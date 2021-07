Emma haki esiintyjiä harjoittelupaikkoihin, jotka eivät esiintyjien mielestä sellaisia olleet.

Emman White Exhibition keskiössä on 300-tuntiseksi suunniteltu performanssi. Esiintyjiksi valittiin keväällä Johan Högsten, Jose Lumbreras Teijeiro, Pinja Pieski ja Selma Reynisdóttir. Tuottajaharjoittelina on toiminut Wilhelmina Ojanen.

Espoon modernin taiteen museossa Emmassa avautui kesäkuun alussa Sofie Hesselholdtin ja Vibeke Mejlvangin The White Exhibition, Valkoinen näyttely.

Näyttely pohtii valkoisen värin merkityksiä, valtarakenteita ja mielikuvia, kaikkea, ”mikä liittyy tähän äärimmäisyyksien epäväriin”. Hyvin poliittinen näyttely, siis.

Näyttely on visuaalista taidetta, mutta pääosassa on yhteensä 300-tuntiseksi suunniteltu performanssi, jota esitetään säännöllisesti koko näyttelyn ajan, kolme kuukautta tiistaista sunnuntaihin.

Kerrallaan kaksi nuorta esiintyjää tekee 35 minuutin esityksen, joka toistetaan päivän aikana kuusi kertaa. Kahden esityksen jälkeen on kymmenen minuutin tauko, jolloin esiintyjät ehtivät käydä vessassa ja juoda vähän vettä. Kolme kertaa toistettuna aikaa menee siis neljä tuntia.

Yhteensä esiintyjiä on ollut neljä.

Tiistain 29. kesäkuuta esitykset kuitenkin peruttiin. Sen jälkeen performanssien esitysajat supistuivat 2,5 tuntiin. Mitä tapahtui?

Taustalla on riita esiintyjien palkasta ja siitä, miltä ajalta palkkaa pitää maksaa.

Juhannuksen jälkeen esiintyjäryhmästä Emmassa on jäljellä enää yksi jäsen.

Keväällä tanssitaiteen maisteriksi valmistunut Selma Reynisdóttir kertoo, että kaikki neljä tanssijaa ja esiintyjää, Pinja Pieski, Johan Högsten, Jose Lumbreras Teijeiro ja Reynisdóttir, lähtivät mukaan projektiin sen jälkeen, kun Emma lähetti tammikuun lopulla Teatterikorkeakoulun opiskelijoille rekrytointi-ilmoituksen palkallisista harjoittelijoiden paikoista Hesselholdt & Mejlvangin näyttelyyn.

Sofie Hesselholdt ja Vibeke Mejlvang.

Huhtikuussa näyttelyn artistit antoivat esiintyjäryhmälle ”hyvin lyhyen presentaation työn luonteesta”, Reynisdóttir kertoo. Artistien mukaan esiintyjät joutuivat improvisoimaan aika paljon. Samalla kerrottiin muista työehdoista ja palkasta: 13 euroa tunnissa.

”Meille maksettaisiin neljän tunnin esityksestä ja 15 lisäminuutista, eli jokainen saa 15 minuuttia aikaa leimata itsensä sisään ja laittaa asut päälle”, Reynisdóttir sanoo.

Reynisdóttirille tämä kertoi jo paljon siitä, kuinka vähän Emma ymmärtää esittäviä taiteita. Reynisdóttir lähetti Emmassa asiasta vastaaville sähköpostin niin improvisoinnin määrästä, palkasta kuin työajan pituudestakin. Pieski, Högsten ja Reynisdóttir pyysivät, että palkkaa maksettaisiin yhteensä viideltä tunnilta.

Näyttelyn taiteilijat Sofie Hesselholdt ja Vibeke Mejlvang vastasivat, että he luovat koreografian eikä tanssijoiden ole tarkoitus luoda omiaan. Emman amanuenssi Ingrid Orman puolestaan vastasi, että Emma voi maksaa 4 tunnista ja 45 minuutista. Samalla Orman antoi tiedoksi, että yleisö saa myös kuvata ja videoida esityksiä.

”Tämän jälkeen saimme sopimukset allekirjoitettavaksi, mutta niissä ei ollut mitään mainintaa työmme luonteesta eikä niissä pyydetä lupaa olla käytännössä ilmaista promomateriaalia museolle”, Reynisdóttir kertoo.

Ei niissä toisaalta voinutkaan olla: Emma käyttää museoalan yleistä työehtosopimusta.

Kaikki muut allekirjoittivat sopimuksen, mutta Reynisdóttir ei, koska onlinesopimuksen allekirjoittamisessa oli jokin ongelma.

Toukokuussa järjestettiin kolmepäiväiset harjoitukset, jossa ryhmä tapasi artistit ensimmäistä kertaa.

Tällöin kävi Reynisdóttirin mukaan selväksi, että kyse ei ole harjoittelusta. Jos olisi, paikalla olisi mentori, joka osaisi muun muassa kertoa lämmittelyn tärkeydestä.

Myös Pieski on sitä mieltä, ettei kyse ollut harjoittelusta.

Emma oli aiemmin luvannut, että esiintyjät mainitaan museon omissa materiaaleissa ja verkkosivuilla, mutta viikko näyttelyn alun jälkeen Pinja Pieski huomasi, ettei nimiä ollut esillä missään verkkosivuilla, ei kuvissa, ei videossa. Vasta kun asiasta huomautettiin, Emma lisäsi nimet verkkosivuille.

Tässä kohtaa Reynisdóttir tarkisti Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitolta (Teme), millaista palkkaa vierailevalle tanssijalle pitäisi maksaa. Näytöskohtaista palkkaa pitäisi maksaa 180 euroa a-tehtävästä, jollaisia Emman performanssit varsin selvästi olivat.

”Teimme käytännössä kolme täysimittaista näytöstä päivässä.”

Palkkaa kertyi vähän päälle 60 euroa päivässä.

Reynisdóttir nosti asian esille, mutta Emman vastaus oli, että sopimus on sama kaikille museon työntekijöille.

Tämän jälkeen Reynisdóttir otti yhteyttä Temeen.

Temen työehtoasiantuntija Anne Saveljeff kertoo, että Reynisdóttir koki, ettei hän pysty neuvottelemaan asiallisesti työehdoistaan ja tarvitsi apua.

”Emmaa ei tietenkään museona mitenkään sido teatterialan työehtosopimus, mutta siellä on kuitenkin nähtävissä vakiintuneet tanssijoiden palkkatasot ja muut työehdot. Esittävälle taiteilijalle sopii kovin huonosti museovalvojia ja muuta museon henkilökuntaa koskeva työehtosopimus”, Saveljeff sanoo.

”Tästä koetin Emman väen kanssa keskustella mutta vastaukset olivat todella ärhäköitä.”

Saveljeff muistuttaa, että työntekijän pitää aina voida keskustella työehdoistaan asiallisesti ja työnantajan täytyy pystyä perustelemaan kantansa ja osallistumaan keskusteluun.

”Sanelupolitiikkaa ei voi harjoittaa, etenkään tänä aikana kun ihmiset on valveutuneita ja hyvin tiedostavia.”

Esitysryhmä pyysi museon väen kanssa tapaamista ja se järjestyi 23. kesäkuuta. He halusivat Temen edustajan eli Saveljeffin paikalle, mutta Emma sanoi, että tämä ei käy eikä asia ole neuvoteltavissa.

”Tapaaminen oli täysi katastrofi”, Reynisdóttir sanoo.

Reynisdóttir ja Pieski kertovat Emman museonjohtajan Pilvi Kalhaman sanoneen, että he haluavat korjata Temen levittämiä ”valheita ja väärinkäsityksiä”.

”Meidän työtä ei lainkaan ymmärretty. Olisi helpottanut asiaa hirveästi, jos Temen edustaja olisi ollut paikalla”, Pieski sanoo.

Ryhmä kertoi, että he haluavat reilun korvauksen työstään ja että jos he suostuvat museoalan työehtoihin, heille pitäisi maksaa kokonaisen työpäivän mukaan. Joko niin tai sitten he tekevät vain yhden esityksen päivässä lämmittelyineen samalla palkalla.

Sekä Reynisdóttirin että Pieskin mukaan ryhmän ehdotukselle pyöriteltiin silmiä.

”Meidän työtämme ja meidän työmme vaativuutta ei lainkaan ymmärretty. Meitä ei nähty taiteilijoina, meitä ei arvostettu ja meidän päälle puhuttiin. Se äityi aika nopeasti epäasialliseksi”, Pieski sanoo.

Myös esiintyjänä ollut Johan Högsten on vahvasti samaa mieltä Pieskin ja Reynisdóttirin kanssa.

Sekä Pieskin että Reynisdóttirin mukaan museo perusteli kantaansa niin, että performanssiin ei alun perinkään haettu ammattitaitoa, vaan jotakuinkin kuka tahansa voisi tehdä performanssin.

”Kuitenkin sitten haetaan Taideyliopiston opiskelijoita. Tosi ristiriitaista.”

Pieski kertoo, ettei ole ”pitkään aikaan joutunut selittämään niin juurta jaksain”, millaista työtä tekee. Reynisdóttirin mukaan heihin viitattiin ”elävinä veistoksina”.

Lopulta museo esitti, että ryhmä tekisi neljä esitystä päivässä ja saisi siitä saman korvauksen kuin kuudesta esityksestä. Sekä Reynisdóttir että Pieski kieltäytyivät.

Reynisdóttiria pyydettiin allekirjoittamaan työsopimus tapaamisessa, mutta kun Reynisdóttir kieltäytyi, Kalhama poistui paikalta ja lähetti tuntia myöhemmin sähköpostin, jossa Reynisdóttir sai potkut.

Myös Pieski ja Högsten lopettivat tapaamisen jälkeen.

Temen Saveljeff pitää Emman toimintaa kokonaisuutena ”hämmentävän erikoisena”, kun kyseessä on merkittävä museo.

”On hienoa, että museot yhä enemmän käyttävät vaikka visualisteja ja lavastussuunnittelijoita näyttelyiden suunnittelemisessa, ja tässä näyttelyssä on osana tanssitaiteilijoita, että tehdään yhteistyötä eli taiderajojen. Mutta samalla pitää olla tietoinen, että eri taidelajeilla on erilaiset lainalaisuudet siitä, miten sitä työtä tehdään.”

Näin museonjohtaja Pilvi Kalhama vastaa:

Haitte ihmisiä harjoittelupaikkoihin, mutta ryhmän jäsenten mielestä kyseessä ei millään tavalla ole harjoittelu. Mitä vastaatte?

”Taiteilijaduo on ollut sitä mieltä, että performatiivisiin osuuksiin voidaan hakea ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita performatiivisesta taiteesta tai tämän kaltaisesta esityksestä.”

”Me ajattelimme, että voisimme tarjota kesätyötä alan opiskelijoille. Taiteilijat hyväksyivät ajatuksen ja pitivät sitä hyvänä. Olimme Taideyliopistoon yhteydessä ja suuntasimme hakua esiintyvän alan opiskelijoille.”

”Emmasta käsin olemme olleet hyvin dialogisia. Olemme kuunnelleet heitä ja monilla helpotuksilla ja palkassa vastaantulolla huomioineet sitä, mitä he ovat kertoneet.”

”Nähdäkseni heidän mielestään tämä on heidän performanssinsa. Tämä menee semantiikkaan, kun puhutaan kokeellisista taidemuodoista mutta oleellista on muistaa, että installaatio on auki myös ilman että mitään esitystä on käynnissä. Esitys on osa sitä. On teos, jossa on performatiivisia osuuksia. Tanssijat eivät ole tehneet omaa teostaan.”

”Emme ole ostaneet heiltä taideteosta, silloin puhuttaisiin ihan erilaisesta tilanteesta. Tätä yritimme heille selventää."

Ryhmän jäsenet sanovat, että he ovat selvästi näyttelyn fokus. He sanovat, että esittelytekstissä puhutaan pitkästä performanssista ja että he esiintyvät trailerissakin. Miten museoalan työehtosopimus sopii esittäville taiteilijoille, joiden työn lainalaisuudet ovat aivan erilaiset kuin esimerkiksi museovalvojan tai museokaupan työntekijän?

”He vetoavat valmistuneiden maisterin koulutuksen saaneiden tanssitaiteilijoiden esiintyjäkorvauspalkkioihin. Me muodostimme työsuhteisen sopimuksen, joka menee jopa yli teatterialan harjoittelupalkan ja yli Emman harjoittelupalkan.”

”Korostan vielä, että olemme tulleet neljä kertaa työehdoissa vastaan ja esiintymisten määrää on vähennetty. Asiaa on iteroitu huomattavasti alkuvaiheen jälkeen.”

”Esitysten määrä on ollut hyvin haastava ja niitä on ollut liikaa. Niitä on nyt vähennetty. Työsuhdenäkökulmasta on siis pyritty löytämään kompromisseja, ja palkkaa on hilattu ylöspäin ja haluttu tuoda lähemmäksi esiintymiskorvausta. Sopimuksen mukaisesti palkkaus koskee myös esiintymisten väliaikoja, kuten lämmittelyä ja taukoja, viikonloppulisät ja lomakorvaukset mukaan lukien.”

”Tällaiseen neuvottelutilanteeseen en ole yhdeksän vuoden aikana koskaan törmännyt, vaikka teemme freelancereiden ja muiden kanssa koko ajan produktioita. Aina aiemmin on löytynyt halukkuutta neuvotella molemmille osapuolille sopiva ratkaisu.”

Ryhmän jäsenten mielestä heidän ammattitaitoaan ei ole lainkaan ymmärretty, eivätkä he ole pitkään aikaan joutunut niin juurta jaksain selittämään, millaista työtä tekevät.

”Ymmärrän että voi tuntua ikävältä, kun jouduin korostamaan lähtötilannetta eli taiteilijoiden näkemystä, että tanssijoiden pätevyyttä ei tarvittu tähän teokseen.”

”Toimme neuvottelussa esiin, että ehdottomasti teillä on alan taitoja ja olette vaikuttaneet teoksen muotoutumiseen. Mutta oli kyllä pakko korostaa sitä, mistä lähdettiin liikkeelle.”

”Missään tapauksessa ei ole kyse siitä, että ei arvostettaisi esiintyjiä ja heidän panostaan. Emme ole missään kohdassa kyseenalaistaneet, että teos on fyysisesti vaativa, näin todella on. Sillä perusteella näitä vastaantuloja olemme tehneet.”

Temen mukaan työntekijän pitää voida keskustella työehdoistaan asiallisesti ja sanelupolitiikkaa ei voi harjoittaa. Mitä vastaatte?

”Juuri näin. Vaikka meillä oli sopimus, tulimme vastaan. Mutta emme me voi lähteä keskustelemaan jokaisen eri alan liiton kanssa, koska museo on moniammatillinen kokonaisuus. Kerroimme, että Emmalla on luottamusmies, joka huolehtii työntekijöiden oikeuksista kiistoissa työnantajan kanssa.”

”He sanovat, että ’on estetty liiton edustajaa tulemasta’. Näin on käynyt, mutta liitto on väärä. Emme voi ottaa mitä tahansa liittoja pöytään mukaan. Keskustellaan sen työehtosopimuksen mukaan, missä ollaan.”

”Pidän ammattitaidottomana Temen henkilön toimintaa, koska hän olisi voinut ohjata luottamusmiehen pakeille. Me olemme sanoneet, että ei ulkopuolisia ihmisiä voida ottaa neuvotteluun mukaan, mutta luottamusmieheen voi aina olla yhteydessä. Eivät olleet.”

”Olen tosi surullinen heidän puolestaan, jotka lähtivät takavasemmalle ja menettivät kokemuksen. Vielä surullisempi olen niiden puolesta, jotka eivät tulleet valituiksi, opiskelukaverit veivät ne kesätyöpaikat ja nyt kävi sitten näin. Mielestäni ihan turhaan.”