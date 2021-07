Mutanttitytössä kytee ihmiskunnan toivo.

Nuori Melanie (Sennia Nanua) on kahden maailman välissä.

Kauhu

Maailman lahjakkain tyttö ★★★

Girl With All The Gifts, Britannia 2016

TV2 klo 21.00 ja Areena

Suuri osa ihmiskunnasta on kuollut, tai aivoihin asettunut loiseläin on muuttanut heidät mykiksi zombeiksi – ”nälkäisiksi”. Sotilastukikohdan laboratoriosta joutuu turvattomaan ulkomaailmaan pieni ihmisryhmä.

On miessotilaita, määrätietoinen naistohtori (Glenn Close), idealistinen opettaja (Gemma Arterton) sekä toisen sukupolven mutanttityttö Melanie (Sennia Nanua).

Toisin kuin ”nälkäiset” Melanie osaa puhua, oppia, juonitella: hänestä toivotaan löytyvän Pandoran lippaan pohjalle jäänyt toivo.

Colm McCarthyn ohjaama Maailman lahjakkain tyttö kuuluu siihen modernin zombikauhun maailmaan, jonka synnytti George A. Romeron merkkiteos Elävien kuolleiden yö (1968). Genren elinvoima ja uudistumiskyky todistuu näillä perinnettä päivittävillä hyytävyyksillä.

Päähenkilöt ovat naisia selkeästi elämänkaarensa eri vaiheissa. On huomionarvoista, että Melanie orastavasta eläinrakkaudestaan huolimatta syö nälkäänsä kissan, ja että tohtori paljastaa mutanttilasten syöneen itsensä ulos äitiensä kohduista.

Romeromainen raadollisuus venyttää arvoja ja moraalia uusien rajojen ylitse. Yhteiskunnallisuus painottuu jälleen sukupuoliroolien romuttamiseksi: äidit, lapset ja eläimet edustavat samaa riistaa kuin kaikki muukin. Pysähdyttävässä kohtauksessa Melanie kohtaa yksin teini-ikäisten ”nälkäisten” hyeenamaisesti vaanivan lauman.

Elokuva pohjautuu Mike Careyn samannimiseen, suomeksikin ilmestyneeseen romaaniin.