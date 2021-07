Suomen koronatilanne on heikentynyt, ja tulevana viikonloppuna järjestetään lisää festareita – Mikä on järjestäjän vastuu mahdollisista tartunnoista?

Lukuisia festivaaleja järjestävän Nelonen Media Liven markkinointipäällikkö Matti Markkola toteaa, että festivaalit on järjestetty ohjeistusten mukaisesti. Karsinamalleja tai negatiivisen testitodistuksen vaatimista ei lähdetä toteuttamaan, koska ne olisivat vastoin alan yhteisiä pelisääntöjä.

Koronavirustartuntojen määrä Suomessa on lähtenyt kasvuun. THL tiedotti torstaina, että viime viikolla uusia tartuntoja todettiin yhteensä lähes tuhat ja lähes puolet niistä on jäljitetty Pietarin jalkapallokisoista palanneiden kisaturistien tuomiksi.

Altistumisia on tapahtunut myös Himoksen juhannusfestivaaleilla, jotka olivat ensimmäiset isot festivaalit Suomessa sitten pandemian alun.

Ylen A-studiossa eilen haastateltu Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi sanoi, että tapahtumissa järjestäjä vastaa siitä, että tapahtuma on järjestetty alueen voimassaolevien määräysten mukaisesti, ja osallistujat siitä, että he näitä määräyksiä noudattavat. Isosomppi myös mainitsi, että on jokaisen kävijän omalla vastuulla, että tapahtumaan ei tulla oireisena.

On kuitenkin selvää, että festareilla turvavälit unohtuvat.

Himoksen juhannusfestarit järjestettiin määräysten mukaisesti. Se on herättänyt kysymyksen siitä, voiko suuria tapahtumia järjestää koronaturvallisesti lainkaan.

Nelonen Media Liven markkinointipäällikkö Matti Markkola, ensi viikonloppuna järjestätte Iskelmä-festivaalit Himoksella ja Porissa. Millä tavalla olette muuttaneet järjestelyjä Himos Juhannuksen jäljiltä?

”Palautteen ja omien kokemustemme perusteella olemme lisänneet henkilökuntaa sisääntuloportille Himoksella ruuhkien välttämiseksi, sitten levennämme paria kulkureittiä ja tehostamme turvaväleistä ja hygienia-asioista tiedottamista. Meidän päätehtävämme on tapahtuman järjestäjänä mahdollistaa turvallinen kulkeminen ja festarikokemuksesta nauttiminen, ja opastaa ja neuvoa siinä, miten se tehdään.”

”Iskelmä Pori järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Tapahtumapaikkana on Pori Jazzeista tuttu Kirjurinluoto. Se on valtava alue, joka varmasti mahdollistaa ne toimenpiteet, joita meiltä vaaditaan.”

”Sekä Himoksella että Porissa on 5 000 kävijää. Olemme viranomaisten kanssa laskeneet, että halutessaan ihmiset voivat tällä kävijämäärällä hengailla alueilla väljästi.”

Himoksen juhannusfestareilla ihmisiä näkyi pakkautuvan etenkin lavan eteen. Oletteko pohtineet ratkaisuja siihen, miten tätä voisi estää?

”Ymmärrettävistä syistä tämä asia on ihmetyttänyt ihmisiä. Viranomaiset eivät vaadi esimerkiksi yleisön lohkomisia ulkotapahtumissa, ja jos vaatisivat, emme pystyisi järjestämään tapahtumiamme. Keväällä alalla käytiin tietääkseni keskustelua viranomaisten kanssa myös lohkomallista, mutta päädyttiin siihen, ettei sitä toteuteta festareilla.”

”Emme missään tapauksessa kannusta ihmisiä hakeutumaan lavan eteen, mutta lopulta jokainen ihminen itse päättää, jos sinne haluaa mennä. Meillä ei ole viranomaisille kuuluvia oikeuksia hajottaa ihmisryhmiä, eikä poliisikaan niitä hajottaisi, sillä tapahtuma järjestetään perustason alueella missä minkäänlaisia rajoituksia ulkona tapahtuville kokoontumisille ei ole. Toki järjestyksenvalvojat puuttuvat asiaan, jos muita ihmisiä häiritsevää käytöstä ilmenee.”

”Me noudatamme vain ja ainoastaan yhteisiä pelisääntöjä, jotka pohjautuvat tartuntalakiin ja opetus- ja kulttuuriministeriön loppukeväästä julkaisemiin turvallisen tapahtuman ohjeisiin.”

Festarijärjestäjät ovat saaneet kritiikkiä tapahtumien järjestämisestä pandemia-aikana.

Somessa festivaalit ovat saaneet runsaasti myös negatiivista palautetta, festareiden järjestämistä on pidetty vastuuttomana. Miten vastaatte tähän kritiikkiin?

”Se on ymmärrettävää, koska muutos kevään aikana rajoitetusta elämästä vapaampaan on ollut nopea, mutta me emme tapahtumanjärjestäjänä ole tehneet mitään sellaista, mikä ei olisi viranomaisten sallimaa. Suomi on ollut pitkään ja on edelleenkin tartuntapiikistä huolimatta perustasolla, mikä on mahdollistanut sen, että yhteiskuntaa ei tarvitse enää rajoittaa ja viranomaiset ovat antaneet tapahtumille luvan.”

”Toisaalta koen myös, että tapahtumanjärjestäjänä meidän vastuuseen kuuluu järjestää tapahtumia. Tämä on asia, jota monet ihmiset ovat myös toivoneet.”

Tällä viikolla uutisoitiin, että Himos juhannuksen jokaisena päivänä on ollut riskinä altistua koronavirustaudille. Mikä on järjestäjän vastuu mahdollisista tartunnoista, joita festarilla on levinnyt?

”Tutkimme vielä, mitä siellä on tapahtunut ja autamme omalta osaltamme jäljityksestä vastaavaa Tampereen yliopistollista sairaalaa. Ainakin yksi ihminen on ollut mahdollinen tartuttaja, mutta kovinkaan montaa tapausta ei ole tullut tietoon. Tiedotimme asiasta välittömästi kanavissamme ja kehotimme vieraitamme hakeutumaan testeihin, jos on vähänkään oireita. Myös koko henkilökuntamme on testattu.”

”Meidän vastuuksi on määritelty se, että meidän täytyy sanoa ihmisille, että tapahtumaan ei saa tulla sairaana, karanteenissa tai jos epäilee oireita.”

”Maailmalla on malleja, joissa kävijöiltä on vaadittu rokotustodistus tai negatiivinen testitodistus. Suomessa viranomaiset eivät ole tätä ottaneet käyttöön. Siitä keskusteltiin viranomaisten ja tapahtuma-alan kesken keväällä, mutta siihen liittyi perustuslaillisia ongelmia. Se ei olisi yhdenvertaista kaikille kävijöille. Me emme voi itseksemme tehdä linjausta todistusten vaatimisesta, vaan toimimme yhteisten pelisääntöjen mukaan.”

”Toivomme, että ihmiset tulisivat festareille omissa kaveriporukoissa ja muodostaisivat omia festarikuplia. Lopulta emme voi myöskään vaikuttaa siihen, mitä ihmiset tekevät ennen tapahtumaa tai sen jälkeen esimerkiksi majoitustiloissa.”

Onko festareiden peruminen käynyt mielessä?

”Koko keväthän sitä pelättiin, eli mielessä se on ollut koko ajan. Kun tilanne alkoi vapun jälkeen parantua, siinä nousi sellainen optimismi, että kyllä me tänä kesänä pääsemme tapahtumiin. Me järjestimme kesän ensimmäisen tapahtuman, mutta pian kentälle tulee muitakin tapahtumatoimijoita. Heinäkuussa tapahtumia on pitkin Suomea. Toivotaan, että nekin toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaisesti ja että ihmiset toimisivat niissä vastuullisesti.”

”Seuraamme tilannetta. Tartuntapiikki on valitettava takaisku, mutta siitäkin voi päästä yli, jos ihmiset kuuntelevat viranomaisia ja toimivat sääntöjen mukaan. Kyse on nyt siitä, että mahdolliset tartuntaketjut jäljitetään heti, ja se joka sairastuu, pysyy asianmukaisesti karanteenissa. Sairaana tai oireellisena ei saa tulla paikalle.”

Nelonen Media Live kuuluu Helsingin Sanomien tavoin Sanoma-konserniin.