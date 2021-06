Eniten esityskorvauksia keräsivät Arttu Wiskari ja Jean Sibelius.

Artistinimellä Behm esiintyvän Rita Behmin säveltämä ja sanoittama sekä Sakari Aallon ja Kalle Mäkipellon sovittama Hei rakas oli vuoden 2020 soitetuin kotimainen kappale, kertoo Teoston tiedote. Kappaletta esitettiin radiossa, tv:ssä ja keikoilla noin 10 200 kertaa.

Behmin Draaman kaari viehättää (Warner Music Finland) oli vuoden 2020 myydyin albumi. Hei rakas syntyi vedonlyönnin seurauksena. Behm löi ystävänsä ja tuottajansa Keko Salatan eli Sakari Aallon kanssa vetoa siitä, kumpi tekee paremman rakkauslaulun.

Behmin debyyttisingle oli kärkikolmikossa myös suoratoistopalveluissa: Spotifyssa kolmantena ja Youtubessa toisena. Spotifyssa kuunnelluin oli Williamin esittämä Penelope, joka on kaikkien aikojen pisimpään Suomen Spotifyn kärjessä pysynyt kappale. Youtubessa ensimmäisellä sijalla oli Arttu Wiskarin esittämä Tässäkö tää oli?

Tässäkö tää oli? keräsi myös eniten esityskorvauksia Suomesta. Ulkomailta eniten korvauksia saaneen musiikin listaa hallitsi jälleen kerran Jean Sibelius, jonka säveltämiä teoksia on kymmenen kärjessä kahdeksan. Uutena kärkijoukkoon kohosi Miley Cyrusin esittämä Mother’s Daughter -kappale, jonka kansainväliseen tekijätiimiin lukeutuu Alma.

Suomalaiset kuuntelevat suomalaista musiikkia varsin paljon. Kotimaisuus pitää pintansa erityisesti elävän musiikin parissa ja Ylen radiokanavilla, joilla kotimaisuusaste nousi 47,8 prosenttiin.

Kaupallisten radioiden puolella kotimaisuusaste sen sijaan laski 30 prosenttiin ja kärkeen nousivat The Weekndin Blinding Lights, Ava Maxin Kings and Queens sekä Nean Some Say.

Koronapandemian aiheuttamat rajoitustoimet vaikuttivat selvästi vuoden 2020 musiikin esityskertoihin ja samalla tekijänoikeuskorvauksiin. Korvaukset konserttialueelta putosivatkin noin 84 prosenttia.

