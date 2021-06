”Paskan puhuminen on raskasta”, huokaisee suoramyyjä Kimmo Pölynimurikauppiaat-dokumentissa.

Dokumentista tulee harvoin kulttielokuvaa, mutta John Websterin Pölynimurikauppiailla (1993) on vähän samanlainen asema kuin Matti Ijäksen Katsastuksella (1988). Molemmat ovat tragikomedioita.

Pölynimurikauppiaat osui aika tarkkaan 1990-luvun alun laman syvimpiin syövereihin. Markka devalvoitiin sen kuvausten aikana.

Työttömien laajoihin joukkoihin oli joutunut myös autonasentaja Kimmo, joka lähtee kokeilemaan ovelta ovelle -myyntiä, kun ei muutakaan työtä saa. Webster seuraa häntä lyhyessä perehdytysvaiheessa ja ensiaskelilla soittelemassa ovikelloja.

Nopeasti käy selväksi, ettei imureiden myyminen ole helppoa. Kun ovi toisensa jälkeen vedetään kiinni nenän edessä, epätoivoinen Kimmo toteaa eräässä rappukäytävässä, että paskan puhuminen on raskasta.

Kokeneilta myynti sujuu. Kimmon rinnalla seurataan kahta tehomyyjää, sitkeää Kristiinaa ja supliikkityyppi Hemppaa.

Esitys on avain. Jos Kimmon räpiköinti on kuin harrastajateatterin karsinnoista, niin Kristiinan ja Hempan suoritukset ovat silkkaa Kansallisteatteria. Molemmilla on selkeä oma tyylinsä. Ainakin Kristiina on suorituksistaan ylpeä ja esittelee palkintopokaalejaan.

Kimmo ryhtyy suoramyyjäksi laman uhrina, mutta laman seurauksia päästään katsomaan myös asiakkaiden luona. Kun myyjät kysyvät, mihin muuhun imurin pientä kuukausittaista osamaksuerää tarvittaisiin, vakava vastaus on aika usein ruoka.

Pölynimurikauppiaissa toteutuukin yksi henkilövetoisen dokumenttielokuvan ikuisista pienistä ihmeistä: ihmiset päästävät tekijät ja kameran lähelleen näyttämään elämänsä arkojakin asioita. Tässä siitä ansaitsevat arvostusta sekä myyjät että asiakkaat.

Webster (s. 1967) on tehnyt uransa parhaat dokumentit juuri henkilövetoisina. Myös Tissit ja tango (1994) kuvasi lamaa, virolaisten stripparien kautta. Sen edestään löytää (2005) taas seurasi poliisien arkea Salossa.

Kaikissa kolmessa Webster kuvaa ihmisiä, joista melkein kaikilla on vahvoja ennakkokäsityksiä mutta onnistuu tekemään heistä inhimillisiä.

Onkohan niin, että suoramyynti kohdistetaan etenkin pienituloisille ja köyhille? Ainakaan alan mielikuvissa tai Websterin dokumentissa ei käydä äveriäissä kodeissa.

Ehkäpä varakkaat käyvät ostamassa imurinsa merkkiliikkeistä. Tai sitten vähävaraiset ovat alttiimpia paskan puhumiselle.

Nykyään verkkokauppa on syönyt suuren osan suoramyynnistä, ja se kutistuu jatkuvasti. Silti alan kattojärjestö World Federation of Direct Selling Association arvioi, että vuonna 2018 sen arvo oli Suomessa 151 miljoonaa euroa.

Pölynimurikauppiaat, TV1 klo 22.01 ja Areena.