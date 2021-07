Ruotsalaisprofessori Johan Rockström erittelee tapoja, joilla ihmiskunta vaarantaa tulevaisuutensa – Dokumentin loppupuolen ongelma on liioitellun tuntuinen optimismi

Netflixin dokumenttielokuva Käännekohdassa – tiede planeettamme pelastajana piirtää kokonaiskuvaa ihmiskunnan itselleen aiheuttamista uhkatekijöistä.

Netflixin dokumentin keskeinen asiantuntija professori Johan Rockström on havainnut ”maailman saastuneimman meren” Itämeren muuttuneen ratkaisevasti hänen lapsuudestaan.

Ihmiskunnan kokemat kymmenen lämpötilaltaan tasaista vuosituhatta mahdollistivat sivilisaatioiden synnyn ja kasvun, muistuttaa Sir David Attenborough’n juontama Netflix-dokumentti. Nyt holoseeniksi kutsuttu aika on monien mielestä takanapäin ja ollaan siirrytty antroposeeniin, ihmisen luoman epävakauden aikaan.

Kanadassa ilmastonmuutos nosti tiistaina lämpötilan 49,6 asteeseen, ja kuumuus on tätä kirjoitettaessa tappanut kolmisensataa ihmistä. Ehkäpä etenkin tällä viikolla dokumentin suomenkielinen nimi kalskahtaa yltiöoptimistiselta: Käännekohdassa – tiede planeettamme pelastajana.

Alussa ruotsalaisprofessori Johan Rockström toteaa, että tiede auttaa meitä näkemään vaarat, joita emme muuten huomaisi.

Ilmastokriisi on juurikin tämänkaltainen vaara, mutta ei ainoa. Rockströmin ja hänen kollegojensa vuonna 2009 hahmottelemassa mallissa seurataan yhdeksää eri aluetta, joilla ihmisen toiminta on vaarantanut tai voi vaarantaa ihmiskunnan tulevaisuuden.

Kaksi alueista on pahasti punaisella: eläinlajeille (eritoten pölyttäjille) aiheutetut sukupuutot sekä lannoitteista johtuva vesistöjen rehevöityminen ja happikato. Tässä kohtaa kuviin pääsee Rockströmin lapsuudenmaisema, Itämeri.

Toiseksi vaarallisimpaan kategoriaan nousevat ilmastonmuutos ja maankäyttö. Näiden kohdalla näkyy asioiden liittyminen toisiinsa: kun lähes viidennes Brasilian sademetsistä on kaadettu, sademäärät ovat vähentyneet, ja uhkana on metsien vähittäinen muuttuminen savanniksi. Muutos vapauttaisi 30 vuoden aikana ilmakehään valtavat määrät hiilidioksidia.

Ilmansaasteiden kohdalla yhteys ilmastonmuutokseen on päinvastainen. Pienhiukkaset tappavat yli seitsemän miljoonaa ihmistä vuodessa, mutta jos ne katoaisivat, aurinko lämmittäisi vielä voimakkaammin.

Aihepiiri on laaja ja monihaarainen, ja siksi tiedon visualisoinnin merkitys korostuu. Tällä saralla ohjaaja Jonathan Clay ei läheskään aina lisää selkeyttä.

Loppupuolen ongelma on liioitellun tuntuinen optimismi, jota Suomessa on viljellyt esimerkiksi Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas, myös tuoreessa 60-vuotishaastattelussaan (HS 2.7.2021). Ajattelutavan ilmeisenä vaarana on kriisitietoisuuden heikentyminen ja sitä kautta äänestäjien ja päättäjien passivoituminen.

Minimissään nykytilanne pitäisi kuvata realistisesti.

Dokumentissa Australian maastopaloista kerrottaessa miljardien eläinkuolemien ohella olisi ollut syytä mainita palokauden 2019–2020 sadat ihmisuhrit. Äärihelleuutisiin puolestaan kaipaisi kuvaa vaikkapa ambulanssista, matkailumainosmaisten vilvoittelukuvien vastapainoksi.

Käännekohdassa – tiede planeettamme pelastajana, Netflix.