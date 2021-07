Suomidiskohahmon tulevan albumin maistiaiset lupasivat hyvää ensimmäisellä Helsingin-keikalla lähes vuoteen.

”Hyvää Pride-viikkoa! Nyt bailataan! Rakkaus on ihmisoikeus”, Erika Vikman julisti konserttiyleisölle.

Pop. Erika Vikman Allas Sea Poolilla perjantaina.

Muodonmuutoksen tangokuningattaresta iskelmällisen suomidiskon tähdeksi tehneen Erika Vikmanin on voinut mieltää kansanomaisuudesta huolimatta LGBT+-yleisön suosikiksi.

Suomipopin julkkishahmon paluu Helsingin konserttilavoille lähes vuoden tauon jälkeen juuri Pride-perjantaina oli kieltämättä nappiajoitus.

Vikman esiintyi edellisen kerran Helsingissä Syntisten pöytä -singlen julkistuksen yhteydessä Hercules-homoyökerhossa viime vuoden elokuussa. Sen jälkeen on ilmestynyt kaksi uutta kappaletta. Lisää uutta musiikkia on luvassa kesän lopulla. Myös albumi on tulossa.

Kun päheisiin aurinkolaseihin, kullanhohteiseen vyöhön ja cowgirl-housuihin pukeutunut Vikman nousi paahteisessa kesäillassa punaisilla höyhenillä vuoratulle korokkeelle, Pride-lipuin ja -viuhkoin varustautunut yleisö näytti ahmineen diskopopvaltiaan kädestä.

”Turha opettaa mua ristiin jalkojani laittaa. Synnyin syntiseksi, sori jos se sua haittaa”, Cicciolina-läpimurtohitin avaussäkeet saivat yleisön ulvomaan mukana.

Neljäntoista kappaleen show kasvoi sellaiseksi hulabalooksi, jollaista Altaalla on tuskin koettu tänä kesänä.

”Hyvää Pride-viikkoa! Nyt bailataan! Rakkaus on ihmisoikeus”, Vikman julisti villisti joranneelle tuhatpäiselle yleisölle ja kääriytyi myöhemmin sateenkaarilippuun.

Yllättävän anteliaaksi kasvanut ja komeasti mukaansa temmannut konsertti rakentui yhdistelmästä tuttuja hittejä, tulevan albumin julkaisemattomia kappaleita ja Vikmanin esikuvaksi laskettavan Kikan junttiklassikkoja. Niitä kuultiin peräti kolme: Sukkula Venukseen, Anna rakas raju hetki ja Huone 105.

Kattaus oli palkitseva ja samalla kiinnostava. Lupaavilta kuulostaneet tulevan albumin maistiaiset olisivat latistaneet humua ilman kierroksia lisänneen yhteislaulumaisia Kikka-lainoja.

Uuden tulemisen jälkeisiä julkaistuja kappaleita Vikmanilla ei nimittäin ole vielä konsertin tarpeiksi, laskutavasta riippuen vasta kolmesta kuuteen.

Julkaisemattomista lauluista välittyi hienoja sävelkulkuja ja uudenlaista rentoutta verrattuna lievän yliyrittämisen kangistamiin viimeisiin singleihin.

Lempeä Ei rakkaus kulu käyttämällä ja yksinäisyydestä kertova Amorin siivet -balladi paiskautuivat molemmat hienoina kertosäkeinä.

Edellisen rivit kuulostivat juuri niin liikuttavan kansanomaisilta kuin Arttu Wiskarin leimaaman Mökkitie-yhtiön pajalta voi odottaa: ”Ei rakkaus kulu tuhlaamalla, lauantaisin peiton alla, kaksin iltalenkillä.”

Työnimellä Pizza kulkevassa kappaleessa Vikman kertoi haluavansa aamuyöllä pizzaa ”nollakaksi”, koska ”nälkä tekee minut unettomaksi”.

Pyhä Erika soi helmeilevän synteettisenä ja keskitempoisena potentiaalisena radiolauluna: ”Ei musta maalata ikoneita eikä kirkkojen kattoihin freskoja. Ei mua saarnoissa siteerata, mutta luenpahan baarien vessoja”, laulun viesti kuului.

Jos Syntisten pöytä oli viime vuoden kotimainen bängeri, perjantaina hitti kuulosti vaisulta läpijuoksulta. Sovitus olisi kaivannut ruutia tai uutta kulmaa.

Sen sijaan singleinä keskinkertaisemmat Häpeä ja kesäkumibiisi Tääl on niin kuuma nappasivat mukaansa ilahduttavan raamikkaina ja vetävinä.

Illan teemakappale oli kuitenkin Cicciolina, joka kuultiin yhden hitin ihmeiltä lainattuun ja Vikmanin halpuutus-glam-tyyliin sopivasti kertauksena vielä konsertin päätteeksi.

Ei ole epäilystäkään, etteikö koettu show tanssittaisi erityisesti albumin myötä parin vuoden ajan pitkin hiihtokeskusareenoita ja laivojen yökerhoja.

Kiitettävän lennokkaasti synteettisiä ja perinteisiä yhtye-elementtejä varioinut bändi tarjosi Vikmanille alustan, jonka päälle ”Kaukajärven Britney” levitti pöyhkeän ja röyhkeän retropäivityksensä.

Vikmania voi helposti pitää läppänä, ja jos niin on, läppä oli onnistunut: riittävän pätevä laulaja, mainio esiintyjä, vetovoimainen hahmo, komea show.