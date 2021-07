Suomussalmen kesäteatterissa esitetty Taipaleenjoki toimi kuin alkusoittona ensi kesän uutuusteokselle, Raatteen tie -oopperalle.

Taipaleenjoki-ooppera Suomussalmen kesäteatterin näyttämöllä. Arvostelu lauantain 3.7. suoratoistolähetyksestä. Sävellys Ilkka Kuusisto, libretto Panu Rajala. Ohjaus Juulia Tapola, lavastus Jari Jalonen, puvustus Annukka Matilainen, musiikinjohto Tuomas Törmi. Suomussalmen ja Kajaanin lapsikuoro. Rooleissa Jaakko Kortekangas, Hedvig Paulig, Jyrki Anttila, Vikke Häkkinen, Jasper Leppänen, Jouni Kokora, Rolf Broman, Taika Tenhunen, Olivia Broman, Tuomas Miettola, Janne Sihvo, Johannes Pessi, Jere Hölttä, Hoppe Sinervä.

Vaikka oopperan katsominen striimauksena kotisohvalta on kätevää, se ei mitenkään korvaa ihanassa kesäsäässä ulkonäyttämöllä koettua live-esitystä: huomaamatta vaimenevaa puheensorinaa, orkesterin virityskakofoniaa ja kapellimestarille osoitettuja tervetuliaisaplodeja. Luonnonääniä, tuulta ja lintuja. Kihelmöivää odotusta ja pientä jännitystä.

Nämä normaaliolossa merkityksettömät oopperan aloittamiseen kuuluvat rituaalit ja taustaelementit Ilkka Kuusiston Taipaleenjoen alkaessa saivat aikaan suunnattoman kaipauksen kesäiseen, elävään ulkoilmaesitykseen: Savonlinnan Oopperajuhlille, Ilmajoen Musiikkijuhlille tai niille monille pikkunäyttämöille, joilla on viime vuosina tehty runsaasti vaikka minkälaista oopperaa.

Nyt oopperaa onneksi jo uskaltauduttiin tekemään, tällä kertaa Suomussalmen kesäteatterin lavalla.

Panu Rajalan librettoon sävelletty Taipaleenjoki sai kantaesityksensä jo vuonna 2010 Ilmajoen musiikkijuhlilla. Nyt sitä voi kutsua vaikka alkusoitoksi tulevaan. Ensi kesäksi Taipaleenjoen tuottanut OperArt on tilannut uuden oopperan, Raatteen tien, säveltäjä Uljas Pulkkisilta.

Taipaleenjoki-ooppera alkaa siitä, että talvisota on juuri päättynyt. Lavan reunassa kirjoittaa koneella Jussi-paitaan pukeutunut mies. Hän ottaa liuskan ja lukee. Teksti paljastuu runoksi ja mies runoilija Yrjö Jylhäksi (1903–56), Taipaleenjoen keskushenkilöksi. Jylhä toimi komppanianpäällikkönä Taipalen rintamalohkolla, jossa suomalaiset torjuivat Neuvostoliiton suurhyökkäyksen.

Taipaleenjoki ei ole perinteinen sotasankaritarina, vaan se kertoo herkästä, sodan rikkomasta miehestä, joka myöhemmin päätti elämänsä oman käden kautta. Ooppera näyttää myös vihollispuolen, tosin melko epäedullisessa valossa. Kun venäläissotilaat eivät uskalla lähteä rynnäkköön, majuri ampuu yhtä heistä selkään. Tämä majuri on armoton, toisin kuten suomalaiskollega rajan toisella puolella: hän ryntää sotilaidensa edellä etulinjaan.

Kuusiston ooppera etenee sujuvasti numerosta toiseen. Musiikki on säveltäjälle tyypillisesti helposti omaksuttavaa. Helppoutta tukevat lainaukset sota-ajan virsistä ja marssilauluista sekä viittaukset erilaisiin viihdemusiikin muotoihin. Talvimyrskyllä ja sodalla on omat, kuvailevat musiikkinsa. Tämän tyyppinen musiikki toimii mainiosti kansanoopperassa. Venäläissotilaille kirjoitettu Kalinka-renkutus olisi kuitenkin saanut jäädä kokonaan pois. Siinäpä vasta todellinen juopottelukohtauksen ennalta-arvattava klisee!

Ensimmäisen näytöksen rakenteellinen symmetria mahdollistaa ohjauksen sujuvuuden, ja ohjaaja Juulia Tapola saa pidettyä langat hyvin käsissään – toinen asia on kuitenkin se, että kokonaisuutena Taipaleenjoki on synkkä ooppera, eikä se muuksi muutu, vaikka sitä miten ohjaisi. Kansanoopperalle tyypillisiä, keventäviä ilakointikohtauksia ei mauttoman Kalinkan lisäksi nähdä, ja jopa joulu rintamalla on ankean painostava. Toinen näytös on rakenteellisesti ensimmäistä hapuilevampi, mikä heijastuu myös ohjaukseen. Erityisesti Jylhän vaimon kohtaukset ovat hahmottumattomia ja toistuvat samanlaisina molemmissa näytöksissä.

Jaakko Kortekangas tekee sekä laulullisesti että näyttämöllisesti erinomaisen roolisuorituksen raskasmielisenä luutnantti Jylhänä. Jyrki Anttila laulaa komeasti vastapuolen päällikkönä, joka hänkin oli sattumoisin taiteilija, neuvostorunoilija Jevgeni Dolmatovski (1915–1994). Näppärä dramaturginen idea oli laittaa nämä kaksi miestä laulamaan yhdessä parissakin duetossa. Hedvig Paulig esitti Jylhän Kirsti-vaimon roolin upeasti, mutta rooli itsessään oli sekava ja toisteinen. Esityksen koskettavimmasta hetkestä toisen näytöksen alussa vastasi orpotyttö Varpun roolin ihanasti laulanut, pikkuinen Olivia Broman.

Striimauksen välityksellä laulajien tekstistä sai juuri ja juuri selvää, mutta on vaikea sanoa, miten teksti hahmottui live-tilassa. Laulajat on joka tapauksessa vahvistettu, mikä on näissä oloissa oleellista. Tuomas Törmin johtama orkesteri tuki laulajien työskentelyä suurimmitta kommelluksitta.

Suomussalmen jälkeen produktio lähtee laajalle kiertueelle eri puolille Suomea. Se on hienoa, sillä katsomon innostus ja seisovat aplodit oopperan päätyttyä eivät välittyneet kotisohvalle. Nekin on koettava paikan päällä.

Taipaleenjoki-oopperan esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 10. heinäkuuta klo 23.59 saakka.