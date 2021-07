Kaksi naista syytti näyttelijää siitä, että tämä olisi perustanut vale-elokuvakoulun, jonka varjolla nuoria naisia houkuteltiin seksuaalisiin tekoihin. Syytösten kohteena oli Francon lisäksi kaksi muuta tämän tuotantoyhtiön ja elokuvakoulun työtekijää.

Näyttelijä James Franco kuvasi The Deuce -televisiosarjaa New Yorkissa vuonna 2019. Hän esitti sarjassa pääroolia.

Yhdysvaltalainen näyttelijä ja ohjaaja James Franco on suostunut maksamaan yli 2,2 miljoonaa dollaria (noin 1,9 miljoonaa euroa) korvauksia sopiakseen kaksi häntä vastaan nostettua oikeusjuttua.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä The Hollywood Reporter. Lisäksi asiasta ovat kertoneet useat muut yhdysvaltalaismediat, muun muassa The New York Times ja The Washington Post.

Francoa vastaan nostettiin oikeuskanne lokakuussa 2019. Kaksi naista syytti näyttelijää siitä, että tämä olisi perustanut vale-elokuvakoulun, jonka varjolla nuoria naisia houkuteltiin seksuaalisiin tekoihin.

Syytösten kohteena oli Francon lisäksi kaksi muuta tämän tuotantoyhtiön ja elokuvakoulun työtekijää. Naiset syyttivät kolmikkoa muun muassa seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja syrjinnästä, petoksesta ja muista väärinkäytöksistä.

Toinen oikeusjuttu oli myös opiskelijoiden tekemä. Opiskelijoiden mukaan he olivat maksaneet näyttelytunneista Francon elokuvakoulussa, mutta kokivat koulun huijaukseksi.

Opiskelijat kertovat uskoneensa, että seksuaalisiin tekoihin osallistuminen takaisi roolin Francon elokuvassa.

Sopimukseen päästiin jo helmikuussa, kertoo esimerkiksi The New York Times, mutta sopimuksen yksityiskohdat julkistettiin vasta tällä viikolla.

Reilusta 2,2 miljoonasta dollarista 894 000 dollaria menee kahdelle naiselle seksuaali­rikossyytteiden sovitteluun. Loput summasta menee petossyytteiden sovitteluun. The New York Timesin mukaan noin 1 500 ihmistä maksoi näyttelytunneista Francon elokuvakoulussa.

Oikeusjutun osapuolet julkaisivat sopimuksen yksityiskohtien lisäksi yhteisen tiedotteen, jossa Franco kiistää tehneensä väärin.

”Vaikka vastaajat [Franco, muut syytetyt ja heidän puolustuksensa] kiistävät edelleen esitetyt syytteet, he myöntävät, että tapaus on tuonut keskusteluun tärkeän aiheen. Kaikki osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että nyt pitää panostaa naisten Hollywoodissa kokeman kaltoinkohtelun käsittelyyn”, siteeraa The Washington Post tiedotetta.

Sopimus vaatii vielä tuomarin hyväksynnän.

43-vuotias Franco on tullut tunnetuksi muun muassa muun muassa elokuvasta 127 tuntia (2010), josta hän sai Oscar-ehdokkuuden.

Hän on ohjannut The Disaster Artistist -elokuvan (2017) ja voittanut siinä näyttelemästään roolista parhaan miesosan Golden Globe -palkinnon. Franco näytteli myös Harry Osbornia Hämähäkkimies-elokuvissa.