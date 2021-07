Antti Tuomaisen kirjasta ollaan tekemässä Hollywood-elokuvaa, jossa on mukana Steve Carell: ”En olisi voinut kuvitellakaan, että näin tapahtuu”

Antti Tuomainen on nimetty muun muassa Euroopan hauskimmaksi kirjailijaksi. Tänä kesänä Tuomaisen kirjoittamasta Mies joka kuoli -kirjasta kuvataan tv-sarjaa Haminassa.

Kansainvälisesti menestyneen jännityskirjailija Antti Tuomaisen Jäniskerroin-kirjasta (2020) tehdään Hollywood-elokuva.

Elokuvan tuottaa Amazon Studios yhdessä Mandeville Filmsin kanssa. Mitään aikatauluja elokuvalle ei ole vielä ilmoitettu.

”Olen elokuvan toteutumisen suhteen optimistinen. Moni asia on niin hyvällä tolalla. Jos sanoisin, että tunnelmat ovat hyvät, niin se olisi alakanttiin sanottu”, Tuomainen kertoo.

Antti Tuomainen

Prosessi lähti käyntiin viime kesän lopulla, kun David Hackston sai Jäniskertoimen englanninnoksen valmiiksi. Tuomaisen agentti luki käsikirjoituksen, ja kertoi tietävänsä pari tahoa, joille esitellä kirjan.

Kului kuukausi, ja agentti soitti uudestaan. Hän oli löytänyt kaksi kirjasta innostunutta tahoa. Ne olivat Amazon Studios ja näyttelijä Steve Carell.

”Agentti kysyi, että miltä kuulostaa. Minä olin vain hiljaa. Agentti tiedusteli, onko kaikki hyvin ja tiedänkö kuka Carell on. Sain lopulta vastattua, että tiedän kyllä”, Tuomainen kertaa.

Carell tunnetaan lukuisista Hollywood-elokuvista, kuten Irresistible, The Big Short, Evan taivaanlahja, Little Miss Sunshine, 40v. ja neitsyt ja Bruce – taivaanlahja sekä tv-sarjasta Konttori. Lisäksi Carellin ääntä kuullaan useissa suosituissa lastenelokuvissa, kuten Itse ilkimys 1–3, Kätyrit ja Yli laidan. Carell on ollut ehdolla sekä Oscar- että Golden Globe -palkinnon saajaksi.

”Jos unelmissani olisin saanut sanoa, että kenet haluaisin näyttelemään Henriä, niin olisin sanonut että Steve Carell. En olisi voinut kuvitellakaan, että näin tapahtuu.”

Jäniskerroin on vakuutusmatemaatikko Henri Koskisesta kertovan trilogian ensimmäinen osa. Trilogian romaanioikeudet on myyty jo 15 maahan.

Koskinen on mies, joka rakastaa järkeä ja järjestystä. Siksi hän joutuu jatkuvasti kahnauksiin maailman kanssa, joka on kaoottinen ja ennakoimaton, Tuomainen selittää.

Ensimmäisessä osassa Koskinen perii veljensä seikkailupuiston omalaatuisine työntekijöineen ja yllättävine talousvaikeuksineen. Lisäksi Koskinen tutustuu Lauraan, taiteilijaan jolla on menneisyys.

Koskinen on aina tiennyt, miten elämässä pitää toimia, koska hän on laskenut kaiken desimaalin tarkkuudella. Kun rikolliset ryhtyvät perimään saataviaan ja suhde Lauraan syventyy, joutuu Henri keskelle tilanteita ja tuntemuksia, joissa ei näyttäisi olevan juurikaan järkeä.

Tuomaisen teoksia on julkaistu yli 30 maassa. Hänen jännityskirjansa tunnetaan erityisesti mustasta huumoristaan ja ihmissuhdepainotuksistaan. Vuonna 2019 brittilehti The Times nimesi Tuomaisen Euroopan hauskimmaksi kirjailijaksi.

Tuomainen ei ole huolissaan siitä, kuinka hänen kirjansa kääntyy elokuvaksi. Kyse on kahdesta eri kerronnan muodosta.

”Jos niin onnellisesti käy, että maaliin päästään, niin lopputulos näyttää ja kuulostaa joka tapauksessa aivan erilaiselta kuin mitä minä olen mielessäni nähnyt”, Tuomainen sanoo.

Tuomainen kertoo kirjailija James M. Cainista, jonka kirjoista on tehty lukuisia elokuvasovituksia. Kun Cainilta kysyttiin, mitä Hollywood on tehnyt hänen kirjoilleen, oli vastaus Tuomaisen mielestä varsin hyvä.

”Cain vastasi, että ei Hollywood ole tehnyt niille mitään, tuolla ne ovat hyllyssä. Kirja ja elokuva ovat eri asiat.”

Trilogian toinen osa Hirvikaava julkaistaan elokuussa.

Kyse on ensimmäisestä trilogiasta, jonka Tuomainen on kirjoittanut. Kirjailijan mukaan matematiikkaa ja rationaalisuutta rakastavan päähenkilö Henri Koskisen tapa katsoa maailmaa sai hänet jatkamaan tarinaa eteenpäin.

”Yleensä kirjan loppupuolta kirjoittaessani alan nähdä horisontissa siintävän uuden maailman, joka on jotain aivan muuta kuin mitä sillä hetkellä teen”, Tuomainen kertoo.

”Jäniskertoimen lopussa tajusin, että hetkinen, en halua jättää tätä vielä tähän.”

Tuomainen ei ole vielä ryhtynyt kirjoittamaan trilogian viimeistä osaa.

Suomessa kuvataan tällä hetkellä Tuomaisen kirjaan Mies joka kuoli perustuvaa tv-sarjaa. Pääosaa näyttelee Jussi Vatanen. Sarja tulee katsottavaksi Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalveluun syksyllä 2022.

Trillerissä haminalainen sieniyrittäjä saa tietää kuolevansa hitaasti myrkytykseen. Viimeisenä tekonaan hän ryhtyy selvittämään, kuka hänet oikein haluaa hengiltä.

Kirjailija itse on sarjasta kovin otettu.

”Se on suuri ilon ja kiitollisuuden aihe tänä kesänä.”

Tuomainen osallistuu sarjan kuvauksiin tällä viikolla Haminassa.

”Olen pienessä cameoroolissa kahvilan asiakkaana. Siinä liikutaan minun näyttelijäntaitojeni ylärajoilla”, Tuomainen vitsailee.