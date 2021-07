Kouluampuminen Helsingissä on Kaija Saariahon ja Sofi Oksasen suurtyön lähtökohta, ja nyt se kantaesitetään Ranskassa – ”Ampuja ei ansaitse ääntä, vaan uhrit”

Kaija Saariahon ja Sofi Oksasen Innocence-ooppera kantaesitetään lauantaina Aix-en-Provencen festivaalilla Etelä-Ranskassa. Teos jatkaa Helsinkiin, Lontooseen, Amsterdamiin ja San Franciscoon.

Aix-en-Provence.

Säveltäjä Kaija Saariaho saapuu pyörätuolissaan Grand Theâtre de Provencen sisäänkäynnille. Liikkuminen on juuri nyt vaikeaa, mutta edes pandemia saati kävelyn 45 päivän ajaksi estävä pieni murtuma lantiossa eivät voi estää häntä.

Tätä hetkeä hän on odottanut lähes kymmenen vuotta.

Kirjailija Sofi Oksasen kanssa tehty Innocence-ooppera saa vihdoin kantaesityksen lauantaina 3. heinäkuuta täällä Aix-en-Provencen festivaalilla, ja esittäjät ovat ensiluokkaisia.

Rooleissa on mezzosopraano Magdalena Koženán kaltaisia maailmantähtiä sekä tulevaisuuden nimiä, kuten kansanmusiikkipiireistä ponnistava nuori laulaja Vilma Jää. Susanna Mälkki johtaa London Symphony Orchestraa. Ohjaaja on Simon Stone.

”Vilma Jään löysin Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolta. Hän on vielä tuntematon, mutta eipä ole kauaa. Olemme yhdessä työstäneet hänen musiikkiaan niin, että se sopii hänen laulutekniikoihinsa”, Saariaho kertoo.

Veritarhra Helsingin kansainvälisen koulun seinällä on osa Innocence-oopperan lavastusta.

Uuden oopperan aihe on yhtä rankka kuin Saariahon vuoden 2006 Adriana Mater -oopperassa. Silloin juoni käsitteli sotaa ja oman puolen sotilaan tekemää raiskausta, josta syntyy lapsi.

Nyt taustalla on kuviteltu ”Helsingin kansainvälisen koulun” kouluampuminen ja sen vaikutukset opiskelijoihin, opettajiin ja uhrien läheisiin.

Mitä tapahtuu, kun seurue kokoontuu kouluampujan veljen häihin kymmenen vuotta myöhemmin ja itse kouluampuja on jälleen vapaana?

Muistot kauhun hetkistä eivät jätä rauhaan Innocence-oopperan henkilöitä. Kuvassa Elie Gautron ja Lucile Signoret.

”Tämä ooppera ilmestyi muistikirjoihini lähes kymmenen vuotta sitten. Ryhdyin suunnittelemaan tätä teosta ja Only The Sound Remains -oopperaa samaan aikaan”, Saariaho kertoo.

Only The Sound Remains on tiukka teos kamariensemblelle ja parille solistille sekä tanssijalle. Se perustuu Ezra Poundin englanninnoksiin kahdesta japanilaisesta Nō-näytelmästä. Saariaho näki äskettäin oopperan uusimman produktion Japanissa ja oli hyvin vaikuttunut.

Innocence puolestaan on esityskoneistoltaan Saariahon suurin ooppera. Tekovaiheessa ”pienen” ja ”suuren” oopperan kontrastit ruokkivat toisiaan.

”Innocencen lähtökohta oli Leonardo da Vincin fresko Viimeinen ehtoollinen”, Saariaho yllättää.

”Siinähän kolmetoista henkilöä reagoi täsmälleen samalla hetkellä tapahtuvaan asiaan eri tavoin.”

Hän halusi monikielisen libreton, joten kansainvälinen koulu ja suomalais-romanialainen hääpari sopivat juoneen.

”Eri kielet kutsuvat musiikkia esiin eri tavoin”, säveltäjä kertoo. Sofi Oksasen suomenkielisen libreton monikielisyyden toteutti Saariahon poika, dramaturgi Aleksi Barrière. Säveltäjä korostaa tämän merkitystä projektin kolmantena pitkäaikaisena ideoijana.

”Jokaisen naisen takana on mies”, Saariaho hymähtää muinaista sananlaskua muuntaen.

”Tutustuin aikoinaan aviopuolisooni työn kautta ja nyt myös lapsemme ovat korkeatasoisia kollegoitani.”

Kaija Saariaho ja hänen säveltäjäpuolisonsa Jean-Baptiste Barrière saapumassa yhteen Aix-en-Provencen festivaalin Saariaho-konserteista.

Kouluampuminen oli aluksi vain yksi kolmesta dramaattisesta vaihtoehdosta oopperan lähtökohdaksi. Lopulta juuri se valittiin.

”Mutta ei tämä ole ooppera kouluampujasta, vaan aiheena on trauma. Ei tässä tekijä kiinnosta vaan kaikki ihmiset, joiden on pakko päästä traumojen yli tavalla tai toisella, jotta he pystyvät elämään.”

Saariaho ylistää Sofi Oksasen tapaa luoda kolmelletoista päähenkilölle erilaiset strategiat yrittää selvitä eteenpäin.

”Tätä minä rakastan oopperoiden tekemisessä. Tutkimme ihmisyyttä musiikin läpi, koska jollakin tavalla se vie meitä syvemmälle.”

Syyllisyyden tunteita riittää tietysti ampujan vanhemmilla, hänen veljellään ja eloonjääneillä koululaisilla.

Voisiko nämä tragediat välttää? Mitä olisi pitänyt tehdä toisin? Taitava juoni osoittaa, että jossittelulle taitaa olla myös syitä.

”Kaikki vaikuttaa kaikkeen, kun puhumme nuorista ihmisistä. Trauma syntyy heidän teinivuosinaan, mikä on aina aivan uskomaton vaihe ihmisten elämässä. Kuinka herkkiä, haavoittuvia ja ilkeitä teinit voivat pahimmassa tapauksessa olla!”

Pitääkö tekijälle antaa lopulta anteeksi oman sielun pelastamiseksi, kuten Adriana Mater -oopperassa tapahtui?

”En ole uskonnollinen ihminen eikä minulla ole tähän yleispätevää reseptiä. Peterin [Peter Sellarsin] ohjauksen anteeksianto ei vastannut Aminin [libretisti Amin Maaloufin] ajatuksia ja olisin itsekin jättänyt asian auki. Voiko raiskauksen antaa anteeksi?” Saariaho pohtii.

Tyydyttääkö Innocencen ohjaajan Simon Stonen lähestymistapa säveltäjää?

”Kyllä. Vaikka ohjaus on aivan erilainen kuin mitä olin itse ajatellut.”

Simon Stone yllätti Kaija Saariahon ohjauksellaan. ”Olin ajatellut, että kaikki henkilöt ovat koko ajan lavalla, mutta hän päätti toisin.”

Pandemia aiheutti jo viime kesäksi kaavaillun kantaesityksen siirtymisen.

”Mutta jo viime kesänä ehdittiin tehdä koko teoksen läpimenoja harjoituspianistin kanssa hyvillä turvatoimilla ilman yhtään tartuntaa. Se vaihe antoi uskoa tähän kesään.”

Nyt festivaalin aikana kukaan ei pääse Grand Théâtren tapaisiin suurimpiin esityspaikkoihin ilman maskia ja todistusta 48 tunnin sisällä tehdystä negatiivisesta koronatestistä.

Solisteilla on vielä tiukempaa. Ilman maskia saa harjoitella ja esiintyä vain, jos pikatestitulos on samalta aamulta.

Onneksi pikatestin ja vaadittavan Pass sanitaire -todistuksen saa Aix-en-Provencen jokaisesta apteekista helposti myös ilman ajanvarausta.

Sofi Oksanen on Innocence-oopperan libretisti

Riskejä on silti, ja ne saivat puhelimitse tavoitetun Sofi Oksasen jäämään kotiin.

”Se on ikävää, mutta Kaija on lähettänyt musiikkinäytteitä ja olen saanut partituurin. Näytteet kuulostavat ihanilta!”

Oksasen Puhdistus-näytelmästä ja sitä seuranneesta kansainvälisestä menestyskirjasta sekä Baby Jane -kirjasta on jo tehty oopperat. Nyt tarina on uusi.

”Ooppera on jännittävä kirjoitusprojekti romaanikirjailijalle hyvin suppean merkkimäärän vuoksi. Mutta olen myös dramaturgi, joten ei se vaikea tehtävä ole, vaan nimenomaan jännittävä” , hän sanoo.

Myös Oksanen tähdentää, että tämän oopperan keskiössä ei ole kouluampuja.

”Oma aiheeni on valta ja valtarakenteet, menneisyyden käsittelytavat ja sovinnonteko menneisyyden tragedioiden kanssa. Ja kysymykset yhteisöjen ja yksilöiden syyllisyydestä sekä suruprosessit.”

Oksanen teki tapansa mukaan huolellista taustatyötä. Hän kertoo, että aseellisesta väkivallasta riittää tutkimusta lukuisilla kielillä, samoin joukkomurhista ja kouluampumisista.

Kouluampujien profiileissa on hänen mukaansa yhteneviä piirteitä.

”Väkivallan sukupuolittuneisuus on selvää, ja sitä olen käsitellyt ennenkin. Samoin traumoja ja niistä selviämistä.”

Journalistipiireissä on jo pitkään pohdittu, että näissä tragedioissa median päähuomion ei tulisi kiinnittyä tekijään vaan uhreihin ja heidän läheisiinsä. Innocencessa tämä korostuu.

”Ampuja ei ansaitse ääntä, saati lisää tilaa. Uhrit ja heidän läheisensä ansaitsevat.”

Oksasen mielestä suuri osa aseväkivaltaa käsittelevistä tv-sarjoista, elokuvista ja kirjallisuudesta on ”rikolliskeskeistä valtavirtatarinointia”, jota true crime -trendi ja sarjamurhaajatrendi korostavat.

”Mutta ooppera on laji, joka tarjoaa mahdollisuuden kertoa valtavirtatrendeistä poikkeavia tarinoita. Nyt voimme antaa uhreille ja heidän läheisilleen heidän ansaitsemansa painoarvon ja tilan!”

Kapellimestari Susanna Mälkki

Kapellimestari Susanna Mälkki johti torstaina teoksen kenraaliharjoituksen. Hän ylistää oopperan rakennetta.

”Sofi Oksasen libretto on aivan fantastinen. Se on jännitteinen ja kipinöivä, mutta myös hyvin viisas, syvällinen ja pohdiskeleva. Se antaa loputtomasti ajattelemisen aihetta.”

Mälkki ylistää tietysti myös Kaija Saariahoa, jonka teoksia hän on esittänyt usein New Yorkin Metropolitan Operaa myöten.

”Innocencen musiikki on fantastisen orgaanista! Jokaisen henkilöhahmon oma musiikki tekee kokonaisuudesta selkeän, ja kaikki kietoutuu todella taidokkaasti yhdeksi. Musiikin tyylilajien rikkaus orkesterissa ja kuorossa on aivan huikeaa.”

Ooppera jatkaa syksyllä 2022 Suomen Kansallisoopperaan.

”Valitettavasti uudet Helsingin-esitysten päivämäärät eivät minulle sopineet, mutta parin muun talon kanssa produktio saattaa onnistua. Sitä todella toivon”, Mälkki kertoo.

Susanna Mälkki, Vilma Jää ja Kaija Saariaho torstain kenraaliharjoitusten aplodien aikaan. Jää sai ainakin kenraaliharjoituksissa jopa suurimmat aplodit.

Saariaho on maailman arvostetuimpia säveltäjiä, ja kysyntää riittää tällekin oopperalle.

HS:n tietojen mukaan Innocence jatkaa kevätkaudella 2023 Lontoon Covent Gardenin Royal Opera Houseen.

Oopperan tilaajiin kuuluvat myös Hollannin kansallisooppera ja San Franciscon ooppera, jotka kertovat esityspäivistä myöhemmin.

Tausta: Aix-en-Provencen (uhka)rohkea päätös

Klassisen musiikin ja muiden taidelajien festivaaliorganisaatiot kautta maailman tarkkailevat nyt Aix-en-Provencen festivaalin onnistumista pandemiaoloissa.

Jos turvatoimet pitävät eikä merkittäviä tartuntaketjuja synny, se lupaa hyvää esimerkiksi Salzburgin festivaalille, Lontoon BBC Proms-festivaalille ja Helsingin juhlaviikoille. Jos pandemia tästä kiihtyy, seuraukset ovat tietysti aivan toiset.

Aix-en-Provencen festivaalilla esitetään kahdeksan eri oopperaproduktiota sekä konsertteja, joiden esiintyjiksi saapuvat myös esimerkiksi Orchestre de Paris Klaus Mäkelän johdolla, Ensemble Modern, Lyonin oopperan orkesterin kuoro ja tähtikatrasta sopraano Nina Stemmestä kapellimestari Sir Simon Rattleen.

Heiltä ja yleisöltä vaaditaan vähintään joka toinen päivä uutta testitulosta isoimpiin esityspaikkoihin pääsemiseksi. Testiä pyydetään myös kansainvälisen rokotustodistuksen saaneilta.

Pian nähdään riittävätkö turvatoimet pitämään koronan kurissa näin kansainvälisellä festivaalilla.

Alttoviulisti Atte Kilpeläinen ja viulisti Minna Pensola Kaija Saariahon kamarimusiikkikonsertin harjoituksissa torstaina.

Konserttiarvostelu: Meta4 avasi Saariaho-teeman komeasti

Aix-en-Provencen festivaalin Kaija Saariaho -teema ehti alkaa jo ennen Innocence-oopperan kantaesitystä torstaina erinomaisella La chambre de Kaija -kamarimusiikkikonsertilla.

Suomalaisten huippumuusikkojen Meta4-kvartetti esitti tuttuun tapaansa erittäin sävykkäästi ja intensiivisesti Terra Memorian sekä 1980-luvun Nymphean, jossa elektroniikka sai äänen kiertämään ympäri Hôtel Maynier D’Oppèden tunnelmallista sisäpihaa.

Luontokin osallistui esitykseen, sillä tuuli havisutti sisäpihan jättipuun lehtiä hienovaraisen tunnelmallisesti juuri kun Terra Memoria hiipui Saariaholle tyypillisesti sävelen ja hälyn moniselitteiseen rajapintaan.

”Let The Wind Speak”, baritoni Daniel Belcher lauloi konsertin päättäneessä Sombre-teoksessa Ezra Poundin runouteen. Näin tapahtui siis myös konkreettisesti heti konsertin alussa.

Avoin taivas saattoi auttaa yleisöä myös koronahuolissa. Sisätiloissa tartuntavaara on suurempi.

Camilla Hoitenga on pitkän linjan luottomuusikoita Kaija Saariaholle.

Belcherin lisäksi Sombressa loisti koko esittäjistö: Saariahon pitkäaikainen luottomuusikko Camilla Hoitenga bassohuilun varressa, upea kanteleensoittaja Eija Kankaanranta, fantastinen lyömäsoittaja Florent Jodelet sekä hieno kontrabasisti Florentin Ginot.

Kehuja siis satelee, ja pieni osasyy voi olla innossa, jonka aito elävä esitys paikan päällä tuottaa. Niin moni pandemia-ajan konsertti on pitänyt seurata etänä verkko-, radio- ja tv-lähetysten avulla.

Uskallan silti väittää, että tämä konsertti olisi tehnyt suuren vaikutuksen myös keskellä tavallisen vuoden kiireisintä konsertti- ja kritiikkisumaa.

Tämän vakaumuksen vahvisti myös huilulle ja kanteleelle kirjoitetun Light Still and Moving -teoksen (2017) hienovarainen ja intensiivinen esitys, jossa Hoitenga ja Kankaanranta loistivat jälleen kerran.

Minna Pensola napautti jalallaan iPadin nuottilehden seuraavaan Kaija Saariahon kamarimusiikkikonsertin harjoituksissa torstaina.

Saariaho-teema jatkuu: Innocence-oopperan lisäksi täällä Aix-en-Provencessa kuullaan myös London Symphony Orchestran Saariahoa sisältävä konsertti 14. heinäkuuta, johtajina Susanna Mälkki ja Clement Mao–Takacs.

Silloin ohjelmassa on Salzburgissa maailmanvalloituksen vuonna 2000 aloittaneesta Kaukainen rakkaus -oopperasta muokattu teos Cinq Reflets de L'Amour de loin.

Kaukainen rakkaus on yhä Saariahon ylivoimaisesti esitetyin ooppera. Pian tieydämme voiko nyt lauantaina kantaesitettävä Innocence yltää vastaavaan kiinnostukseen ja koukuttavuuteen.

