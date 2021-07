Smallville-sarjasta tunnettu Allison Mack kertoi oikeudessa olevansa pahoillaan toiminnastaan kulttimaisessa yhteisössä.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Allison Mack tuomittiin keskiviikkona kolmeksi vuodeksi vankeuteen osallisuudestaan Nxivm-yhteisössä, kertoo muun muassa The Guardian. Mackia syytettiin siitä, että hän manipuloi naisia ”seksiorjiksi” kulttimaisen yhteisön henkiselle johtajalle Keith Ranierelle.

Mack olisi voinut saada 14–17 vuoden vankeusrangaistuksen. Tuomiota todennäköisesti lyhensi se, että hän myönsi osallisuutensa yhteisön toimintaan ja teki yhteistyötä Keith Ranierea vastaan.

”Tein päätöksiä joita tulen katumaan ikuisesti”, Mack sanoi, ja kertoi tuomarille olevansa täynnä ”katumusta ja syyllisyyttä”.

Hän pyysi myös uhreilta anteeksi: ”Olen pahoillani, sydämeni ja sieluni syvyyksiä myöten.”

Lokakuussa 2020 Keith Raniere tuomittiin 120 vuoden vankeusrangaistukseen New Yorkissa Yhdysvalloissa muun muassa kiristyksestä, seksuaalisessa tarkoituksessa tehdystä ihmiskaupasta ja alaikäisen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Nxivm-yhteisö ehti toimia Albanyssa New Yorkissa lähes 20 vuotta. Se väitti edistävänsä henkistä kasvua ja naisten voimaannuttamista. Todellinen toiminta alkoi paljastua loppuvuonna 2017, kun The New York Times julkaisi jutun kultin entisistä jäsenistä.

Entiset jäsenet ovat kertoneet, että kultti alisti ja kiristi naisia, pakotti heidät seksiin Ranieren kanssa ja kidutti naisia, jotka eivät suostuneet seksiin. Syyttäjän mukaan jotkut naiset maksoivat tuhansia dollareita kursseista, joiden suorittaminen nosti heidät ylemmälle tasolle hierarkiassa, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Elokuussa 2020 HBO julkaisi Nxivmista kertovan yhdeksänosaisen dokumenttisarjan The Vow, jossa yhteisön jättäneet entiset keskushahmot kertovat kokemuksistaan.

Mack tuli tunnetuksi suositusta amerikkalaisesta Smallville-televisiosarjasta, jota esitettiin Suomessa MTV3-kanavalla. Nuoresta Teräsmiehestä kertonutta sarjaa tehtiin kymmenen tuotantokautta vuosina 2001–2011. Mack esitti sarjassa nuoren Clark Kentin ystävää.

