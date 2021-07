Musiikkiesitysten avulla ohjaaja luo elokuviensa nostalgista realismia, syventää hahmoja ja tallentaa kotimaisen populaarimusiikin historiaa, sanoo Aki Kaurismäen elokuvien musiikkia tutkinut Semira Ketroussi.

Aki Kaurismäen Suomi-trilogian keskimmäisessä osassa, elokuvassa Mies vailla menneisyyttä (2002), kotimaisen populaarimusiikin historian siivet havisevat oikein urakalla.

Muistinsa menettänyt mies (Markku Peltola) päätyy töihin Pelastusarmeijaan ja saa orkesterin (Marko Haavisto & Poutahaukat) vaihtamaan virret vähän menevämpään musiikkiin. Solistiksi napataan Pelastusarmeijan johtaja, jota esittää laulajalegenda Annikki Tähti.

Katsojalle isketään silmää, kun johtajatar mainitsee lauleskelleensa itsekin jonkin verran nuorempana. Tähti ja Poutahaukat esittävät elokuvassa yhdessä kappaleet Muistatko Monrepos’n ja Pieni sydän, jotka Tähti levytti jo vuonna 1954.

Musiikkiesitykset henkivät nostalgiaa, ja se on tietysti osittain tarkoituskin, sanoo Aki Kaurismäen Suomi-trilogian musiikin käytöstä musiikkitieteen pro gradun 2018 tehnyt Semira Ketroussi. Nykyään hän työskentelee musiikinkustannusyhtiö Elements Musicissa.

Ketroussin mielestä on selvää, että ohjaajalle on ollut tärkeää dokumentoida elokuviinsa palasia kotimaisen populaarimusiikin historiasta ja suomalaisesta kulttuurista.

”Tällaisia ikonisia hetkiä ovat trilogiassa Markus Allanin, Annikki Tähden, Melrosen sekä Marko Haavisto & Poutahaukkojen kokopitkät esitykset”, Kertoussi sanoo.

”Viihdyttämisellä ja esteettisellä nautinnolla on ollut tärkeä rooli muun muassa 1930–1940-luvun kotimaisissa elokuvissa, joissa oli usein laulunumeroita. Vaikka musiikit Suomi-trilogian elokuvissa eivät olekaan tyylillisesti samalta aikakaudelta kuin elokuvan tapahtumat, ne henkivät tarinamaailmojen ja -tilojen kanssa samoja arvoja, jotka nekin ovat jääneet menneeseen. Musiikkiesitysten dokumentoinnilla pyritään luomaan oma nostalginen kaurismäkeläinen realismi.”

Musiikin suhteen Kaurismäen elokuvat ovat varsin kaikkiruokaisia. Trilogiassakin kuullaan ainakin iskelmää, rock’n’rollia, rhythm’n’bluesia, valssia, oopperaa, jazzia, milongoja, tangoja, rautalankaa, bluesia, beatia ja hengellisiä lauluja. Elokuvaa varten sävellettyä originaalimusiikkia Kaurismäki ei juurikaan käytä.

”Suuri osa musiikkikatkelmista on peräisin noin viidenkymmenen vuoden ajalta elokuvan nykyhetkestä taaksepäin. Tarinoissa esitellään ’mennyttä maailmaa’”, Ketroussi kertoo.

Vaikka nostalgia on ilmeistä, se ei ole ainoa kaurismäkeläisen musiikin funktio. Musiikin käyttäminen roolihenkilöiden syventämiseen ja uusien näkökulmien tuomiseen sopii juuri Kaurismäen estetiikkaan, koska näytteleminen on pelkistettyä.

”Musiikille annetaan huomattava määrä kerronnallista vastuuta. Esimerkiksi Kauas pilvet karkaavat -elokuvassa (1996) on kohtaus, jossa soi Olavi Virran Sä et kyyneltä nää. Musiikki näyttää meille toisen puolen Ilonan (Kati Outinen) pomosta Forsströmistä (Matti Onnismaa), kun mies kertoo, miksi on jäänyt yksin pyörittämään kuppilaansa.”

Mies toteaa lakonisesti vaimon lähteneen ”ja hyvä niin”.

”Laulun sanat antavat kuitenkin ymmärtää, että kovan ulkokuoren alla mies sittenkin kärsii vaimonsa lähdöstä.”

Kaurismäki käyttää elokuvissa paljon hienovaraisempiakin vihjauksia. Trilogian päättävässä Laitakaupungin valoissa (2006) tehdään rinnastuksia kolmen Puccinin oopperan, Toscan, La Fanciulla del Westin sekä Manon Lescautin, teemojen ja elokuvan tapahtumien välillä.

”Hyvä esimerkki on kohtaus, jossa päähenkilö Koistinen (Janne Hyytiäinen) näkee rikollispomo Lindholmin (Ilkka Koivula) ja Mirjan (Maria Järvenhelmi) illastamassa työpaikallaan. Tarinamme femme fatale, Mirja, rinnastetaan Manon Lescautiin kyseisen oopperan aarian Donna non vidi mai simile a questa soidessa kohtauksen taustalla. Kappalevalinta on tarkkaan mietitty ja sopii tarinan tematiikkaan.”

Elokuvassa Mies vailla menneisyyttä Peltolan esittämän päähenkilön ”uudelleensyntyminen” saa puolestaan oman teemansa, Madetojan Sinfonian nro 3 A-duuri op. 55, ja sen toisen osan Adagio.

”Teema kuullaan ensimmäisen kerran, kun mies herää sairaalassa kuolleista vanhan minän jäädessä taakse menneisyyteen, sekä kahdesti tämän jälkeen. Ensin kohtauksessa, jossa mies ryhdistäytyy, aloittaa uuden elämänsä pesemällä paitansa ja lähtemällä työvoimatoimistoon, ja myöhemmin elokuvan loppupuolella, kun mies sanoo lopulliset jäähyväiset vanhalle elämälleen hyvästellessään entisen vaimonsa.”

Kaikki Aki Kaurismäen elokuvat ovat katsottavissa Yle Areenassa.