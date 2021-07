Toisenlaiset Tempparit julkaistaan kolmessa osassa, joista vasta yksi on julkaistu.

Kirjailija Juha Vuorinen on tehnyt uusimman kirjansa omanlaisella reseptillään. Siinä yhdistyvät äänikirja, interaktiivisuus ja tosi-tv.

Vuorisen äänikirja Toisenlaiset Tempparit julkaistaan kolmessa osassa ja sen ensimmäinen osa on julkaistu Suplassa heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Seuraavat osa ovat kesken ja ne julkaistaan kuukauden välein.

Tosi-tv:n tapaan äänikirjan kuuntelijat voivat vaikuttaa siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Esimerkiksi Love Islandissa katsojat ovat päässeet puhelin­sovelluksen avulla äänestämään, kuka rakkautta etsivistä sinkkunaisista pääsee treffeille seuraavaksi taloon saapuvan sinkkumiehen kanssa. Vastaavasti Vuorisella kirjan kuuntelijat voivat lomakkeen kautta tehdä ehdotuksia juonenkäänteistä tai toivoa esimerkiksi jonkun hahmon lisäämistä tai poistamista teoksesta.

Kyseessä on Vuorisen ensimmäinen puhtaasti fiktiivinen teos seitsemään vuoteen. Vuorinen on ennenkin kirjoittanut tekstiä, jota on julkaistu pala kerrallaan. Tästä esimerkkinä on Juoppohullun päiväkirja (1998), jota julkaistiin aluksi verkossa.

”Tämä tulee olemaan ensimmäinen työni Juoppohullun päiväkirjan jälkeen, jota julkaistaan lennossa. En siis todellakaan tiedä, millainen on tarinan loppu, kun ihmiset ovat jo voineet kuulla ensimmäisen osan. Eli ympyrä on jollain tavalla sulkeutunut”, Vuorinen sanoo tiedotteessa.

Äänikirjan aiheena on tosi-tv ja erityisesti Temptation Island, jota kirja parodioi.

Äänikirjassa tv-tuottaja Helena saa hullun idean. Hän haluaa tehdä uudenlaisen Temptation Island -kauden. Viettelysten saarelle ei päädykään pareja, jotka olisivat varta vasten hakeneet ohjelmaan testaamaan suhteensa kestävyyttä. Sen sijaan saarelle viedään ihmisiä, jotka ovat hakeneet johonkin aivan toiseen tosi-tv-ohjelmaan. Saarelle saapuville ei kerrota asiasta etukäteen.

Saarelle saapuvat muun muassa introvertti Vertti ja hänen tuleva vaimonsa Mirva. He ovat kuvitelleet pääsevänsä Häät sulhasen tapaan -ohjelmaan. Toinen pariskunta luulee lähtevänsä mukaan Kulta, sinusta on tullut pullukka -ohjelmaa. Mr. Chorizo -niminen hahmo luulee osallistuvansa Masterchefin uudelle kaudelle.

Ensimmäisen parituntisen jakson perusteella voi todeta, että kirja vaikuttaa juuri niin sekopäiseltä kuin sen toteutustapansa, aiheensa ja kirjailijansa puolesta voi olettaa olevan.

Se tuo mieleen pikareskiromaanin, jossa asiat lähtevät vyörymään lumipallon tavoin kerta toisensa jälkeen hullunkurisempaan suuntaan.

Kun Helena ehdottaa pomolleen tosi-tv-ideansa, ovat sekä juristi että pomo kauhuissaan.

Pomolla ei kuitenkaan ole vaihtoehtoja, sillä Helena on saanut kiedottua erinäisten sattumusten sarjan avulla alan vaikutusvaltaisen ihmisen pikkurillinsä ympärille. Pomo pelkää, että Helena käyttää kontaktiaan väärin eikä uskalla siksi kieltäytyä katastrofaaliselta vaikuttavasta ideasta.

Myös juoneen liittyvä yksityiskohdat ovat yllättäviä. Joku hahmo saattaa kuolla odottamattomasti, menettää silmänsä tai saada kastelukannulla akvaariovettä anukseensa.

Kirja pursuaa anekdootteja. Kirjan alkutahdit antavat esimakua siitä, millaista huumoria, vertauksia ja assosiaatioketjuja kirjassa harrastetaan.

”Unohdetaan nyt ympäri maailmaa kuvattavat kaiken maailman tosi-tv-hassuttelut ja rullataan vähän kuin kondomi kaiken alkuun ja juureen. Että jumala olisi luonut ihmisen aivan kuten tapiirinkin – jolla on kuulemma muuten lapion muotoinen kulli – niin onhan taivaan isällä täytynyt olla jokaiselle luomistyölleen jokin syy”, sanotaan äänikirjan ensimmäisillä minuuteilla.

Tämän jälkeen siirrytään Lontoon metron viemärihyttyseen ja kuvaillaan tämän syntytarinaa. Sitten palataan takaisin kirjan aiheeseen ja vedetään yhtäläisyyksiä ihmisten ja hyttysten välille kaksimielisen huumorin saattelemana.

”Tutkiipa siis melkein mitä tahansa elollista olentoa, niin luoja on tainnut installoida luomuksiinsa tehdasasetuksena himon viettelyksiin. Oli sitten kyse Lontoon metron hyttysestä tai monen tositelevisio-ohjelman osallistujasta, halutaan imeä vähän kaikkea vastaantulevaa, oli kesä tai talvi”, sanailee Vuorinen.

Kirjan seuraavat osat julkaistaan elo- ja syyskuun alussa.

