Muusikko Dave Grohlista on viimeisen kymmenen vuoden aikana sukeutunut rockdokumentaristi.

Miten sopivaa: rockin mukavimman miehen maineessa oleva jenkkirokkari Dave Grohl tekee dokumenttisarjan äitinsä kanssa.

Ja tietenkin maine vain vahvistuu, kun äiti ja poika istuvat samassa kuvassa naureskellen ja naljaillen. Katso äiskä, tuolla on paikka, jossa polttelin nuorena pilveä, hehe!

Kuusiosainen From Cradle to Stage perustuu Grohlin äidin Virginia Hanlon Grohlin samannimiseen kirjaan, jossa hän haastatteli kohtalotovereitaan, siis kuuluisuuteen nousseiden muusikoiden äitejä. Mutta koska mamma-Grohlin poika on maailmanluokan stara, on dokumentti vähintään yhtä paljon hänestä.

Dave Grohl on omassa artistikuvassaan parhaansa mukaan purkanut tähteyden sädekehää esiintymällä kaikin puolin arkisena jamppana. From Cradle to Stage ottaa askeleita samaan suuntaan. Äitiensä kanssa jutustelevat artistit kuvataan taviksina, jonkun lapsina. Tavallisuus kiinnostaa, jälleen kerran.

Vaikka sarjan päähenkilöiden taustat ovat erilaiset, kaikkia yhdistää yksi asia: äidin antama tuki. Se, miten ratkaiseva rooli juuri äideillä on ollut artistiksi kasvamisessa, on sitten vaikeampi kysymys, eikä siihen saada kunnon vastausta.

Opimme kuitenkin sen, miten erilaisista lähtökohdista tähtiä syntyy. Sarjan avausosassa tavataan Las Vegasissa yhdeksänlapsisessa mormoniperheessä varttunut Imagine Dragons -yhtyeen Dan Reynolds äiteineen. Syvästi uskovaisen äidin ja Reynoldsin välillä on vahva side, vaikka poika on joutunut monet kerrat kyseenalaistamaan perheensä vakaumuksen.

Rage Against the Machinessa kitaraa vongutellut Tom Morello kasvoi puolestaan Libertyvillen pikkukaupungissa Illinois’ssa yksinhuoltajaäitinsä kanssa. Kun poikaa kiusattiin päiväkodissa ainoana tummaihoisena lapsena, äidin ratkaisuna oli kertoa tälle Malcolm X:stä ja opettaa kohottamaan nyrkkiin puristettu käsi ilmaan vastarinnan merkiksi.

Tätä taustaa vasten Morellon myöhemmät vaiheet poliittisena aktivistina ja ”artistina, jolla on sanoma” käyvät niin sanotusti järkeen.

Grohlista on viimeisen kymmenen vuoden aikana sukeutunut oikea rockdokumentaristi. From Cradle to Stage on uusin lisäys Grohlin ohjausten joukossa: Sound City (2013) kertoi Sound City -äänitysstudion kunniakkaasta historiasta, ja Sonic Highway (2014) dokumentoi Grohlin yhtyeen Foo Fightersin levyntekoa ja samalla amerikkalaisen musiikin historiaa. Tänä vuonna ensi-iltansa on saanut myös What Drives Us, joka tutkailee rockin suurimpien bändien tarinoita kiertue-elämän näkökulmasta.

Sisäpiiriläisenä Grohlilla on poikkeuksellista ymmärrystä dokumenttiensa aiheisiin. Asema on kuitenkin myös rajoite: From Cradle to Stagessakin Grohl ottaa kivan isännän ja kollegan roolin.

Kiinnostavia keskusteluja käydään, mutta kipeimmät kysymykset jäävät usein kysymättä.

From Cradle to Stage, Paramount+.