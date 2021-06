Maalaistyttö ja kaupunkilaispoika vaihtavat kehoja Makoto Shinkain romanttisessa menestyselokuvassa Your Name

Makoto Shinkain ohjauksen kaiho vetosi maailmanlaajuisesti.

Komeetta luo taianomaisen yhteyden Takin ja Mitsuhan välille. Taivas sai runsaasti tilaa myös Makoto Shinkain seuraavassa elokuvassa Weathering with You (2019).

Animaatio

Your Name ★★★

Kimi no na wa, Japani 2016

Teema klo 22.15 ja Areena (K7)

Makoto Shinkaita (s. 1973) on sanottu uudeksi Hayao Miyazakiksi (s. 1941), eikä perusteetta. Molemmat käsikirjoittaja-ohjaajat luovat tunteikkaita, yliluonnollisia animemaailmoja, joissa luonto on lähellä.

Menestyskin on noussut samalle tasolle: Miyazakin Henkien kätkemään (2001) myytiin maailmanlaajuisesti 45,6 miljoonaa pääsylippua ja Shinkain Your Nameen (2016) 44,3 miljoonaa.

Toisin kuin Miyazaki, Shinkai ei kaihda tietokoneiden käyttöä, mutta animejälki on silti orgaanisen oloista. Vanhaa mestaria yksipuolisemmin hän pohjaa tarinansa lähes aina pojan ja tytön väliseen rakkauteen.

Pieneen kotipitäjäänsä kyllästynyt Mitsuha (äänenä Mone Kamishiraishi) toivoo šintolaisseremoniassa esiinnyttyään, että voisi olla poika Tokiossa. Näin myös käy. Tiettyinä päivinä Mitsuha ja tokiolainen Taki (Ryûnosuke Kamiki) siirtyvät toistensa kehoihin. He keksivät alkaa kirjoittaa viestejä toisilleen.

Tapahtumiin liittyy 1200 vuoden välein Maan läheisyyteen saapuva komeetta, joka tuntuu alitajuiselta kaiulta Japania oikeasti kohdanneista ydinase- ja ydinenergiatuhoista. Ihmiskohtaloiden ja aikojen risteämistä symboloi Mitsuhan ja hänen isoäitinsä kutoma perinnenauha.

Vaikka onnistuneitakin käänteitä nähdään, vähän liian monisäikeiseksi juoni käy, jotta elokuva pitäisi pauloissaan alusta loppuun.

Your Name on ymmärrettävästi viehättänyt transsukupuolisia katsojia, mutta Shinkain mukaan hän ei ajatellut juonikuviotaan näin. Vartalonvaihto on kuulemma lainaa 1980-luvun japanilaiskomediasta.