Jussi Ahlroth:

Rick and Morty, HBO Nordic ja Netflix

Rick and Morty on friikeintä scifiä, mitä televisiossa on nähty. Animaatio kertoo kohtuullisen hullusta tiedemiehestä Rick Sanchezista, joka on räävitön ja moraalisesti kyseenalainen juoppo. Hän raahaa teini-ikäisen, jatkuvasti hysterian partaalla olevan pojanpoikansa Morty Smithin seikkailuihin ympäri universumia ja toisia ulottuvuuksia. Muu perhe koittaa kestää mukana. Kaiken sekoilun alla on todella hyvää käsikirjoittamista. Juonen mutkien päälle keksitään aina lisäkierteitä ja tasoja. Välillä mennään huonon maun puolelle, mutta kaiken sekopäisyytensä keskellä sarjalla on aito ja hauska sydän.