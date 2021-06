Koronapandemia varjosti tämänvuotisen teemakuukauden toteuttamista.

Lattareista lakeuksille -ohjelmassa tavataan Suomessa asuvia ihmisiä, joilla on vahva suhde Latinalaiseen Amerikkaan. Charlotta Hagforsin ja Jalmari Laineen toimittamaa ohjelmaa esitetään Radio 1:ssä lauantaisin klo 12.30 sekä Yle Areenassa.

Heinäkuussa kulttuurikanava Yle Radio 1 suuntaa katseensa Latinalaiseen Amerikkaan. Kyseessä on jo 17. heinäkuu, jonka kanava omistaa teemalle, joka läpäisee koko ohjelmatarjonnan.

Minna Lindgren lanseerasi perinteen vuonna 2005, jolloin kanavalla muisteltiin Neuvostoliittoa Punaisessa heinäkuussa. Yle Radio 1:n johtoon viime vuonna noussut ohjelmapäällikkö Anna Simojoki on jo neljäs kanavajohtaja, joka jatkaa teemakuukausien perinnettä.

”Kaikki ohjelmantekijät kutsutaan mukaan, mutta osallistuminen on vapaaehtoista. Tämä on osoittautunut toimivaksi.”

Myös kanavan kuulijat ovat ottaneet teemat omakseen. ”Nykyään yleisö kyselee teemoista jo etukäteen.”

Simojoki on ollut mukana suunnittelemassa teemoja kymmenen vuoden ajan. Mukana on myös heinäkuita, jotka eivät ole ihan lähteneet lentoon. Niistä on yritetty ottaa opiksi.

Heinäkuussa 2020 Yle Radio 1 suuntasi Afrikkaan. Muutenkin teemoissa on viime vuosina keskitytty eri maailmankolkkiin.

”Pitää löytää teema, joka toimii kaikkialla musiikkiohjelmista aamuhartauksiin. Maantiede ja aikakaudet toimivat tässä hyvin”, Simojoki linjaa.

Yleisradio kirkastaa parhaillaan radiokanaviensa profiileja. Pari vuotta sitten Yle Radio 1:tä ryhdyttiin brändäämään ”maailmankansalaisen kanavaksi”. Tätä korostetaan nyt entistäkin enemmän.

”Ikkunat auki koko maailmaan – rajat ovat poliittisia!” ohjelmapäällikkö Simojoki sanoo.

Teemakuukausi on viime vuosien tapaan laaja. Mukana on musiikkia, kirjallisuutta, jalkapalloa ja taloutta. Tutuiksi tulevat niin intiaanikielet, vapautuksen teologia kuin Mont Peléen tulivuorikin.

Ohjelmat ovat enimmäkseen uusia, mutta mukana on myös joitain uusintoja vuosien takaa. Niiden helmi on Erkki Toivasen Latinalaisen Amerikan musiikin alkujuuret -sarja vuodelta 1999.

Kaiken yllä on kuitenkin koronaviruksen pitkä varjo.

”Etelä-Amerikassa koronatilanne on ollut erityisen huono, joten emme voineet lähettää ketään esimerkiksi Brasiliaan”, Anna Simojoki pahoittelee.

Tämä on johtanut siihen, että valtaosa sisällöistä on tehty studiossa. Lisäksi huomattava osa haastateltavista on suomalaisia.

Sivistys siis kyllä kasvaa, mutta Latinalainen Amerikka – niin äänimaisemina kuin ihmisinäkin – ei kuulu teemakuukaudessa läheskään niin paljon kuin parhaimmillaan voisi.

Latinalaisen Amerikan heinäkuu, Radio 1 ja Areena koko heinäkuun ajan.