat chileläiseen työväenlauluun.

Yhdysvaltalainen säveltäjä Frederic Rzewski kuoli lauantaina 26. kesäkuuta Italian Montianossa. Hän oli 83-vuotias, syntynyt Massachusettsin osavaltion Westfieldissä 13. huhtikuuta 1938.

Rzewski oli myös taitava pianisti ja sävelsi suuren osan tuotannostaan pianolle. Hänen teoksensa aiheet olivat usein yhteiskunnallisesti tiedostavia, kuten hänen tunnetuimmassa teoksessaan The People United Will Never Be Defeated! (1975), joka on 36 pianovariaation sarja chileläisen Sergio Ortegan säveltämästä työväenlaulusta ¡El pueblo unido, jamás será vencido! Sergio Ortega sävelsi laulun vuonna 1970 vasemmistolaisen Salvador Allenden presidentinvaalikampanjan aikana, ja Augusto Pinochetin vuoden 1973 vallankaappauksen jälkeen siitä tuli vasemmistolaisen vastarintaliikkeen tunnuslaulu.

Ottamalla Ortegan teoksen oman variaatiosarjansa pohjaksi Rzewski halusi kiinnittää yhdysvaltalaisen yleisön huomiota Latinalaisen Amerikan tilanteeseen. Variaatiosarja kestää noin tunnin ja on pianistisesti hyvin haastava. Se on yksi 1900-luvun lopun keskeisistä pianosävellyksistä, ja sitä ovatkin soittaneet monet aikamme tärkeät pianistit, kuten Marc-André Hamelin ja Igor Levit.

Rzewski opiskeli Yhdysvaltojen itärannikon eliittikouluissa Harvardissa ja Princetonissa Randall Thompsonin, Walter Pistonin, Roger Sessionsin ja Milton Babbittin oppilaana. 1960-luvun alussa hän siirtyi Eurooppaan ja opiskeli Luigi Dallapiccolan oppilaana. Hän saavutti aluksi mainetta avantgardepiireissä soittamalla Karlheinz Stockhausenin vaativia pianoteoksia, mutta ei lopulta halunnut jäädä vain Stockhausenin pianistiksi, kuten hän sanoi haastattelussa vuonna 2011.

1960-luvun lopulla hän konsertoi laajasti Musica elettronica viva -kollektiivin jäsenenä. Ryhmän instrumentteina oli syntetisaattoreita ja itse rakennettuja sähköisiä soittimia, ja musiikki oli improvisoitua. Improvisointi oli osa Rzewskin muusikkoutta myös myöhemmin, kun hän 1970-luvun alussa palasi Yhdysvaltoihin ja asettui osaksi New Yorkin taidemusiikkipiirejä. Hän siirtyi takaisin Eurooppaan vuonna 1977 saatuaan professuurin Liègen kuninkaallisesta konservatoriosta Belgiassa. Tätä tehtävää hän hoiti loppuelämänsä ajan.

2000-luvun alussa Rzewski saattoi koko tuotantonsa saataville maksutta internetiin ja näin ollen käytännössä luopui nuottimyyntituloistaan – tosin hän sanoi, ettei juuri saisi musiikistaan tuloja muutenkaan, joten tuotanto oli sama laittaa kaikkien vapaasti ladattavaksi. Näin muusikoiden olisi helpompi löytää hänen teoksiaan.

Rzewskin kuoltua lauantaina useat nuoremmat muusikot kirjoittivat Twitteriin kokemuksistaan työskentelystä Rzewskin kanssa. Varsinkin naispuoliset kollegat kertoivat epämiellyttävistä tilanteista, joihin he olivat joutuneet Rzewskin seurassa.